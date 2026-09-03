Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Audita tu red actual para determinar si tu negocio necesita el desarrollo estructurado de habilidades que ofrece una red de asesoría entre pares, o la infraestructura de una incubadora.

Únete a una incubadora especializada para compartir equipo de alta gama y así evitar que tu capital de etapa temprana se consuma en costos elevados de maquinaria inicial.

Lanza un podcast de nicho o artículos digitales dirigidos para construir una comunidad digital dedicada, centrada en una pasión personal.

Los fundadores enfrentan innumerables retos. Pero una encuesta reciente publicada por Wilbur Labs reveló que la soledad podría superarlos a todos, al menos por presencia casi universal entre los líderes.

La encuesta preguntó a emprendedores sobre las realidades que enfrentaron al hacer crecer sus empresas. El 87% de los encuestados admitió que dirigir una compañía implicaba más aislamiento del que esperaban. Además, el 90% dijo que el estrés que experimentaron los llevó a considerar abandonar la vida startup.

No son revelaciones sorprendentes. Si eres emprendedor, sabes lo común que es sentir que nadie te entiende.

Aun así, las cifras ilustran una verdad importante: los fundadores necesitan rodearse de personas que los apoyen, mentores, colegas y emprendedores afines. Es decir, necesitan tanto el valor intrínseco como el corporativo que surge de participar en comunidades. Este apoyo los ayuda a superar las duras verdades del emprendimiento de las que rara vez se habla.

De hecho, formar parte de distintas comunidades puede ayudar a los dueños de startups a sentirse menos solos. Estas redes también ofrecen otros beneficios, como la posibilidad de obtener información valiosa, anticiparse a las tendencias y mantener una ventaja competitiva.

Dicho esto, quizá no tengas claro qué tipo de comunidades conviene unirte y aprovechar. A continuación, tres opciones para orientar tus próximos pasos.

Relacionado: Si quieres ser emprendedor, tienes que aceptar esta dura verdad

Redes de asesoría entre pares

Los pares suelen fomentar la camaradería entre los miembros al mantener los grupos pequeños, de modo que las reuniones puedan ser muy enfocadas. Idealmente, cualquier grupo de pares al que te unas debería tener algún elemento estructural. De lo contrario, sentirás que solo estás asistiendo a un evento de networking sin rumbo. Ese tipo de eventos puede ser excelentes, pero no están diseñados para mejorar tus habilidades y relaciones con la constancia y el enfoque que sí ofrece la retroalimentación entre pares.

Como te imaginarás, este tipo de grupos son únicos y algunos atienden a poblaciones específicas. Por ejemplo, BrainTrust es una comunidad de asesoría entre pares enfocada en reunir a mujeres dueñas de negocios y emprendedoras para ayudarles a alcanzar la independencia financiera, crear patrimonio y ganar influencia. Sin embargo, sus reuniones no buscan desarrollar carteras de negocio. Lo que hace BrainTrust es organizar a sus integrantes en grupos pequeños y confidenciales llamados Vaults, donde las mujeres discuten sus retos y oportunidades de negocio. En un entorno altamente estructurado, se rinden cuentas mutuamente conforme crecen y escalan sus empresas.

¿Buscas más recomendaciones de redes de emprendedores para impulsar tu éxito? CFO Circle se concentra en ayudar a líderes financieros senior a perfeccionar sus habilidades, en beneficio propio y de sus organizaciones. Front Row Dads ayuda a los padres a mantenerse activos mientras hacen crecer sus negocios. Seguro hay un grupo de pares ideal para que te aventures en una nueva comunidad.

Relacionado: Networking más inteligente: cómo la IA puede hacer que las conexiones profesionales sean más significativas

Incubadoras para emprendedores

Muchos fundadores encuentran valioso unirse a comunidades de incubadoras para startups. Estas redes explican por qué las startups inteligentes se están asociando con entidades más grandes para acceder a capital semilla, futuras alianzas y bolsas de talento. No es raro encontrar incubadoras vinculadas a instituciones académicas o dependencias gubernamentales. Sin embargo, también pueden ser de gestión privada.

Si has estado tratando de trabajar en un espacio pequeño o inadecuado, es posible que encuentres áreas de oficina dentro de una incubadora. Además, si no puedes comprar el equipo necesario para llevar tu startup al siguiente nivel, podrías tener acceso a cierto tipo de maquinaria disponible en la incubadora. Esto te da la oportunidad de avanzar más sin agotar tu capital.

Por ejemplo, Lab Central ofrece varias sedes de incubadora que permiten a startups de biotecnología compartir equipo y herramientas de laboratorio. Esto evita que los fundadores carguen con todo el costo de adquirir equipo biotecnológico.

Relacionado: En el mundo emprendedor, resistir también es tener éxito

Comunidades digital-first

En la era digital, quizás los fundadores también quieran construir comunidad en el ciberespacio. En concreto, hacerse visible en redes sociales, incluido LinkedIn, puede darles a ellos y a sus negocios mayor exposición. También pueden empezar a construir relaciones con influencers que más adelante podrían convertirse en socios de marketing valiosos.

Vale la pena señalar que no debes rehuir la idea de construir una comunidad en torno a una de tus pasiones. Tal vez eres un emprendedor que superó un trastorno de aprendizaje y quieres generar conciencia al respecto. En ese caso, podrías lanzar un podcast o comenzar a publicar artículos en línea para abrir conversaciones con otros fundadores como tú.

Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, usó esta técnica para aumentar su exposición. En su podcast, Masters of Scale, conversa con emprendedores de casi todos los ámbitos. Construyó una comunidad dedicada en torno a un pódcast. Quizá no tengas su nivel de visibilidad, pero eso no significa que no puedas seguir su ejemplo.

Como fundador, no tienes por qué sentirte completamente solo. Involucrarte en comunidades garantiza que estés rodeado de personas que pueden fungir como coaches y cajas de resonancia. Con ellas de tu lado, estarás mejor posicionado para llevar tu negocio en una dirección positiva.