¿Por qué querer vivir la vida de alguien más? 5 formas de construir la vida que realmente deseas

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Define el éxito en tus propios términos, no según las expectativas o estilos de vida de los demás.



Enfrenta tus miedos mediante la experimentación, el aprendizaje y el progreso constante.

Recientemente, hice una profunda introspección en mi vida analizándola desde todos los ángulos posibles: personal, laboral y todos los aspectos que las rodean. Me di cuenta de que, hasta cierto punto, todos tendemos a seguir los modelos de vida personal y laboral que vemos en otros.

Vivimos bombardeados por miles de reels de Instagram, TikToks, YouTube Shorts e incluso contenido priorizado de “expertos” en LinkedIn. No me malinterpretes, yo también soy víctima de eso. Pero, tras una profunda mirada a mi interior, me di cuenta de que no quiero eso. Me gustan los juguetes que veo, los autos, las casas, los logros materiales de las “personalidades famosas”.

Pero no los necesito. Es decir, son bonitos, pero realmente no los quiero si es a costa de una vida laboral “falsa” o si estoy copiando el modelo de alguien más solo por dinero. Quizás yo exista en vacío y no te identifiques con lo que digo. Pero llega un punto en el que, aunque tus ingresos crezcan, no te sientes más feliz.

Quiero ser la mejor versión de mí mismo y vivir la vida en mis propios términos. Si esto es lo mismo que tú quieres, este artículo es para ti. En los siguientes párrafos te explicaré los pasos para convertirte en tu mejor versión.

Relacionado: Deja de buscar tu propósito: eso está retrasando tu éxito. Esto es en lo que deberías enfocarte

1. Haz una desintoxicación profunda de redes sociales y pantallas

Vuelve al verdadero tú. Encuentra la felicidad en salir con amigos y familia, incluso contigo mismo. Permanece en ese estado el mayor tiempo posible. Encara todas las conversaciones internas pendientes con tu mente. Enfrenta tus demonios y acepta que, aunque algo pueda no ser perfecto en algún aspecto de tu vida, existen muchas razones para estar agradecido: la vida que tienes hoy fue alguna vez un sueño tuyo.

Aprecia eso, quédate en esa emoción y abraza el presente. De ahora en adelante, vive solo en el estado del “ahora”.

2. Enfrenta los obstáculos

¿Cuál es el mayor obstáculo para tu calma interior? ¿Qué te genera estrés? Aquello que sabes que tienes que hacer o empezar, o al menos intentar, pero te da miedo. Porque la gente se reirá de ti o te juzgará, o lo que sea.

Esta es la verdad: a nadie le importa. De verdad.

Estoy hablando de tus cosas. No de lo que Hormozi te dice que hagas, ni siquiera de lo que yo te digo. Escribe una lista en orden de prioridad, desde lo más grande y “complejo” hasta lo más pequeño. Empieza con lo primero, identifica qué es lo que te da miedo, y enfréntalo. Escríbelo todo, incluso con ChatGPT si hace falta. Habla con todos los que conozcas sobre eso y anótalo. Desarróllalo a tu manera.

Relacionado: Cómo vencer el estrés y alcanzar el éxito: 4 lecciones poderosas de las mujeres en materia de salud

3. Crea el MVP o producto mínimo viable

Cuando digo esto, me refiero específicamente a crear esa idea tuya, ese negocio.

Fija un plazo, un día entero o una semana si trabajas tiempo completo, y haz la versión más enfocada de tu idea o producto. No lo “sobreingenierices”, no te pierdas en los detalles, las funciones, el nombre, la interfaz o el logo.

Crea un nombre, compra un dominio y consigue un usuario para redes sociales. Desarrolla un logo rápido y una paleta de colores en Canva o Adobe Firefly, y sigue adelante. Algunas preguntas para ayudarte: ¿Qué es? ¿Se lo puedes explicar fácilmente a un niño de diez años? ¿Qué problema resuelve? ¿Para quién? ¿Esa persona o empresa tiene presupuesto para ello?

4. Habla con 100 personas

Encuentra e investiga a tu mercado objetivo, sé lo más específico que puedas. ¿Dónde viven? ¿A qué se dedican? ¿Dónde pasan el tiempo, en línea y fuera de línea? Ve y habla con ellos. Preséntales tu idea, entrevístalos. Ofréceles algo a cambio de una prueba o haz un ensayo de tu producto en su empresa. Obtén retroalimentación. Puede que no sea fácil manejarla, pero no lo tomes de forma personal, todo es valioso para la versión dos.

Escríbelo todo. Guárdalo. Dije que hablaras con 100 pero si puedes, habla con 100 al día; date una semana, un mes, y haz un sprint hacia el descubrimiento de tu mercado objetivo. Todo esto es para ti, yo no gano nada. Recuérdalo. Mientras más rápido y valiente seas, mejor para ti.

Relacionado: El éxito emprendedor depende de tener la mentalidad correcta: aquí te explicamos cómo desarrollarla

5. Prueba y error

La vida es prueba y error, nos guste o no. Me gusta pensar en ello como el método científico. Ten una hipótesis. Escríbela. Ponte una fecha límite y ve con todo. Haz lo posible para probar que es cierta. Al final del período fijado, analízala. Formula una nueva hipótesis y vuelve a empezar. Es un ciclo interminable. Se trata de pensar menos y actuar más. Por cursi que suene, las acciones dicen más que las palabras.

Quisiera terminar con esto: está bien ser diferente, raro, excéntrico o audaz ante los demás, ya sea en la vida real o en línea. ¿A quién le importa? Todos tienen problemas, preocupaciones, dolores y miedos. Los suyos son más importantes para ellos que los tuyos, te olvidarán en cinco segundos.

Hay muchos como nosotros en todo el mundo. Ocultos, trabajando, dando vida a nuestras ideas, haciendo todo lo posible por tener éxito, según nuestra propia definición. No estás solo, aunque el emprendimiento muchas veces así se sienta. Estoy aquí, animándote desde la banda. Cuando pierdas el rumbo y empieces a querer ser como otra persona, cuando desees la vida que ves en otro lado, vuelve a leer esto. Escucha a tu emprendedor interior y hazlo por él o por ella. Diseña la mejor versión de tu vida. Agradeciendo los altibajos. Viviendo el presente. ¡Vas!