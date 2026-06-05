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Conclusiones Clave El crecimiento sucede cuando te mantienes visible en tu comunidad y te rodeas de las personas adecuadas.

Una primera impresión sólida, el networking constante y la energía positiva generan oportunidades de negocio duraderas.

El éxito viene de practicar los fundamentos una y otra vez, no de perseguir la última tendencia empresarial.

Los deportes me han enseñado mucho sobre los negocios, y una de las lecciones más valiosas que he aprendido es la importancia de practicar los fundamentos. Piensa en los beisbolistas profesionales durante los entrenamientos de pretemporada. Cada año comienzan desde lo básico y lo repasan todo. ¿Por qué? Porque saben lo fácil que es que las habilidades se deterioren entre temporadas.

En los negocios ocurre lo mismo. Empiezas a ganar dinero y pierdes de vista lo que te trajo hasta aquí. La primavera es el momento ideal para organizar un minicampamento y afilar los fundamentos esenciales de tu negocio.

1. Las primeras impresiones importan

No tienes una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión, y tampoco dispones de mucho tiempo para lograrlo: unos cinco segundos. Eso es lo que tarda alguien en decidir si quiere hacer negocios contigo.

¿Hiciste contacto visual al saludar? ¿Sonreíste y ofreciste un apretón de manos firme? ¿Tu apariencia es profesional, desde la ropa hasta el arreglo personal?

El tiempo se acabó.

Esa primera impresión es crucial. La gente quiere hacer negocios con alguien que le agrada, así que antes de ver tu producto o escuchar tu propuesta de ventas, ya te están evaluando.

Piensa en la impresión que quieres proyectar y en los detalles que la transmiten. ¿El auto que manejas refleja tu éxito? Qué tipo de reloj usas: ¿llamativo y ostentoso, o discreto y elegante? Estos detalles pueden parecer superficiales, pero dicen mucho de ti. Asegúrate de que estén comunicando lo que quieres que los demás perciban.

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2. El networking funciona

No vas a construir un negocio grande sentado en tu tienda u oficina, esperando a que los clientes lleguen solos. Tienes que salir a tu comunidad, conocer gente y promocionarte. Yo pasé de tener dos citas al día a doce porque salía todos los días a concertar reuniones. Así creció y prosperó mi primer negocio.

Usa todas las herramientas de marketing a tu alcance, empezando por las tarjetas de presentación. Hace poco estuve en una convención y más de la mitad de los asistentes no las llevaban. Estaban ignorando una de las formas más sencillas de asegurarse de que la gente los recuerde. Mi padre siempre insistió en que jamás me quedara sin tarjetas al reunirme con personas; así de importante era.

Llámalo marketing de guerrilla o simplemente networking, pero tienes que salir y encontrarte con tus clientes donde están. Únete a un grupo de networking o de referencias, como tu Cámara de Comercio local, o mejor aún, el Business Network International (BNI) de tu zona.

No olvides llevar suficientes tarjetas de presentación.

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3. La positividad es un imán

Siempre busco el lado positivo de cualquier situación. Creo que eso me ha ayudado a convertirme en un buen empresario. Mantener el optimismo y enfocarse en lo bueno te impulsa hacia adelante y te abre a nuevas oportunidades.

La actitud lo es todo. Si las personas perciben tu actitud positiva, los atraerás como un imán.

El reto surge cuando quienes te rodean se enfocan más en lo negativo. Esto no significa que todo tenga que ser color de rosa. En United Franchise Group fomentamos la retroalimentación constructiva, aquella que señala tanto los logros como los retos. Pero las personas que van directo a lo negativo no duran mucho en nuestra empresa.

A veces la negatividad no es el estado natural de alguien, sino una señal de que está en el puesto equivocado. Necesitas tener a las personas correctas en el autobús, pero también en los asientos correctos. Hace poco tuve una reunión sobre alguien que es la persona indicada para nosotros, pero está en la posición equivocada. Así que lo mantuvimos en el equipo, pero le cambiamos el asiento.

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Cómo ser popular

En más de cuatro décadas en los negocios, he visto fracasar a muchas pequeñas empresas. Muchas veces es porque dejaron de prestar atención a los fundamentos. Decidí ayudar escribiendo el libro How to Become the Most Popular Business in Your Town. Con “el más popular” me refiero simplemente al que siempre está presente, el primero en el que la gente piensa cuando lo necesita.

Todo el mundo busca atajos y se deja deslumbrar por lo que brilla en el momento. Olvida el espejismo y apuesta por lo que funciona: causar una buena primera impresión, promocionarte en tu comunidad y mantener una actitud positiva son la base sobre la que se construyen los negocios exitosos.

Puede que no sean ideas nuevas ni llamativas, pero sí son las que te llevarán adonde necesitas llegar.