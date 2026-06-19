Así avanza el futuro de los medios de pago en América Latina

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Conclusiones Clave La región acelera su transición hacia pagos digitales gracias al crecimiento del acceso a internet, la expansión de fintechs y una mayor inclusión financiera.

Brasil, México, Chile y Argentina son los países que lideran el cambio.

Los principales desafíos ya no son solo tecnológicos, sino también de seguridad, experiencia de usuario e integración de sistemas, mientras tendencias como IA y Open Finance redefinen el futuro de los medios de pago.

América Latina vive en la actualidad una transformación en los métodos de pago. Dos aspectos clave de este movimiento son la digitalización y la inclusión financiera, revela el estudio E-commerce Data Library de la firma Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI).

De acuerdo con PCMI, se estima que 35 millones de nuevos consumidores en la región latinoamericana utilizarán internet por primera vez entre 2024 y 2026, con lo cual se alcanzará una penetración casi total en la región. A su vez, la cantidad de fintechs en el sistema financiero ha aumentado en 340% entre 2017 y 2024, según un estudio de Mastercard y Americas Market Intelligence.

En este contexto, el futuro de los medios de pago en la región se perfila como uno de los procesos de transformación más relevantes del ecosistema financiero global, comenta Jorge Malanco, director de marketing de Sistema de Transferencias y Pagos (STP): “La digitalización, impulsada por la innovación tecnológica y cambios en el comportamiento del consumidor, está redefiniendo cómo las personas compran, pagan y administran su dinero en la región”.

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Brasil, México, Chile y Argentina, punta de lanza en transformación de medios de pago

Para el ejecutivo, países como Brasil, México, Chile y Argentina lideran la evolución hacia economías digitales. La nación carioca es la que se destaca de manera contundente gracias al éxito de su sistema de pagos instantáneos, el cual tiene una adopción masiva entre la población, marcando un precedente para el resto del continente.

Según Malanco, el caso brasileño evidencia que la clave del éxito radica en la colaboración entre autoridades, sector privado y usuarios.

El uso de soluciones accesibles, seguras y fáciles de usar permite que millones de personas migren del efectivo a plataformas digitales, consolidando una nueva cultura financiera.

En el caso de México, el país azteca ocupa una posición relevante en la región, con un crecimiento sostenido en el uso de transferencias electrónicas y plataformas digitales. Este avance se aceleró tras la pandemia, cuando la necesidad de evitar el contacto físico impulsó la adopción de medios de pago digitales de forma significativa.

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Retos para la proliferación de los pagos digitales

Los países de América Latina y el Caribe han experimentado una transformación sin precedentes en el uso de pagos digitales en la última década, pero deben superar una serie de desafíos para alcanzar su adopción casi universal, de acuerdo con un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El reporte del BID, Más allá del dinero en efectivo: la revolución de los pagos digitales en América Latina y el Caribe destaca que el número de transacciones digitales llegó hasta triplicarse entre 2019 y 2023 en países de la región. Entre 2011 y 2021 el porcentaje de adultos que utilizó pagos digitales se pasó de menos del 3% a casi el 40%.

Para el directivo de STP, existe una serie de retos para la adopción de estos pagos digitales, entre los que destacan: la seguridad, la cultura, experiencia del usuario y la inteligencia artificial (IA).

Uno de los factores determinantes en el futuro de los medios de pago es la seguridad. Malanco expone que, a diferencia de los métodos tradicionales, las transacciones digitales actuales ofrecen mayores niveles de protección, gracias a procesos de encriptación que reducen el riesgo de fraude y exposición de datos sensibles.

Las organizaciones financieras y los retailers llevan años sumando canales, métodos y proveedores de pago, y el resultado es una infraestructura fragmentada que nadie diseñó con intención.

Para Sebastián Martínez, Gerente General de Nisum Chile, el desafío más relevante para los métodos de pago en la actualidad no es tecnológico, es más bien de coherencia. Cada canal con su propia lógica, cada cambio que requiere meses de implementación, cada excepción que alguien resuelve manualmente: “El cliente no ve esa complejidad interna, pero la siente: en un proceso lento, en una experiencia inconsistente, en la falta de información después de que hace clic en “pagar” o al firmar un contrato”.

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Tendencias en los medios de pago

De cara a 2026, las tendencias son claras: la hiperpersonalización de servicios, el avance del Open Finance, el uso estratégico de IA y la mejora continua en la experiencia del usuario marcarán el rumbo del sector.

Martínez indica que la segunda tendencia es la convergencia entre el pago y el servicio financiero completo. El medio de pago está dejando de ser un paso aislado para convertirse en un habilitador de productos.

Un cliente puede obtener liquidez inmediata desde su app bancaria en minutos, invertir en dólares desde el mismo lugar donde paga sus cuentas, o cursar una operación de factoring completamente en línea en lugar de ir a una sucursal.

“Latinoamérica es una región en transición real, no solo declarada. Conviven realidades muy distintas: mercados con alta penetración de pagos digitales junto con operaciones que todavía procesan una parte importante de sus transacciones de forma presencial o con sistemas que llevan décadas sin actualizarse”, concluye Martínez.