Google integra Gemini en Chrome y expande su IA a usuarios en Estados Unidos

La integración de Gemini permitirá resumir contenido, ejecutar tareas complejas y conectarse con otras apps de Google en Chrome.

Conclusiones Clave La integración de Gemini en Chrome marca un paso clave de Google para posicionar su navegador como un espacio inteligente y competitivo, donde la IA no solo asiste en tareas cotidianas, sino que redefine la experiencia de navegación frente a rivales emergentes.

Google anunció que los usuarios de Chrome en Estados Unidos ya pueden acceder a Gemini, el conjunto de modelos de inteligencia artificial (IA) de Alphabet, directamente en su navegador, informó CNBC.

Con la integración de Gemini, Google permitirá que los usuarios de escritorio en Mac y Windows, con el idioma configurado en inglés, utilicen las capacidades de su IA desde Chrome, su navegador.

La compañía señaló en su blog oficial que, en próximas semanas, la integración se extenderá a la aplicación de Chrome en dispositivos móviles en Estados Unidos y también estará disponible para clientes empresariales mediante Google Workspace. La versión para iOS se espera próximamente.

¿Qué podrán hacer los usuarios con IA en Chrome?

Gemini en Chrome ofrecerá una conexión con otras aplicaciones de Google, incluyendo Calendar, YouTube y Maps. Esto permitirá a los usuarios ejecutar tareas complejas de varios pasos mediante agentes de IA, buscar información en páginas visitadas previamente y resumir contenido de distintos sitios web, entre otras funcionalidades.

Con esta mejora, Google busca dar fuerza Chrome frente a otros navegadores con capacidades de agentes, como Perplexity, cuyo proyecto Comet permite ejecutar acciones en nombre del usuario.

Asimismo, Apple ha mostrado interés en integrar Gemini para actualizar su asistente de voz Siri, según reportó Bloomberg News en agosto. Esta colaboración potencial podría reforzar la estrategia de Google de expandir las aplicaciones de Gemini más allá del navegador.

La determinación de agregar Gemini fue tomada después de que un juez federal dictaminara que Google no está obligado a vender Chrome, otorgándole una ventaja frente a los reguladores antimonopolio del país.

El fallo, emitido por el juez Amit Mehta en Washington, permitió a Google mantener la propiedad de Chrome y del sistema operativo Android, mientras estableció obligaciones para compartir ciertos datos con competidores, con el fin de abrir la competencia en el mercado de búsqueda en línea.

Según el magistrado, la compañía no tiene que separar sus productos, aunque sí debe garantizar un entorno más equitativo para otras empresas de tecnología.

