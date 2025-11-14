Cómo transformar el dolor de la pérdida en un propósito poderoso

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave La reinvención ocurre a través de pequeñas decisiones que se alinean con el propósito y la verdad.



Las mujeres que transforman el dolor en fortaleza están redefiniendo el emprendimiento para las próximas generaciones.



Una comunidad solidaria refleja nuestra resiliencia y ayuda a reconstruirnos con más fuerza después de los tropiezos.

Tras dos divorcios consecutivos, habría sido fácil creer que tenía que hacerlo todo sola. Durante la pandemia, el mundo quedó en silencio. Mis hijas estaban en casa, las rutinas desaparecieron y mi futuro se sentía incierto.

Pero incluso en esa quietud, nunca perdí la esperanza. Me sentí invitada. Invitada a prestar atención, a elegir la fe, a construir algo significativo desde adentro hacia afuera.

Cuando finalizó el divorcio, lancé una empresa con alguien a quien amaba y en quien confiaba profundamente. Juntas construimos Wellness Eternal en su forma más temprana (un espacio físico que mostraba tecnología de biohacking). Pero la amistad y el emprendimiento no hablan el mismo idioma. Después de once meses, ella decidió hacerse a un lado. Sigue siendo una querida amiga, pero no estaba destinada a ser mi socia. Me quedé con una empresa joven hecha pedazos y una elección: dejarla ir o reconstruirla en algo más fuerte, más claro y más auténtico. Elegí reconstruirla.

Wellness Eternal no comenzó como una marca. Comenzó como un cuaderno lleno de ideas, investigación, conversaciones apasionadas, oraciones y reflexiones nocturnas. Nunca se trató de perfección. Se trataba de propósito. Nuestro propósito era, y sigue siendo, aportar eficacia y claridad a una industria confusa y en una etapa muy temprana: el biohacking. Mi intención es compartir las soluciones que nos ayudaron a mi hija y a mí a sanar, mientras aporto integridad, ciencia y espíritu a un espacio de bienestar que a veces olvida el corazón humano.

Lo que más me sorprendió fue que, mientras más compartía mi historia, más encontraba mujeres atravesando por el mismo tipo de fuego… solo que ellas lo estaban convirtiendo en luz.

Una de ellas fue Pam Gold. La conocí a través de uno de mis primeros mentores, el mismo que creyó en mí a los 18, antes de que tuviera títulos o certezas. Años antes de que el resto del mundo hablara de biohacking, Pam ya lo estaba construyendo. Fundó HACKD Fitness en Nueva York, un espacio donde el rendimiento, la recuperación y la tecnología trabajaban juntos — terapia de compresión, PEMF, luz roja, oxígeno, fuerza en minutos en lugar de horas. A partir de ese momento, HACKD adoptó el nuevo nombre PRTL.

Pero lo que muchos pasan por alto es que la evolución hacia PRTL no fue una misión de rescate. El cambio de nombre fue intencional y ya estaba en marcha. Lo que cambió después de la pandemia no fue su propósito, sino su dirección. Las personas ya no querían ir más rápido. Querían sentirse completas. PRTL se convirtió en un santuario no solo para la fuerza física, sino para el equilibrio del sistema nervioso, la claridad mental y la alineación interior. Para ella, la reinvención no fue empezar de cero. Fue permitir que una visión se profundizara cuando el mundo cambió.

Otra mujer que refleja esta mezcla de gracia y fortaleza es Jenna Zwagil. Pasó de no tener hogar —viviendo en su auto— a construir una multimillonaria empresa de bienestar, para luego perder su matrimonio y su identidad en el proceso. Podría haberse detenido. En cambio, eligió reconstruir con tres verdades guía: sabiduría, riqueza y bienestar. Hoy lidera empresas, cría a cuatro hijos y habla abiertamente de bienestar, sabiduría y riqueza. Su plataforma, Bitcoin is Bae, no trata solo de finanzas. Trata de soberanía. Trata de elegir vivir y liderar en resonancia con quien realmente eres.

Estas mujeres no me rescataron. Me reflejaron. Me recordaron quién ya era y en quién aún me estaba convirtiendo. Sus vidas dejaron claro que el dolor no es algo de lo que debamos esconder. Es un maestro. Es un escultor.

Y esta no es solo nuestra historia como individuos. Es un movimiento creciente entre mujeres emprendedoras. Las madres solteras emprendedoras ahora dirigen una de cada tres empresas propiedad de mujeres en Estados Unidos. Casi el 69% de las dueñas de negocios que son madres solteras dicen que quieren crecer hasta convertirse en una empresa pequeña, mediana o corporativa, en comparación con el 52% de las dueñas sin hijos. Y el 42% de las madres emprendedoras dicen que iniciaron un negocio para construir riqueza generacional para sus hijos. Estas mujeres no están construyendo por vanidad. Están construyendo por legado.

Lo que aprendí de todo esto es que la reinvención no implica necesariamente un cambio arriesgado. Es 1,000 pequeñas decisiones. Decir la verdad, incluso cuando incomoda. Soltar lo que ya no encaja, aunque alguna vez se haya sentido seguro. No confundir lealtad con el autoabandono. Pedir ayuda. Mantenerte cerca de las personas que sostienen tu visión cuando tú olvidas cómo hacerlo. Y si tienes hijas que te observan, mostrarles que la fuerza y la suavidad pueden existir en un mismo aliento.

Pam me enseñó que la disrupción a menudo precede a la innovación. Jenna me enseñó que reinventarse no es una rebelión; es regresar a casa, a ti misma. Mis hijas me enseñaron que sanar no es algo que haces solo por ti. Es algo que transmites.

Hoy, miro mi vida, mis hijas, mi matrimonio, mi empresa, y sé que nada de esto existiría sin la ruptura que vino antes.

La reinvención no es convertirte en alguien nuevo. Es recordar quién eres.

Es convertir aquello que te hirió en aquello que sana a otros. Ese es el arte de la reinvención.