Cuando el dinero deja de viajar y empieza a tomar decisiones

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Conclusiones Clave Hoy la velocidad de los pagos es una condición mínima. El verdadero diferenciador será la inteligencia con la que los sistemas conecten ecosistemas completos.

Hubo una época en la que esperar tres días por una transferencia era normal. Nadie reclamaba demasiado porque así funcionaba el sistema. Luego apareció SPEI y, casi sin darnos cuenta, cambió uno de los hábitos más cotidianos del país.

Actualmente transferimos dinero un domingo por la noche, pagamos una comida desde el celular o liquidamos una factura en segundos: lo extraordinario se volvió costumbre. Tal vez por eso no hemos notado que la siguiente revolución ya comenzó y, curiosamente, tiene muy poco que ver con la velocidad.

Durante junio de 2026, el SPEI procesó más de 835 millones de operaciones en un solo mes, una cifra que habría parecido imposible hace apenas una década. Detrás de cada transferencia existe una infraestructura que opera prácticamente de forma ininterrumpida y que mueve más de $36 billones de pesos mensuales.

Son números que hablan de confianza, pero también de una enorme dependencia. Hoy la economía mexicana simplemente no podría funcionar sin esa infraestructura. Y, sin embargo, seguimos hablando de los pagos como si únicamente fueran una forma de mover dinero de un punto (A) a otro punto (B).

Ese es, quizá, el mayor error que podemos cometer, porque los sistemas de pago dejaron hace tiempo de ser canales de liquidación. Actualmente se han convertido en la columna vertebral sobre la que operan los modelos digitales de negocio.

Cada transferencia ya no solo liquida una obligación financiera, también puede activar un crédito, validar una identidad, disparar una alerta antifraude, actualizar un motor de riesgo, iniciar un proceso logístico o alimentar un algoritmo de inteligencia artificial. El dinero dejó de viajar solo. Ahora lleva información, contexto y decisiones.

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SPEI 2.0 y la evolución de las transacciones

Ahí es donde comienza realmente la conversación sobre lo que muchos llaman SPEI 2.0. No creo que la siguiente generación de pagos vaya a distinguirse porque una transferencia tarde uno o dos segundos menos. Honestamente, al usuario promedio eso le resulta irrelevante. La verdadera diferencia estará en todo aquello que ocurre alrededor del pago y que el usuario nunca ve. La infraestructura dejará de medirse por la velocidad con la que mueve recursos y empezará a evaluarse por la inteligencia con la que conecta ecosistemas completos.

Eso implica un cambio profundo para las instituciones financieras. Durante décadas la infraestructura bancaria fue diseñada bajo una lógica relativamente lineal. Existía un sistema para el core bancario, otro para pagos, otro para prevención de fraude, otro para cumplimiento regulatorio y otro para identidad. Hoy esa arquitectura comienza a quedarse corta frente a un entorno donde una sola transacción necesita conversar simultáneamente con decenas de servicios, APIs, motores analíticos y plataformas en la nube.

La regulación también está entrando en una nueva etapa. Durante muchos años el gran objetivo fue garantizar estabilidad, disponibilidad y seguridad. Esa prioridad permanece intacta, pero ahora aparece una responsabilidad adicional: construir un marco que permita innovar sin poner en riesgo la confianza del sistema.

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Más inteligencia, más vulnerabilidad

El Banco de México ha venido fortaleciendo de forma continua la regulación y la operación del SPEI precisamente para responder a un ecosistema donde participan bancos, fintech, proveedores tecnológicos y nuevos modelos digitales con niveles de interconexión cada vez mayores.

Pero hay otra presión que suele pasar desapercibida.

Mientras más inteligente se vuelve una infraestructura de pagos, también se vuelve más atractiva para quienes buscan vulnerarla. El fraude ya no consiste únicamente en interceptar una operación. Hoy intenta manipular identidades digitales, explotar credenciales, comprometer APIs, alterar flujos automatizados o engañar modelos de inteligencia artificial. La superficie de ataque crece al mismo ritmo que crece la innovación. Por eso resulta cada vez más evidente que la conversación sobre pagos ya no puede separarse de la conversación sobre criptografía, gestión de llaves, identidad digital y arquitecturas resilientes.

El Banco de Pagos Internacionales lleva varios años insistiendo en una idea que merece más atención: el futuro de los pagos dependerá menos de nuevas aplicaciones y mucho más de la capacidad para construir infraestructuras interoperables, abiertas y seguras que permitan integrar múltiples actores dentro de una misma economía digital. Dicho de otra manera, la competencia dejará de estar en quién procesa más pagos y comenzará a trasladarse hacia quién construye el mejor ecosistema alrededor de ellos.

Quizá durante años celebramos el indicador equivocado. Nos sentimos orgullosos de la velocidad, del número de operaciones o de la disponibilidad del servicio (y obvio que esos indicadores siguen siendo extraordinariamente importantes). Pero empiezan a parecerse a la electricidad. Nadie elige una oficina porque tenga luz; simplemente espera que nunca falle. Con los pagos ocurre exactamente lo mismo. La velocidad dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en una condición mínima de entrada.

La verdadera diferencia será la capacidad de permitir que una empresa otorgue un crédito en segundos porque pudo validar una identidad de manera segura. Que una fintech detecte un fraude antes de autorizar una transferencia, que una PyME concilie automáticamente miles de operaciones sin intervención humana, que un banco pueda incorporar inteligencia artificial sin comprometer la integridad de sus datos. Todo eso ocurre mucho antes de que el usuario reciba la notificación de “transferencia exitosa”.

Quizá dentro de algunos años dejemos de hablar de SPEI 2.0 porque descubriremos que el verdadero cambio nunca fue una nueva versión del sistema. El verdadero cambio fue entender que los pagos dejaron de ser un servicio financiero para convertirse en infraestructura nacional de decisión. Y cuando una economía alcanza ese punto de madurez, el dinero deja de ser únicamente un activo que cambia de manos. Se convierte en el lenguaje con el que se coordinan empresas, gobiernos, mercados y personas.

Quien entienda esa diferencia no estará preparándose para la siguiente evolución de los pagos. Estará preparándose para la siguiente etapa de la economía digital.