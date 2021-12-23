3 razones por las que los VRM se han convertido en un componente crítico de la estrategia de crecimiento empresarial

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Si hay algo que ha hecho posible sobrevivir a la pandemia, es la tecnología. El New York Times informa un aumento del 70% en el valor bursátil combinado de los principales actores como Amazon, Microsoft y Apple.

Este rápido crecimiento en los negocios se logra confiando en proveedores para bienes, personal y servicios. A medida que el gasto global en software empresarial ha aumentado para satisfacer necesidades comerciales complejas, las adquisiciones han pasado de solo comprar y vender bienes y servicios y rastrearlos en hojas de cálculo y SharePoint, a convertirse en parte de la estrategia comercial general.

Para el crecimiento empresarial, la finalización de tareas requiere una gestión sofisticada de los miembros del equipo internos y externos, y la pila de tecnología promedio y la lista de servicios de soporte es grande tanto para las empresas emergentes como para las empresas de nivel empresarial. Las empresas se están moviendo hacia una nueva solución: el sistema de administración de relaciones con proveedores (VRM) con el potencial de reemplazar las hojas de cálculo y los correos electrónicos ineficientes que se utilizan para administrar las relaciones con los proveedores.

A continuación, se exponen tres razones por las que los sistemas de gestión de relaciones con los proveedores se han convertido en una parte integral del crecimiento empresarial.

Reducir la pérdida y mitigar el riesgo

Al comienzo de la pandemia, la Oficina del Contralor de EE. UU. Complementó sus preguntas frecuentes sobre las relaciones con proveedores externos debido en parte al hecho de que ahora es tan rutinario asociarse con proveedores externos para actividades comerciales regulares. La oficina describió los riesgos inherentes de administrar mal a los proveedores externos, especialmente porque las operaciones diarias dependen del desempeño de esos proveedores. Las interrupciones de la cadena de suministro hicieron que muchas empresas examinaran detenidamente tanto a los proveedores externos como a los terceros, y está claro que la solución VRM se retrasó mucho.

La seguridad de los datos en las relaciones con los proveedores puede ser un problema de muchas formas. Lo que terceros pueden o no pueden acceder es obviamente una cuestión de ciberseguridad. Con cada proveedor agregado viene el riesgo adicional de fugas de datos, infracciones o incidentes cibernéticos que pueden exponer a las empresas. La debida diligencia previa al compromiso solo llega hasta cierto punto, y con los proveedores que han estado en un sistema anticuado dependiente del hardware durante muchos años, el riesgo es casi increíble. Los VRM pueden ser la única forma de controlar realmente los datos de los proveedores, los datos de los contratos, el apetito por el riesgo, el desempeño financiero y los datos de la empresa de los proveedores, y es indudable que es una mejor práctica esencial limitar el acceso y realizar un seguimiento de los intercambios.

Rompiendo silos para una coordinación perfecta

Cuando las empresas trabajan con pilas tecnológicas masivas, les resulta difícil mantener la transparencia entre los distintos departamentos a los que prestan servicio los proveedores. La implementación de un sistema de gestión de relaciones con proveedores ayuda a brindar responsabilidad y visibilidad en las operaciones interdepartamentales.

Las empresas gastan miles de millones de dólares en servicios tecnológicos y software, que son cada vez más críticos para la misión. Los CIO, los líderes de adquisiciones y los funcionarios financieros se quejan constantemente, y les resulta difícil comprender los contratos de los proveedores, cuánta tecnología poseen y dónde se encuentran los datos del proveedor en su ecosistema.

Construyendo alianzas comerciales para el futuro

Un entorno de trabajo moderno es aquel en el que las habilidades y los recursos especializados son realizados cada vez más por terceros. La relación entre proveedores y empresas está cambiando a medida que el trabajo realizado por los primeros continúa impactando la productividad de los segundos. Si las interrupciones del último año y medio han llevado a casa alguna lección, es que la continuidad del negocio es esencial y el mundo está más conectado y es más dependiente que nunca.

La gestión inadecuada de proveedores cuesta a las empresas de muchas formas, desde la reputación de la marca hasta el riesgo de incumplimiento en los mercados regulados. No hay datos sólidos sobre cuánto dinero se pierde cada año debido a la mala gestión de los proveedores, lo que en sí mismo es una señal de alerta. Lo que no se rastrea no se puede cambiar, y la pérdida relacionada con el proveedor al hacer negocios en hojas de cálculo guardadas en discos duros es algo que los líderes empresariales ya no pueden permitirse.