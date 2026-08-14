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Conclusiones Clave No tiene nada de malo que una mujer elija quedarse en casa. El problema surge cuando ese camino se vende como el único moralmente válido.

Durante décadas, el gran desafío para gobiernos, empresas y organizaciones fue responder una pregunta que parecía incuestionable: ¿Cómo lograr que más mujeres participen en la economía, lleguen a puestos de liderazgo y tomen decisiones en igualdad de condiciones?

La respuesta implicó décadas de cambios legales, culturales y corporativos. El derecho al voto, el acceso a la educación superior, la independencia económica, los programas de liderazgo femenino, las cuotas en consejos de administración y las políticas de diversidad no aparecieron por casualidad. Fueron la respuesta a siglos en los que las mujeres estuvieron excluidas de los espacios donde se construía el poder.

Por eso resulta inquietante observar el auge de las tradwives (mujeres que reivindican en redes sociales un regreso a los roles domésticos tradicionales, con el esposo como proveedor y ellas dedicadas por completo al hogar y la crianza) en redes sociales; y en la vida real. El problema no radica en que una mujer decida quedarse en casa; esa posibilidad existe precisamente porque hoy podemos elegir ser lo que queremos ser, como Barbie. Lo verdaderamente preocupante es que una parte de este movimiento no se limita a defender esa elección, sino que busca convertirla en un ideal moral frente a cualquier otro proyecto de vida.



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Contradicciones a la vista

Las creadoras de contenido que encabezan esta tendencia suelen apelar a la libertad de elección para justificar su estilo de vida, horneando pan en hornos de leña, tejiendo ropa o cuidando de sus cinco hijos, hasta ahí todo bien. Pero bajo el maquillaje de una excelente iluminación, escenarios aesthetic y una calma que en la vida real es casi imposible, muchas de ellas construyen su discurso descalificando a las mujeres que deciden emprender, ocupar posiciones de liderazgo, priorizar su carrera profesional o incluso no formar una familia.

La independencia económica deja de verse como una conquista para convertirse en un síntoma de una sociedad aparentemente equivocada; y el liderazgo femenino, como la causa de la crisis de la familia tradicional.

Por eso resulta paradójico que un movimiento que usa la libertad de las mujeres como un medio para difundir su mensaje, termina cuestionando la libertad de las demás, de las que eligen ser business women.

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¿Elección o privilegio?

Algo clave que no debemos perder de vista es que las tradwives que vemos en redes pueden dedicarse a las labores domésticas porque tienen los recursos para hacerlo, cuentan con capital económico, social y cultural que les permite vivir sin depender de un salario propio.

Y esa diferencia importa. Durante décadas, el empoderamiento femenino no se entendió solo como una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, sino como la posibilidad de alcanzar la independencia económica, y esto ha sido trascendental para que muchas de ellas no vivan en condiciones de vulnerabilidad o de violencia.

Buena parte de quienes han sido tradwives no lo hacen por elección (tan solo voltea a ver a tus abuelas), sino porque nunca tuvieron acceso a las mismas oportunidades educativas o laborales. Para ellas, quedarse en casa no ha sido un estilo de vida, sino la consecuencia de un contexto que ha limitado sus opciones.



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Un salto a la vida real

Pero no son las mujeres que permanecen en casa por falta de oportunidades quienes están impulsando esa agenda. Fuera de TikTok hay figuras públicas, creadoras de contenido y actores políticos que utilizan su influencia para promover ideas tan cuestionables y anticonstitucionales como la eliminación del voto femenino o individual.

Esta situación orwelliana no es exclusiva de Estados Unidos (aunque ahí ha tenido más fuerza), en México, el diputado panista Javier Albarrán, propuso el “voto por hogar”, es decir, la renuncia a uno de los derechos más básicos y peleados para las mujeres, que el voto sea individual y de igual peso que el de los hombres.

Pero este texto no busca cuestionar a quien decide construir su vida alrededor del hogar, más bien busca cuestionar el mensaje que intenta convertir esa decisión en el único destino legítimo para las mujeres. Quizá esa sea la conversación que realmente deberíamos tener. Porque el mayor riesgo no es que existan las tradwives, es olvidar que la autonomía de las mujeres nunca consistió en estar en un único lugar, sino en tener la posibilidad de ocupar cualquiera: una cocina, una universidad, la dirección de una empresa; incluso, ser tradwife o business woman.