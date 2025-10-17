Apple fortalece su alianza con China en plena disputa comercial con Estados Unidos

Conclusiones Clave A pesar de la presión política y comercial, Apple busca mantener el equilibrio entre su dependencia manufacturera de China y su expansión global.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, realizó una visita a China con el objetivo de fortalecer la relación de la compañía con su segundo mercado más importante, en medio de las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump sobre posibles aranceles a los productos fabricados en el extranjero.

De acuerdo con Bloomberg, Cook se reunió con Li Lecheng, ministro chino de Industria y Tecnología de la Información.

El funcionario pidió a Apple seguir trabajando con empresas locales, mientras que Tim Cook respondió que la compañía planea “reforzar su cooperación con China”.

Además de la reunión con autoridades, aprovechó el viaje para visitar una tienda de Apple en Shanghái y reunirse con el artista Kasing Lung, creador del personaje Labubu. También anunció una donación a la Universidad de Tsinghua, considerada una de las instituciones más prestigiosas del país, como parte de su compromiso con la educación y la innovación tecnológica.

Aunque Apple ha buscado diversificar su cadena de producción en los últimos años, China sigue siendo el corazón de su operación manufacturera. La mayoría de los iPhones continúan fabricándose ahí con el apoyo de proveedores como Foxconn Technology Group y Luxshare Precision Industry Co.

Sin embargo, la compañía también ha incrementado su presencia en países como India y Vietnam, en un intento por reducir su dependencia del territorio chino.

A principios de este año, Foxconn tuvo que enviar de regreso a cientos de ingenieros chinos que trabajaban en sus plantas en India, lo que representó un revés para los planes de expansión de Apple en el sur de Asia.

Paralelamente, reportes de Bloomberg indican que autoridades en Pekín habrían pedido a organismos locales y reguladores limitar la exportación de tecnología y equipos hacia India y otros países del sudeste asiático, posiblemente para frenar el traslado de operaciones fuera de China.

Aun así, Apple mantiene su apuesta por aumentar su capacidad de producción en Estados Unidos y desarrollar nuevos proyectos en Asia, como la fabricación de dispositivos inteligentes para el hogar en Vietnam, en un esfuerzo por equilibrar su presencia global sin romper su vínculo con China.

