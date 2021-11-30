Por qué quemé (y reconstruí) mi negocio en línea en 100 días

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Dos pasos adelante, cinco pasos atrás, volteretas de un carro y medio, tírese de espaldas y vuelva a hacerlo mañana. Así es como funciona este asunto del espíritu empresarial, ¿verdad? Si tu respuesta es sí, definitivamente no estás solo.

Mucha gente piensa que su primera idea de negocio será lo que los lleve de cero a una selfie en un yate de una sola vez. Este tipo de progresión lineal y sin contratiempos rara vez es la forma en que se desarrollan las cosas en el espacio empresarial en línea, a pesar de lo que las redes sociales puedan hacerles creer. Las empresas más exitosas que van más allá giran e iteran a menudo; un informe de 2009 del IBM Institute encontró que el 98% de los directores ejecutivos estaban modificando sus modelos de negocio. La innovación es la norma, todos ustedes.

He estado en el negocio en línea durante siete años y he construido una buena red como consultor. Pero sabía que quería cambiar la dirección de mi negocio este año. Entonces mi ciática estalló y el dolor crónico asomó su fea cabeza este verano. No solo quería cambiar; Tenía que cambiar si quería seguir con vida en esta industria.

Entonces, durante los últimos meses, formulé un plan, reduje mis retenedores y otros embudos, y concentré todo en una oferta: Camp Wordsmith , una incubadora de negocios y escritura para propietarios de pequeñas empresas y emprendedores en línea.

Quemar exactamente lo que le entrega su cheque de pago es aterrador. Tener contratiempos en el camino (despedir a mi desarrollador web, una emergencia personal que me obligó a volar a casa y otros gastos inesperados) lo hace aún más aterrador. Pero como emprendedores, todo es parte del concierto.

He reinventado mi negocio online en 100 días y ahora me encanta. Si es un emprendedor en línea que vende productos, programas o servicios y está considerando una transición, aquí hay cinco pasos que puede seguir para hacer lo mismo.

Defina su “puente de ingresos”

Primero, abordemos el elefante en la sala, que es la forma en que mantendrá el flujo de dinero mientras navega por la transición de su negocio.

Supongo que se encuentra en una de estas tres situaciones:

Tienes el capital y podrías financiar todo tu pivote ahora.

Tiene parte del capital que necesita y necesita mantener algunas fuentes de ingresos durante su transición.

No tienes el capital que necesitas y necesitas ir a buscarlo a alguna parte.

Si está en la primera categoría, está listo para comenzar, pero podría tener sentido mantener algunas fuentes de ingresos funcionando para suavizar el flujo de efectivo.

Si estás en la segunda o tercera categoría como yo … prepárate para apresurarte. Salga y ofrezca algunos paquetes o servicios al contado que pueden ayudarlo a obtener efectivo rápido. Haga de la monetización un juego. A menudo, usamos como villano el comercio de dólares durante horas, pero en este escenario, invertir horas para tener dinero en efectivo es una gran idea.

Créame: la transición en sí ya es bastante tumultuosa. Es posible que su cronograma se prolongue, y es casi seguro que aparecerán gastos inesperados en el camino. Lo último que desea que suceda es que se quede sin pista justo antes de despegar.

Mantenga los ingresos a buen ritmo y concéntrese en paquetes cortos y en ráfagas que pueda vender a personas que duran menos de 90 días. Esto le ayudará a resistir el compromiso excesivo.

Audite su contenido existente

Algunos de nosotros hemos estado en esto durante años, y hemos producido docenas, si no cientos, de publicaciones en redes sociales, boletines informativos por correo electrónico, blogs y otro contenido. Hemos desarrollado procedimientos operativos estándar, hemos creado cursos en línea y se han diseñado hojas de trabajo de aspecto elegante. Probablemente esté sentado en mucho más contenido de lo que cree.

Reserve unas horas, sírvase una bebida refrescante y audite su contenido, todo. Mientras revisa todo lo que ha producido a lo largo de los años, busque material que aún sea relevante y valioso para los clientes. En lugar de reinventar la rueda, tome el contenido que ya tiene y piense en formas de ofrecerlo a sus clientes de una manera diferente y más apalancada.

Muchos de sus artículos anteriores o publicaciones sociales no necesitan ser eliminados; simplemente necesitan ser renovados y modernizados. Una vez que te das cuenta de que el contenido que creaste hace meses o años podría estar generando dinero hoy y mañana, la perspectiva de pivotar se siente mucho más alcanzable.

Reúna el equipo de sus sueños de contratistas

Probablemente ya esté familiarizado con la ley de Hofstadter sin siquiera darse cuenta. La ley de Hofstadter establece que cuanto más compleja sea una tarea o un proyecto, más difícil será estimar con precisión cuánto tiempo necesitará para hacer el trabajo.

Si está girando en su negocio, es muy probable que esté navegando por un nuevo territorio que a veces se sentirá desorientador y complejo. Definitivamente estaba en esta categoría cuando me preparé para fundir mi negocio de consultoría en los sementales.

Pasé de la consultoría uno a uno a una oferta de programa grupal más apalancada. Y sabía que quería “poseer mi tecnología” y minimizar la cantidad de gastos de SaaS que pagaba cada mes. Así que traje a alguien para que me ayude a planificar la creación de un sitio web personalizado.

Quería que esta oferta tuviera una calidad “elevada” y se viera visualmente diferente de otras ofertas similares en el mercado. Así que traje a un ilustrador para crear algunos gráficos personalizados.

Luego contraté a un desarrollador y les entregué la visión. También traje a un entrenador que me ayudaría en el programa y un abogado de marcas registradas para ayudarme a asegurar la marca desde el primer día. Aumenté las horas de mi asistente virtual durante ocho semanas para ayudarnos con los detalles esenciales.

Al escribir todo esto, se siente como mucho, particularmente porque normalmente opero principalmente como una banda de un solo hombre. Pero no hay nada más caro en el espíritu empresarial que la inacción. La falta de conocimiento, motivación y / o apoyo se vuelve muy costosa muy rápidamente como emprendedor.

Tener un equipo de ensueño temporal fue una inversión, pero también es lo que me ayudó a clavar mi pivote en poco más de un trimestre fiscal. Traiga contratistas para que lo ayuden a navegar su transición.

Incentivar a los primeros usuarios

Es importante contar con los primeros usuarios que estén entusiasmados con probar el producto, brindarle comentarios y usarlo para obtener resultados. En estos primeros días, optimice para aprender, no para obtener dinero en efectivo.

Considere cómo podría incentivar la adopción temprana. Desde bonificaciones de acción rápida hasta llamadas de coaching individuales adicionales, no tenga miedo de endulzar el bote. Para muchos de los primeros usuarios, la compensación de estar en la planta baja de un nuevo producto, programa o servicio, incluso mientras resuelve los problemas restantes, es que obtendrán atención y apoyo adicionales. También te verán construir algo emocionante.

Manténgase flexible y busque acuerdos en los que todos ganen con sus posibles clientes; la equidad extra de sudor por adelantado vale absolutamente la pena.

Deslumbra a tus primeros 100 clientes

Siempre recordaré esta anécdota de un trabajo minorista que tuve cuando era adolescente: “Cuando la gente tiene una gran experiencia de cliente, le cuentan a siete personas y luego cada una le cuenta a otras siete personas. Cuando tienen una mala experiencia … hacen lo mismo “.

Deslumbra a tus primeros usuarios. Piense en formas de crear sorpresa y deleite fuera de sus esfuerzos comerciales en línea habitualmente diarios.

Uno de mis valores agregados es realmente simple: enviamos flores a cada cliente que compra nuestro programa completo antes de su primera llamada. Incluso configuramos algunas automatizaciones gratuitas para facilitar esto: los clientes incluyen su dirección postal en nuestro formulario de admisión en Google Forms, y una automatización en Zapier nos envía la información directamente como una tarea en Asana.

La incorporación es muy importante para la experiencia del cliente y la marca. Los emprendedores en línea hablan; Si tiene un producto increíble que le brinda a las personas una gran experiencia, estará en el buen camino para establecer una excelente reputación.

Si no le gusta o incluso odia su negocio en línea, es hora de intervenir. Su transición no tiene por qué llevar años; Si sigue los pasos correctos en el orden correcto, puede cambiar las cosas y construir un negocio que ama mucho antes de lo que cree.