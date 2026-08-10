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Conclusiones Clave La primavera de tu carrera abarca esos primeros años en los que te dedicas a sembrar nuevas ideas y a soñar con el futuro. Todo gira en torno al potencial.

El verano de tu carrera llega cuando empiezas a invertir, a cultivar las semillas que plantaste años atrás, y luego a podar y proteger con cuidado tus ideas de negocio para que puedan crecer.

El otoño es la temporada de cosecha: es cuando recoges lo que sembraste. Y el invierno es momento de hacer un balance de lo que tienes y de prepararte para el futuro.

No podemos ser jóvenes para siempre, pero en realidad eso es algo bueno. Como cantó Pete Seeger de The Byrds allá por 1962:

“To everything there is a season

And a time to every purpose under heaven

A time to be born, a time to die

A time to plant, a time to reap

A time to kill, a time to heal

A time to laugh, a time to weep”

(En español:

“Para todo hay una estación,

y un tiempo para cada propósito bajo el cielo.

Un tiempo para nacer, un tiempo para morir.

Un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar.

Un tiempo para matar, un tiempo para sanar.

Un tiempo para reír, un tiempo para llorar.”)

Por supuesto, esa letra es incluso más antigua que eso. Apareció originalmente en el Libro de Eclesiastés, que forma parte del Antiguo Testamento. Si estás buscando pruebas del valor de las cosas antiguas, no sé dónde podrías encontrar un mejor ejemplo.

Pero este no es solo un artículo edificante para mis lectores de mayor edad sobre cómo la edad trae sabiduría. El punto que busco ilustrar con la letra de esa canción es, en realidad, que existen estaciones bien definidas en tu carrera, y cada una de ellas aporta una perspectiva valiosa. Solo tienes que reconocer en qué estación te encuentras, en lugar de seguir negándolo.

Mis prioridades cuando entré a la industria de techado como adolescente eran muy distintas de las que tengo hoy, pero eso no ha frenado mi negocio. Mi empresa, Roof Maxx, está actualmente valuada en más de ocho cifras y cuenta con distribuidores que venden nuestra solución de restauración de techos por todo el país.

Así fue como cada estación de mi carrera me ayudó a refinar mi camino hacia el éxito, y así puede hacerlo la tuya también, si se lo permites.

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Primavera: Nuevas ideas y crecimiento temprano

La primavera de tu carrera abarca esos primeros años en los que te dedicas a sembrar nuevas ideas y a soñar con el futuro. Es posiblemente la etapa más conceptual en la vida de un emprendedor, porque todo gira en torno al potencial. Todavía no estás tan comprometido con nada como para pensar únicamente en números; el futuro es una hoja en blanco, y tienes suficiente tiempo por delante para soñar un poco.

Ahora bien, lo más probable es que no todos esos sueños se hagan realidad, al menos no de la forma en que los imaginaste. Cuando yo tenía entre diez y 20 años, no tenía idea de que algún día fundaría Roof Maxx. Entré al negocio del techado con ambiciones más sencillas: convertirme en un contratista exitoso, trabajar con mi familia y construir una marca reconocible en nuestro estado natal, Ohio, que se convirtiera en mi legado.

Eso no fue exactamente lo que pasó. De hecho, trabajé 15 años como contratista de techado y estuve al borde del fracaso financiero durante la mayor parte de ese tiempo. Pero conforme crecí y adquirí más experiencia, el sueño fue evolucionando. Al final, las cosas resultaron incluso mejor de lo que hubiera podido imaginar.

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Verano: Días largos y noches cortas

La verdad es que los grandes planes no bastan para tener éxito en los negocios. También necesitas hacer inversiones inteligentes. Para eso sirve el verano de tu carrera: para cultivar las semillas que plantaste años atrás, y luego podar y proteger con cuidado tus ideas de negocio para que puedan crecer.

Y una inversión tampoco se trata solo de dinero. No todo emprendedor en la etapa inicial o intermedia de su carrera tiene efectivo de sobra. El tiempo que inviertes es igual de importante. Y si inviertes tu tiempo con cuidado, mi experiencia me ha enseñado que otros recursos suelen aparecer.

Cuando Todd y yo descubrimos la fórmula de Roof Maxx, capaz de extender por años la vida útil de los techos de tejas asfálticas siempre que estuvieran en condiciones decentes, no teníamos gran cosa en activos líquidos. Pero teníamos años de experiencia como techadores, lo que nos permitió reconocer el potencial de mercado de una solución de restauración rentable en una industria entonces dominada por contratistas que solo vendían reemplazos de techo, sin importar si el techo del cliente todavía se podía salvar.

También teníamos una empresa que podíamos vender, así que eso fue lo que hicimos. El dinero de esa venta nos permitió pivotar hacia el negocio que con el tiempo se convertiría en Roof Maxx. Lo que parecía una empresa nueva era, en realidad, la culminación de años de esfuerzo.

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Otoño: Temporada de cosecha

Roof Maxx no triunfó de la noche a la mañana, pero sí transformó la industria del techado en un tiempo relativamente corto. Los propietarios de vivienda se dieron cuenta de que les ofrecíamos una forma de seguir usando su techo actual por muchos años más, a una fracción de lo que costaría reemplazarlo, y muchos estaban ansiosos por probarlo.

Nuestro producto insignia había pasado por extensas pruebas en la Universidad Estatal de Ohio, y capacitamos cuidadosamente a nuestros distribuidores para que inspeccionaran el techo de cada propietario y determinaran si era apto antes de recomendar Roof Maxx. También incluimos una puesta a punto como parte de nuestro proceso integral de restauración de techos, que atendía daños menores, como clavos salidos o tejas dañadas de forma aislada, antes de aplicar el producto. Esto maximizaba su eficacia y garantizaba mejores resultados para los clientes.

Como resultado, muchos de los clientes que probaron Roof Maxx nos dejaron con gusto reseñas positivas o nos recomendaron a otras personas. Conforme crecía la demanda, terminamos al frente de una red nacional de distribuidores con presencia en los 50 estados de la Unión Americana.

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Invierno: Preparándose para el futuro

Mientras escribo este artículo, me falta menos de un mes para cumplir 60 años. Me quedan solo unos pocos años antes de llegar a lo que la mayoría considera la edad de jubilación. El invierno de mi carrera finalmente ha llegado.

Pero esto no me llena de aprensión. El invierno es momento de hacer un balance de lo que tienes y de prepararte para el futuro. Cada mes de diciembre, las familias se reúnen para celebrar y prepararse para el año que viene. Roof Maxx comenzó como un negocio familiar, y es un legado que me sentiré orgulloso de transmitir a la próxima generación una vez que haya hecho los arreglos correspondientes.

Cuando eres joven, sueñas con el futuro. A medida que ganas experiencia, tu enfoque se dirige al tiempo y al dinero. Invirtiéndolos con sabiduría, cosecharás durante años lo que has sembrado. Después de todo eso, es natural pensar en lo que les dejarás a los demás. Para todo hay una estación.