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Conclusiones Clave En ciberseguridad, esperar a que la amenaza sea evidente puede ser una costosa decisión.

Existe una constante en la historia de la innovación: las organizaciones rara vez fracasan porque una tecnología las tome por sorpresa. Lo hacen, casi siempre, porque interpretaron las primeras señales de cambio como asuntos demasiado lejanos para alterar las decisiones que tomaban en el presente.

Ocurrió con internet cuando todavía parecía un experimento académico, volvió a suceder con la computación en la nube y más recientemente con la inteligencia artificial (IA). Hoy, todo indica que estamos frente a un momento similar con la computación cuántica. No porque las empresas desconozcan que viene en camino, sino porque muchas siguen convencidas de que todavía tienen tiempo para prepararse.

Esa percepción resulta comprensible. Después de todo, nunca habíamos invertido tanto en ciberseguridad. Las organizaciones han fortalecido sus esquemas de autenticación, han adoptado arquitecturas Zero Trust, utilizan IA para detectar anomalías, monitorean amenazas en tiempo real y cuentan con centros de operaciones mucho más sofisticados que hace apenas unos años. Desde esa perspectiva parecería que la seguridad digital nunca había sido tan robusta. Sin embargo, esa conclusión parte de una premisa que quizá deberíamos empezar a cuestionar: asumimos que los mecanismos sobre los que construimos la confianza digital seguirán siendo suficientes durante la próxima década, cuando la realidad empieza a sugerir exactamente lo contrario.

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Las noticias de las últimas semanas son una muestra de ello. La decisión del gobierno de Estados Unidos de acelerar oficialmente la migración hacia criptografía post-cuántica mediante una orden ejecutiva no es únicamente un anuncio regulatorio; es una señal de mercado que difícilmente puede pasar desapercibida. Cuando una de las economías más importantes del mundo decide que la resiliencia criptográfica debe convertirse en una prioridad nacional, la conversación deja de pertenecer al laboratorio y comienza a instalarse en las salas de consejo.

En la misma dirección apunta el trabajo del National Institute of Standards and Technology (NIST), que continúa desarrollando estándares y guías para que organizaciones públicas y privadas inicien desde ahora la transición hacia algoritmos resistentes a la computación cuántica. No se trata de prepararse para un escenario hipotético, sino de reconocer que migrar la infraestructura criptográfica global tomará años y que esperar a que la amenaza sea evidente probablemente será demasiado tarde.

A esa conversación se han sumado también compañías como Google y Cloudflare, que han comenzado a sustituir el lenguaje de la experimentación por hojas de ruta concretas para acelerar la adopción de criptografía post-cuántica. Ese cambio de discurso quizá sea más relevante que cualquier avance técnico.

Cuando los principales actores tecnológicos dejan de preguntar si una transición será necesaria y empiezan a discutir cómo ejecutarla, el mensaje para el resto del mercado es claro: el desafío ya no consiste en anticipar si el cambio llegará, sino en decidir quién estará preparado cuando ocurra.

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Confianza, riesgo y computación cuántica

Lo verdaderamente interesante es que esta conversación tiene poco que ver con computadoras cuánticas y mucho que ver con la forma en que entendemos la confianza. Durante décadas protegimos información bajo la idea de que el cifrado era un activo prácticamente permanente.

Hoy empezamos a descubrir que esa permanencia era, en realidad, una ilusión.

Conceptos como Harvest Now, Decrypt Later ilustran con claridad ese cambio de paradigma: un atacante no necesita romper el cifrado hoy para obtener valor de la información; le basta con capturarla, almacenarla y esperar el momento en que la capacidad tecnológica permita descifrarla. Desde esa perspectiva, el riesgo ya no comienza cuando aparece una computadora cuántica suficientemente poderosa. Comienza el día en que un dato sensible abandona nuestra organización y conserva valor durante los siguientes diez o quince años.

Los desafíos que la IA representa para la ciberseguridad

Al mismo tiempo, la inteligencia artificial (IA) está modificando el otro extremo de la ecuación. Mientras buena parte de la conversación pública se concentra en productividad, automatización o eficiencia, los atacantes también están utilizando modelos avanzados para personalizar campañas de fraude, acelerar la búsqueda de vulnerabilidades y reducir significativamente el costo de ejecutar operaciones cada vez más sofisticadas.

Vista de forma aislada, la IA representa un desafío importante para la ciberseguridad; observada junto con la transición post-cuántica, plantea un escenario completamente distinto. Una tecnología acelera la velocidad con la que evolucionan las amenazas; la otra cuestiona la permanencia de los mecanismos que sostienen la confianza digital. El resultado no es una suma de riesgos, sino un cambio profundo en las reglas del juego.

Quizá por eso el mayor error que pueden cometer las organizaciones sea tratar estas conversaciones como proyectos independientes del área de tecnología. La resiliencia digital dejó de ser una responsabilidad exclusiva del CISO para convertirse en un tema de estrategia empresarial. Preguntarse qué tan preparada está una organización para migrar hacia nuevos estándares criptográficos es, en el fondo, preguntarse qué tan preparada está para preservar la confianza de sus clientes, proteger su propiedad intelectual y garantizar la continuidad del negocio en un entorno donde la velocidad del cambio tecnológico supera cada vez más la velocidad de las decisiones corporativas.

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Recomendaciones de ciberseguridad para una nueva era

Desde esa perspectiva, las recomendaciones dejan de ser técnicas y adquieren un sentido estratégico.

La primera consiste en llevar la conversación sobre criptografía post-cuántica al consejo de administración y dejar de verla como un asunto exclusivamente operativo.

La segunda implica exigir a proveedores tecnológicos hojas de ruta claras sobre su transición hacia estándares resistentes a la computación cuántica, porque la seguridad de una organización será tan sólida como la de su cadena digital.

La tercera pasa por desarrollar capacidades de crypto agility, es decir, arquitecturas capaces de sustituir algoritmos sin reconstruir completamente la infraestructura.

La cuarta requiere clasificar la información según su horizonte de valor, entendiendo que no todos los datos necesitan el mismo nivel de protección, pero aquellos cuyo valor permanecerá durante una década deberían protegerse desde hoy como si el escenario post-cuántico ya existiera.

Finalmente, la quinta recomendación es dejar de pensar la IA y la ciberseguridad como iniciativas separadas. La primera está redefiniendo la velocidad del ataque; la segunda determinará si las organizaciones son capaces de conservar la confianza cuando ese entorno termine por consolidarse.

Quizá la mayor equivocación de esta década no sea subestimar la inteligencia artificial ni sobreestimar la computación cuántica. Tal vez sea seguir creyendo que la seguridad consiste únicamente en responder mejor a las amenazas visibles, cuando el verdadero desafío es desarrollar la capacidad de adaptarse antes de que esas amenazas transformen por completo las reglas del negocio.

No es casualidad que la Casa Blanca haya acelerado su estrategia nacional de migración criptográfica, que el NIST impulse estándares para iniciar esa transición desde ahora o que empresas como Google y Cloudflare hablen ya de implementación y no de experimentación. Todos están enviando el mismo mensaje: la conversación dejó de ser tecnológica para convertirse en una decisión estratégica.

La historia empresarial demuestra que las compañías rara vez desaparecen porque una innovación las tomó por sorpresa. Desaparecen porque confundieron la estabilidad del presente con la permanencia del futuro y decidieron esperar una señal más evidente antes de cambiar de rumbo. La era post-cuántica nos recuerda que la confianza tampoco es un activo permanente; es una capacidad que debe renovarse conforme evolucionan los riesgos. Y quizá esa sea la reflexión más importante para cualquier líder empresarial: las empresas no fracasan porque la tecnología avance demasiado rápido. Fracasan cuando, durante demasiado tiempo, siguen protegiendo un mundo que ya empezó a desaparecer.