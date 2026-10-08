¿Quieres caerle bien a la gente? Solo di estas 5 frases mágicas

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Algunas personas son conversadoras naturales. Yo no soy una de ellas.

Como a muchos, siempre me ha costado sentirme cómoda al conversar. Eso es especialmente difícil para una emprendedora, porque hablar con la gente es la mitad del trabajo. Las buenas conversaciones pueden impulsar nuestros negocios y nuestras relaciones: nos gusta comprarle, trabajar y colaborar con personas con quienes es fácil platicar.

Por eso dediqué las últimas dos décadas a estudiar los patrones de los grandes conversadores para mi más reciente libro, Conversation: How to Connect with Anyone & Make Every Interaction Count. Descubrí que las personas que caen bien de inmediato repiten ciertas frases una y otra vez para generar rapport, es decir, esa sintonía que hace que los demás se sientan a gusto con ellas. Ahora comparto esas frases contigo para que las uses en tus juntas, llamadas con inversionistas y sesiones con clientes, y para que tu pláticas casuales mejore muchísimo.

Estas frases incluyen cumplidos y momentos de conexión, así que úsalas solo si te salen de manera auténtica. Nunca finjas. Aquí van cinco para que las pruebes.

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1. “¡Estaba pensando en ti!”

A todos nos gusta que se acuerden de nosotros. Por eso, decirle a alguien “¡Estaba pensando en ti!” genera conexión de inmediato. Por ejemplo, yo quería retomar el contacto con una persona muy importante, pero no sabía cómo hacerlo. Ella había estado en mi mente, así que simplemente le escribí y se lo dije tal cual. Esto fue lo que le mandé:

→ Asunto: ¡Estaba pensando en ti! Este fin de semana pasé por el muelle y me topé con el campeonato nacional de skimboarding. ¡Obvio que me acordé de ti! ¿Al final sí diseñaste tu propia tabla? Grabé un video de lo que vi, te lo comparto. Increíble, ¿no?

Me respondió al instante, fascinada con el video, y adjuntó una foto de la tabla que había diseñado. Eso derivó en una invitación a ponernos al corriente por llamada, luego en un desayuno y, finalmente, en una invitación para dar una conferencia en el retiro corporativo de su empresa.

Esta es una frase poderosa que puedes usar absolutamente en cualquier contexto. Por ejemplo:

→ Si alguien se te viene a la mente, mándale un mensaje: “¡Hola! Estaba pensando en ti y quería saber cómo estás. ¿Algo nuevo y emocionante?”

→ Si ves algo que te recuerda a alguien de tu vida, compártelo y dile: “Acabo de ver este increíble [espacio en blanco] y me acordé de ti”.

→ Si necesitas contactar a alguien, di: “Hace mucho que no platicamos. Hace poco alguien mencionó un [espacio en blanco] y, claro, pensé en ti”.

Son frases casuales que le hacen saber a la otra persona que está presente en tu mente y la hacen sentirse bien. Pura magia.

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2. “¡Cuéntame más!”

La investigación es clara: hacerle preguntas a la gente, sobre todo preguntas de seguimiento, hace que caigas mejor. Demuestra que estás atenta, receptiva y genuinamente interesada.

Y la pregunta de seguimiento más sencilla de todas es esta: simplemente di “¡Cuéntame más!”.

Por ejemplo, una vez fui a urgencias por una intoxicación alimentaria muy fuerte. (Salí bien librada, pero jamás volveré a comer vieiras.) La enfermera que me atendió parecía de mal humor, pero yo estaba muy agradecida por su ayuda y quería que se sintiera valorada. Noté un pequeño pin sobre su gafete y le pregunté: “¿Ese pin es de Mellow Velo? Pasé por ahí la semana pasada. Es una tienda de bicicletas, ¿verdad?”.

Se le iluminó la cara. “¡Sí! Soy una ciclista apasionada y estoy ayudando a organizar un paseo en bici para familias”.

Yo estaba cansada y no supe qué decir después. Además, no sé andar en bicicleta (es verdad, y me da pena). Así que solo dije: “¡Cuéntame más!”.

Se soltó a platicarme de de todo lo que hacen en la comunidad. Se quedó en mi cuarto mucho más tiempo del necesario y pasaba seguido a ver cómo estaba (¡hasta me trajo una cobija calientita!).

Hay una forma más avanzada de usar esta pregunta. Imagina que alguien está a media historia en un evento de networking o en una cena con amigos y lo interrumpen: llega el mesero, alguien pide la sal y la conversación cambia de rumbo. Esa persona quizá nunca termine su historia, a menos que tú le digas: “Estabas diciendo algo muy interesante. ¡Por favor, cuéntame más!”. Te querrá para siempre.

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3. “La última vez que platicamos, me dijiste que…”

¿Quieres caerle bien a alguien que ya conoces sin mucho esfuerzo? Solo di: “La última vez que platicamos, me dijiste que…”, y completa la frase con algo por lo que a esa persona le haya brillado la mirada en aquella conversación.

Por ejemplo, podrías decir: “La última vez que hablamos, me contaste que te ibas de vacaciones a Grecia. ¿Cómo te fue?”. O preguntar por ese proyecto importante que mencionó, o por una serie que a ambos les encanta.

Tiene un gran efecto emocional: demuestra que prestas atención, que tienes buena memoria y que consideras a la otra persona digna de ser recordada.

De hecho, así fue como Earvin “Magic” Johnson impresionó por primera vez a la mujer que se convertiría en su esposa, Cookie. Ambos asistieron a una fiesta en la Universidad Estatal de Míchigan. Poco después, Magic se presentó en la puerta de su cuarto del dormitorio con una sorpresa cuidadosamente elegida: rosas amarillas, porque ella le había comentado que le gustaba ese color. Según ella, fue “lo más dulce que había hecho cualquier chico que alguna vez mostrara interés romántico en mí”.

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4. “¡Yo también!”

Las investigaciones lo confirman una y otra vez: nos caen bien las personas que se parecen a nosotros. Es más probable que iniciemos conversaciones en línea con quienes tienen intereses en común en su perfil. Los equipos colaboran mejor cuando sus integrantes comparten gustos. Y nos persuade más alguien con quien nos identificamos.

Por eso, al inicio de una negociación o de una junta, puede ser muy útil resaltar lo que tienen en común, para que la otra persona diga: “¡Yo también!”. El punto de coincidencia puede ser algo tan simple como la edad, la ciudad de origen o la trayectoria.

Yo lo descubrí en 2025, cuando recibí un correo inesperado del equipo de Khloé Kardashian. Me dijeron que es fan de mi trabajo (¡!) y que quería invitarme a su podcast. Nunca había conocido a alguien tan famosa y me aterraba la plática previa a la entrevista. Así que hice una lista de cosas que teníamos en común para provocar momentos de “¡yo también!”: por ejemplo, que ambas fuimos a escuelas solo para niñas y que las dos tenemos dos hijos. Se las conté cuando nos conocimos, y fue como activar el modo mejores amigas al instante. De pronto, todo fluyó. Al terminar la grabación, me dijo: “No quería que esto se acabara”.

Ese es el poder de la energía del “¡yo también!”. No es solo química: es psicología.

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5. “¡Qué… eres!”

¿Qué hace que alguien caiga bien al instante? Quizá pienses que es el encanto o la inteligencia. Pero muchas veces es esto: hacer que los demás se sientan valorados.

En toda conversación, la gente se pregunta en silencio: ¿Estaré aburriendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Les caigo bien? Tu trabajo es responder esas preguntas antes de que las hagan. A las personas nos encanta que nos reconozcan por quienes somos, no solo por lo que hacemos. Y hay que hacerlo con frecuencia. No des por hecho que ya lo dijiste o que la otra persona sabe cuánto la valoras. Casi nunca recibimos demasiado reconocimiento, siempre que sea genuino.

Es muy sencillo: si admiras algo de alguien, ¡díselo! Solo di: “Eres muy…” y destaca su sentido del humor, su carisma o incluso su puntualidad.

De hecho, así fue como empezó la carrera del legendario diseñador de moda Cristóbal Balenciaga. Creció pobre y tímido en un pequeño pueblo pesquero del País Vasco. Cada domingo veía de lejos a la elegante Marquesa de Casa Torres bajar las escaleras de la iglesia con sus vestidos de alta costura. Una mañana, sin poder contenerse, exclamó: “¡Qué elegante es usted!”. (Es decir: eres muy elegante.)

Eso la detuvo en seco. Le preguntó a Balenciaga por su ojo para la moda y descubrió su pasión por el estilo. Unos días después, le entregó el vestido que tanto había admirado y le pidió que lo copiara. Él lo hizo. Así inició una carrera.

Las etiquetas positivas ayudan a las personas a verse bajo una nueva luz. Y cuando le das a alguien una etiqueta que quiere encarnar, muchas veces está a la altura. AHORA TE RETO: usa una de estas cinco frases en tu próxima conversación y observa qué tan rápido mejora tu conexión con esa persona.

Del libro CONVERSATION: How to Connect with Anyone & Make Every Interaction Count, de Vanessa Van Edwards, publicado el 6 de octubre de 2026 por Portfolio, un sello de Penguin Publishing Group, división de Penguin Random House, LLC. © 2026 por Vanessa Van Edwards.