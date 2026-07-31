El costo de ascender talento sin prepararlo para liderar

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Conclusiones Clave Al confundir el buen desempeño individual con la capacidad de dirigir personas puedes crear cuellos de botella y mermar la productividad del equipo.

Muchas empresas convierten a su mejor ejecutor en un líder rebasado. No por falta de talento, sino porque confunden el buen desempeño con la preparación para dirigir personas y lograr resultados.

La lógica parece impecable. El mejor vendedor se convierte en gerente comercial. El especialista más confiable recibe un equipo. Quien resolvía con mayor rapidez comienza a coordinar a quienes ahora deben encontrar las respuestas.

El ascenso reconoce lo que una persona hizo bien en su puesto anterior, pero el liderazgo le exige capacidades que quizá nunca había necesitado. Ya no basta con resolver, dominar la operación o entregar resultados individuales. Ahora debe generar claridad, desarrollar criterio en otras personas y conseguir que el equipo avance sin depender de ella para cada decisión.

Cada promoción cambia las reglas del éxito. El problema es que pocas organizaciones preparan a sus colaboradores para ese cambio.

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El control como refugio

Cuando el nuevo puesto exige habilidades que todavía no se han desarrollado, la reacción más común es volver a lo conocido. El nuevo líder participa en todas las decisiones, revisa cada detalle y se hace cargo de los asuntos más difíciles.

Desde fuera puede parecer compromiso. En realidad, muchas veces revela una dificultad para abandonar el papel que antes le daba reconocimiento y seguridad.

En mi experiencia, detrás del exceso de control suele existir una pregunta que pocas personas expresan en voz alta: si dejo de resolver personalmente, ¿cómo demuestro que sigo siendo necesario?

Para quien construyó su reputación a partir del dominio técnico, las respuestas rápidas o una ejecución impecable, intervenir menos puede sentirse como perder relevancia. Por eso continúa resolviendo los mismos problemas que antes dominaba, incluso cuando su nueva responsabilidad consiste en ayudar a otros a resolverlos.

El costo aparece pronto. Las decisiones pierden velocidad porque todo necesita una aprobación. El líder se desgasta con tareas que ya no deberían depender de él. El equipo deja de proponer o incluso de dar su mejor esfuerzo, porque aprende que, al final, alguien más corregirá, modificará o sustituirá su criterio.

La persona fue promovida para ampliar su impacto, pero termina concentrando la operación. En lugar de multiplicar capacidades, se convierte en gerente cuello de botella. El valor de un líder no está en volverse indispensable. Está en construir un equipo capaz de avanzar, decidir y responder aun cuando él no intervenga en cada paso.

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El nombramiento no basta

Las organizaciones suelen tratar la promoción como un punto de llegada. Cubren la vacante, anuncian el nombramiento y esperan que la persona se adapte sobre la marcha. Sin embargo, el título puede cambiar de un día para otro; los hábitos, la identidad profesional y la forma de tomar decisiones no.

Preparar la transición implica trabajar en tres frentes.

El primero es ayudar al nuevo líder a reconocer qué necesita dejar atrás. Resolver todo, intervenir demasiado o medir su valor por la cantidad de asuntos que pasan por sus manos fueron conductas útiles en otra etapa, pero pueden convertirse en obstáculos cuando tiene un equipo a su cargo.

El segundo es aprender a delegar. No se trata únicamente de repartir pendientes, sino de transferir responsabilidad, compartir criterios y establecer con claridad qué decisiones puede tomar cada persona.

El tercero es transformar la calidad de las conversaciones. Liderar exige hacer mejores preguntas, escuchar de forma consciente antes de intervenir, dar retroalimentación, alinear expectativas y atender las tensiones antes de que se conviertan en conflictos.

Estas capacidades no son un complemento del puesto. Son el puesto.

La responsabilidad también es de la empresa. Promover sin acompañar no solo pone en riesgo a quien asciende; ralentiza la operación, reduce la autonomía del equipo y limita la formación de nuevos líderes. Cubrir una vacante no equivale a preparar a la persona que la ocupará.

El verdadero reto no está únicamente en elegir a quien entrega los mejores resultados. Consiste en ayudarle a transformar la forma en que genera valor para la organización; antes el mérito era ser el centro de todas las respuestas, ahora, su valor está en desarrollar las capacidades de los demás y reconocer que no existe una sola forma de alcanzar los resultados.

Un ascenso puede ampliar el talento de toda una organización o convertir a su mejor ejecutor en un cuello de botella. La diferencia no está en el nombramiento, sino en lo que la empresa y la persona hacen después de él.

Si tienes talentos en ascenso los puedes acompañar para que se conviertan en mejores líderes. Si tienes un nuevo puesto y sientes que no estás brillando como antes, conversemos ¿podemos acompañarte?

Un ascenso puede ampliar el talento de toda una organización o convertir a su mejor ejecutor en un cuello de botella. La diferencia no está en el nombramiento, sino en lo que la empresa y la persona hacen después de él — en si existe un acompañamiento real para esa transición, o si simplemente se espera que el nuevo líder se adapte solo.