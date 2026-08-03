Conclusiones Clave La necesidad de infraestructura para sostener a la IA funcionando está transformando oficios antes poco atractivos en algunos de los más demandados del mercado laboral.

A pesar de algunas voces que hablan de que el auge de la inteligencia artificial (IA) ha creado una burbuja tecnológica que tarde o temprano reventará, es innegable que el mercado sigue creciendo y que millones de usuarios en todo el mundo utilizan a diario las herramientas de IA generativa de empresas como OpenAI, Google, Meta y Anthropic.

No pasa un solo día sin que la tecnología que parece haber llegado para alterarlo todo comenzara a utilizarse de manera masiva a finales de 2024 con la llegada de ChatGPT.

Lejos de desacelerar su actividad, las tecnológicas invierten en infraestructura que permita hacerle frente a la demanda de los usuarios y construyen data centers para poder satisfacer la capacidad de cómputo que el mundo hoy requiere.

Una de esas empresas es OpenAI que construye actualmente un centro de datos en el estado de Michigan en Estados Unidos. Según un reporte de The New York Times, la empresa ha contratado a cientos de electricistas para trabajar jornadas de diez horas los siete días a la semana en el proyecto de inversión más grande en la historia del estado.

El proyecto es solo uno de los muchos que están en desarrollo en diversos puntos de la unión americana y que demuestran la alta demanda que actualmente existe por electricistas capacitados capaces de construir y mantener funcionando los data centers, piezas angulares para que la maquinaria de la inteligencia artificial siga funcionando pese a la altísima demanda.

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Electricista: el oficio del momento

Según BIS Working Papers el boom en la construcción de centros de datos no tiene comparación en la historia de Estados Unidos. La necesidad de poder de cómputo de las empresas de IA ha detonado la actividad en sectores como el de la construcción. Microsoft, por ejemplo, ha capacitado a 15,000 personas en 39 centros de formación alrededor del mundo desde que lanzó sus programas para técnicos de data centers en 2018 — una muestra de la magnitud de la inversión que las tecnológicas están haciendo en capital humano”

Para mantener el ritmo las empresas necesitan capital humano: técnicos y electricistas calificados que puedan cumplir con lo esperado. Las empresas están dispuestas a pagar lo que sea necesario para conseguirlos.

Según un reporte de Indeed, una hora de trabajo en la construcción de estos data centers se paga hasta un 42% más alto que trabajos similares en otros campos.

Dado el impacto que la IA ha tenido en el campo laboral, sobre todo en trabajos de oficina y de “cuello blanco”, oficios que antes resultaban poco atractivos (como el de los electricistas) llaman la atención de los jóvenes estudiantes más que nunca.

Mientras que la IA ha “erosionado” la actividad laboral en otros sectores, en el ramo de los electricistas y la construcción ha provocado un crecimiento exponencial.

La pregunta obligada es qué sucederá con toda esta mano de obra cuando las empresas hayan terminado de construir los centros de datos que necesitan y la demanda por los electricistas vuelva a una base natural. Por ahora, nadie tiene una respuesta clara. Lo único seguro es que la fiebre por construir la infraestructura que mantiene funcional a la IA ya está redefiniendo, para bien o para mal, el mercado laboral de oficios que hasta hace poco pasaban desapercibidos.