Meta integra IA en las historias de Instagram para editar fotos y videos

Conclusiones Clave Ahora la IA está integrada directamente en las historias de Instagram.

Meta dio a conocer una novedad que cambiará la manera en que millones de personas editan sus historias en Instagram. La compañía decidió integrar Meta AI directamente en esta sección de la aplicación, una de las más populares entre los usuarios, para facilitar la edición de imágenes y videos sin tener que salir de la plataforma.

La nueva función se llama Restyle y utiliza inteligencia artificial (IA) para modificar fotos o clips con solo escribir un mensaje corto que describa el cambio deseado. De acuerdo con Meta, esta herramienta permite desde hacer ajustes hasta transformar completamente una historia, de manera rápida y sencilla.

Con Restyle, los usuarios pueden pedirle a la app que elimine un objeto, cambie el fondo o agregue detalles decorativos, sin necesidad de utilizar programas externos. Basta con indicar una orden breve —como “quitar fondo” o “añadir globos”— y la IA se encarga de generar una nueva versión lista para publicar.

El objetivo, según Meta, es que cualquier persona pueda experimentar con su contenido sin complicaciones.

“Restyle ofrece la posibilidad de realizar tanto pequeños ajustes como grandes cambios con solamente escribir un breve mensaje (prompt) que describa lo que se quiere modificar”, explicó la empresa en su blog oficial.

¿Cómo se utiliza Restyle de Meta IA?

Para usar la función, hay que tocar el símbolo “+” del perfil, elegir una imagen de la galería y pulsar el ícono de cambio de estilo que aparece en la parte superior. Desde ahí se pueden escribir las instrucciones o escoger entre los efectos que sugiere la aplicación. Una vez generada la nueva imagen, solo se presiona “Listo” y se comparte la historia.

En los videos, el procedimiento es casi el mismo: se selecciona el clip, se toca el ícono de estilo y se escoge un efecto predefinido. Automáticamente, la IA genera una versión renovada que se puede subir directamente.

Además de las herramientas de edición, Meta añadió la pegatina “Add Yours” (“Añade el tuyo”), pensada para fomentar la interacción entre usuarios. Con ella, las personas pueden responder a una historia o sumarse a una tendencia creando su propia versión, lo que impulsa la creatividad colectiva dentro de la red social.

