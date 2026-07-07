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Conclusiones Clave Lo que aprendimos en los estadios durante este Mundial probablemente terminará transformando la experiencia de compra de millones de consumidores y, sobre todo, de miles de pequeños negocios.

Después de un buen rato trabajando en la industria financiera, he aprendido que la verdadera innovación rara vez nace cuando todo funciona. Aparece cuando los sistemas son llevados al límite, cuando miles de personas intentan hacer exactamente lo mismo al mismo tiempo y la operación tiene que demostrar, en cuestión de segundos, si realmente estaba preparada. Los grandes eventos deportivos representan justamente ese escenario: no son únicamente una celebración del deporte, son el laboratorio más exigente para la infraestructura de pagos.

Mientras millones de personas observaban lo que ocurría dentro de la cancha, fuera de ella se desarrollaba una prueba silenciosa para bancos, adquirentes, procesadores, comercios y empresas de tecnología; decenas de miles de aficionados ingresaban simultáneamente a un estadio, consumían prácticamente en los mismos minutos y esperaban que cada compra fuera inmediata. En ese contexto, una fila de más o una terminal que tarda unos segundos adicionales dejan de ser un inconveniente operativo; se convierten en una mala experiencia para el cliente y, muchas veces, en una venta que simplemente nunca sucede.

Durante años la conversación sobre innovación en pagos giró alrededor de una pregunta equivocada. Celebrábamos cada nuevo método de pago como si el objetivo fuera acumular alternativas: tarjetas, billeteras digitales, códigos QR, biometría o tokenización. Hoy me parece evidente que los consumidores nunca pidieron más formas de pagar; siempre pidieron perder menos tiempo. La diferencia parece sutil, pero cambia por completo la conversación.

El consumidor no recuerda qué red procesó su transacción ni qué tecnología protegió sus datos. Recuerda si tuvo que esperar, si el sistema falló o si pudo continuar con su experiencia sin interrupciones. La mejor tecnología es, muchas veces, aquella que el usuario prácticamente no percibe.

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La expectativa de los usuarios: pagos en tiempo real

No resulta casual que durante las primeras jornadas del torneo los pagos sin contacto y las tarjetas internacionales dominaran buena parte de las transacciones presenciales, de acuerdo con un análisis de NMI sobre el comportamiento de pagos durante el evento. Más allá del dato, lo verdaderamente relevante es lo que representa: las personas ya esperan que cualquier compra ocurra con la misma rapidez con la que desbloquean su teléfono.

Ese cambio de expectativa coincide con una tendencia mucho más amplia. El World Payments Report 2026 de Capgemini señala que la experiencia del cliente se ha convertido en uno de los principales factores de diferenciación para comercios e instituciones financieras, impulsando inversiones en pagos digitales, autenticación inteligente y experiencias cada vez más fluidas.

Pero quizá la mayor lección del Mundial no fue tecnológica. Fue operativa.

Con frecuencia pensamos que la fricción aparece cuando un pago es rechazado. En realidad, muchas veces comienza mucho antes: cuando la fila es demasiado larga, cuando el inventario no está sincronizado, cuando el personal no puede atender la demanda o cuando la conectividad se convierte en el cuello de botella. La tecnología puede acelerar un proceso bien diseñado, pero difícilmente resolverá uno que nació siendo complejo.

Esa reflexión me parece especialmente relevante para los emprendedores. Existe la idea de que las innovaciones vistas en un estadio pertenecen únicamente a organizaciones con presupuestos millonarios. La historia demuestra exactamente lo contrario. Hace algunos años los pagos sin contacto parecían exclusivos de grandes cadenas; hoy forman parte de la operación cotidiana de miles de pequeños comercios. Lo mismo ocurrió con las billeteras digitales y está comenzando a suceder con experiencias como los pagos embebidos, la identidad digital y la integración entre compra, lealtad y servicio.

La pregunta, entonces, ya no es si una PyME puede replicar la infraestructura de un estadio. La verdadera pregunta es qué principios puede adoptar desde hoy. Reducir un paso en el proceso de compra, aceptar los medios de pago que ya utilizan sus clientes, eliminar fricciones innecesarias, integrar mejor su operación o utilizar los datos para comprender el comportamiento del consumidor puede generar un impacto mucho mayor que incorporar la tecnología más sofisticada del mercado.

Con frecuencia asociamos la transformación digital con proyectos complejos, pero las ventajas competitivas suelen construirse a partir de mejoras aparentemente pequeñas. Un minuto menos en una fila puede significar decenas de clientes adicionales al final del día. Una experiencia de pago fluida puede convertirse en la diferencia entre una compra única y un cliente recurrente.

Por eso creo que el verdadero legado que deja un evento como este no está únicamente en la evolución de los medios de pago. Está en la transformación silenciosa de las expectativas de los consumidores. Cada persona que vivió una experiencia rápida, integrada y prácticamente sin fricciones dentro de un estadio regresará a su vida cotidiana esperando exactamente lo mismo de la cafetería de la esquina, del restaurante que frecuenta o de la tienda donde compra cada semana.

Las expectativas nunca retroceden. Y quizá esa sea la enseñanza más importante para cualquier emprendedor. La próxima ventaja competitiva no pertenecerá necesariamente a quien tenga la tecnología más sofisticada, sino a quien comprenda primero que el negocio ya no compite por ofrecer más formas de cobrar. Compite por hacer que pagar deje de sentirse como parte del proceso de compra.