Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Un video plano de una persona hablando, generado con IA, puede conseguir visualizaciones sin ganarse la confianza del público.

Fingir que un cliente o el dueño de una empresa son reales puede costar mucho más que contratar a un equipo de producción. Además, es posible que ni siquiera seas dueño del resultado.

Dale a cada historia una estructura narrativa y después graba la vida real que describen las personas que forman parte de ella, no solo sus entrevistas.

El mes pasado, durante un congreso de franquicias, reuní a un pequeño grupo de responsables de marca en una sala y les mostré tres videos. El primero era un anuncio generado con inteligencia artificial (IA): una mujer con abdominales perfectos, una botella de jugo reluciente, cuatro nombres de sabores y nada más. El segundo mostraba un avatar creado con IA que recitaba los 18 años de experiencia de una firma de consultoría. El tercero presentaba a una franquiciataria real. Había dejado el sector de la salud agotada y, tiempo después, mantuvo a flote el negocio de su difunto esposo para honrar su memoria.

Les pregunté qué les habían hecho sentir los dos primeros videos. Un hombre respondió: No me provocó ninguna emoción. Le dije que deberíamos imprimir esa frase en una camiseta.

Después pregunté quién había disfrutado el tercer video. Todas las manos se levantaron. Una mujer dijo que había sonreído durante todo el video, aunque no sabía explicar por qué.

Yo sí puedo explicarlo. Ahí había pasado algo.

Merriam-Webster eligió “slop” como su palabra del año 2025. El término alude a la avalancha de contenido digital de baja calidad que produce la IA. Los dos primeros videos eran puro slop. El tercero contaba una historia. La diferencia entre ambos es precisamente donde reside la confianza en tu marca.

Relacionado: Destaca entre el ruido digital con estos 4 tipos de contenido creativo

Ver un contenido no es lo mismo que confiar en él

Hoy puedes crear un video de una persona hablando a cámara en 20 segundos, por el precio de una suscripción mensual.

El error que veo con frecuencia es confundir una visualización con la credibilidad. Una investigación publicada por eMarketer reveló que la presencia visible de la IA en el marketing tiene unas cuatro veces más probabilidades de hacer que una marca pierda la confianza del público que de fortalecerla.

Pero el camino de los contenidos sintéticos también esconde una trampa. Si etiquetas el video como generado con IA, los espectadores confían menos en él porque no les parece auténtico. Si ocultas esa información, la percepción de tu marca empeora cuando descubren la verdad. Ninguna de las dos opciones genera confianza. La única salida es dejar de necesitar esa etiqueta.

Así que, antes de publicar cualquier contenido, deja de preguntarte si la gente lo verá. Pregúntate si lo creerá.

Relacionado: La lealtad es la nueva moneda de cambio: por qué el “storytelling” supera a la publicidad

El atajo que sale más caro que contratar a un equipo de producción

Aproximadamente una vez al mes, una marca le dice a mi equipo que sus propietarios están demasiado ocupados para ponerse frente a una cámara. Entonces alguien propone una solución: recurrir a un vecino o un amigo dispuesto a hacerse pasar por franquiciatario. Nos negamos y, por eso, perdemos algunos proyectos cada año. Una buena entrevista dura unos 17 minutos. Si un propietario no puede dedicarte 17 minutos, el problema es otro.

Fingir que alguien es quien no es no solo resta autenticidad, también implica riesgos. La normativa de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) sobre reseñas y testimonios falsos también contempla los generados con IA, y las sanciones civiles ya superan los $53,000 dólares por infracción. Por su parte, la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos ha concluido que el material generado íntegramente con IA no está protegido por derechos de autor. Es posible que ni siquiera seas el titular legal del anuncio que creaste mediante instrucciones para la IA.

Aprendí pronto la lección legal. En 2019 grabé mi primer video sobre una franquicia. Ni siquiera sabía qué era un franquiciante. Sinceramente, creía que el director ejecutivo escribía mal su propio nombre una y otra vez. La franquiciataria a la que entrevisté era maravillosa. Se emocionó hasta las lágrimas y se abrió conmigo de verdad. Al terminar, le pedí que mirara directamente a la cámara y dijera: “Puedes ganar millones”.

Salí de aquella grabación convencido de que era un genio. Envié el primer borrador al director ejecutivo y recibí una llamada suya. Oye, tenemos que hablar.

Las normas de divulgación de información sobre franquicias restringen estrictamente las afirmaciones sobre posibles ganancias, y yo acababa de poner una de esas afirmaciones en boca de una franquiciataria. El video no pasó de aquel primer borrador. Desde entonces, recomiendo a todas las marcas que sometan los testimonios a la revisión de su equipo legal antes de publicarlos.

Relacionado: Cómo contar tu historia con autenticidad para atraer inversionistas, clientes y talento

Toda historia necesita un arco narrativo

Nadie aguantaría 90 minutos viendo a Liam Neeson hablarle a la cámara. Seguimos viendo sus películas porque, tarde o temprano, tiene que enfrentarse a alguien. Algo sucede.

Los videos generados con IA que mostré en aquella sala seguían una línea recta. En cambio, una historia real tiene un planteamiento, un conflicto, un punto de inflexión y una resolución. En el caso de un empresario, se trata de cómo era su vida antes, qué no funcionaba, qué lo llevó a dar el salto y cómo es su vida ahora.

Esa estructura también ayuda a recordar. Chip Heath, coautor de Made to Stick, ha descrito un ejercicio en el que sus alumnos de Stanford pronunciaban breves discursos persuasivos. Después, el 63% de quienes los escucharon recordaba las historias, pero solo el 5% recordaba alguna estadística. Tus diapositivas para el webinar pertenecen a ese 5%.

Hace años, una madre y su hijo, propietarios de una franquicia de Mr. Rooter, nos dijeron: Aprendimos más en las capacitaciones que en la universidad. Una marca puede incluir la frase capacitación integral en una diapositiva una y otra vez. Pero aquella frase funciona porque la pronunció alguien con quien el cliente potencial puede identificarse.

Relacionado: Cómo destacar en la era de la IA con una historia que la gente recuerde

Graba lo que te cuentan, no solo la entrevista

Este es el consejo que les doy a todos los equipos. Habla con un propietario durante 15 minutos y te contará unas diez cosas que le encantan de su vida y su trabajo. Anótalas y luego ve a grabarlas. Si le encanta llevar a sus hijos a la escuela, acompáñala en el auto a la mañana siguiente. Si disfruta reunirse con sus clientes, síguelo hasta el lugar donde trabaja.

La mayoría de las marcas graba entrevistas a cámara en sus oficinas centrales porque es lo más fácil. Nosotros pasamos al menos la mitad de cada jornada de rodaje fuera de esas cuatro paredes.

Alguna vez incorporamos imágenes reales del servicio militar de un franquiciatario a su video. Cuando lo vio, rompió en llanto. Dijo que, después de la guerra, nunca creyó que volvería a ser feliz y que ahora podía pasar más tiempo con su familia. Cada veterano que ve ese video piensa: Ese soy yo. Quizá yo también pueda hacerlo.

La autenticidad es el nuevo lujo

La inteligencia artificial ha hecho que crear contenido sea casi gratis. Eso hace que las pruebas de autenticidad tengan más valor, no menos. Usa la IA para agilizar el trabajo, desde transcribir entrevistas hasta encontrar la mejor toma. Nunca la uses para fingir que son reales las personas cuyas vidas realmente cambiaron.

Elige a un propietario esta semana. Pídele 17 minutos y hazle tres preguntas: ¿cómo era tu vida antes?, ¿qué te impulsó a dar el salto? y ¿qué cambió? Anota todo lo que diga que le encanta de su vida y después ve a grabarlo. Luego, decide: ¿vas a crear contenido basura o a contar una historia?