WhatsApp ya se prueba en el Apple Watch: llevará tus chats directamente a la muñeca

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Esta nueva beta transforma al reloj en una extensión casi completa del chat.





Los relojes inteligentes de Apple pronto podrán disfrutar de una experiencia más completa para gestionar sus conversaciones directamente desde la muñeca. Meta ha lanzado recientemente la primera beta pública de WhatsApp para Apple Watch, disponible para quienes acceden al programa TestFlight en iOS.

A diferencia de los años anteriores, cuando la interacción con WhatsApp se limitaba a recibir notificaciones y responder con mensajes cortos predeterminados o emojis, la nueva aplicación apuesta por una experiencia de mensajería casi completa: los usuarios podrán leer sus chats, responder mensajes, enviar reacciones, compartir audios e incluso ver imágenes directamente en la pantalla del reloj.​

Uno de los cambios más esperados es la posibilidad de iniciar conversaciones nuevas desde el propio reloj, sin depender de notificaciones previas. El usuario podrá dictar mensajes de voz, usar emojis y manejar chats archivados y fijados, replicando muchas de las funciones ya disponibles en la aplicación móvil.

Sin embargo, la versión actual es una aplicación compañera: el Apple Watch necesita estar vinculado a un iPhone para funcionar, pues por ahora WhatsApp no tiene soporte totalmente independiente en watchOS.​

Relacionado: ¿El futuro de Apple? John Ternus podría reemplazar a Tim Cook como CEO

Lanzamiento y requisitos técnicos

La versión beta está actualmente disponible para quienes tengan instalada la última beta de WhatsApp para iOS 25.32.10.71 y watchOS 10.0 o posterior, siempre y cuando estén registrados como beta testers de la aplicación en TestFlight. El emparejamiento entre el reloj y el móvil es automático y no hay que escanear códigos QR. Un pequeño indicador muestra el estado de conectividad entre ambos dispositivos.

Aunque Meta no ha confirmado aún la fecha oficial de lanzamiento, las pruebas abiertas sugieren que el despliegue podría estar cerca y que la compatibilidad se irá ampliando en versiones futuras.​

Antes de este lanzamiento, la única opción era usar servicios de terceros para acceder a WhatsApp en Apple Watch, pero ninguno permitía la experiencia de chat completo que se anticipa ahora. Si la app despega, podría ser un hito para quienes buscan máxima conectividad en movilidad y consolidaría aún más la presencia de WhatsApp en todo el ecosistema de dispositivos personales.

Relacionado: El dispositivo de OpenAI y Jony Ive experimenta retrasos