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Conclusiones Clave Los tableros en verde no siempre reflejan la realidad. Pregunta: “¿Qué se me está escapando?” para descubrir riesgos ocultos, supuestos erróneos y obstáculos antes de que descarrilen un proyecto.

Anima a tu equipo a explicar los riesgos y a proponer soluciones. Crear una cultura donde las personas se sientan seguras de plantear inquietudes a tiempo fortalece la confianza y la responsabilidad.

Cierra las juntas con acciones. Cada preocupación debe traducirse en una decisión clara, un responsable asignado y pasos concretos a seguir. Esa disciplina convierte la conversación en ejecución.

Todos los ejecutivos han pasado por la típica revisión de proyectos: un tablero parpadea en verde, amarillo y rojo, y los líderes van de una iniciativa a otra dando por hecho que los colores cuentan la historia completa. No es así.

Recuerdo una junta en la que revisábamos un proyecto importante. Todo estaba en verde. El avance era de 20%. La fecha límite era al día siguiente.

Dije: “Explícame cómo vamos a terminar el 80% restante para mañana”.

La respuesta me tomó totalmente por sorpresa.

“Todavía no vamos tarde”.

Técnicamente, era cierto: el plazo no se había vencido. En la práctica, esa respuesta estaba desconectada de la realidad.

Aquella junta confirmó algo que he visto a lo largo de mi carrera: los líderes pueden obsesionarse tanto con reportar el estatus que pierden de vista lo que realmente está ocurriendo. El verde, el amarillo y el rojo, por sí solos, casi no dicen nada. Un proyecto puede parecer sano mientras en silencio se acumulan riesgos serios debajo de la superficie. Los equipos pueden actualizar todos los tableros y entregar todos los reportes mientras avanzan, paso a paso, hacia un compromiso incumplido.

Se confunde proceso con progreso.

Desde entonces cambié la forma de dirigir mis juntas de liderazgo. En lugar de pedirle a la gente que explicara el tablero, hice una sola pregunta: “¿Qué se me está escapando?”.

Esa pregunta ha mejorado de manera constante la calidad de las decisiones, ha fortalecido la rendición de cuentas y ha ayudado a los equipos a ejecutar mejor, porque saca a la luz información que ningún reporte de estatus va a mostrar. Sin embargo, el verdadero valor viene de lo que sucede después de que se da plena transparencia.

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Paso 1: Saca la realidad a la superficie

Cuando pregunto “¿Qué se me está escapando?”, no estoy pidiendo opiniones, sino información. Quiero saber qué riesgos aún no han salido a la luz, qué supuestos estamos dando por hechos, qué dependencias podrían descarrilar el calendario y qué decisiones están frenando el avance.

Si en tus juntas todos se limitan a reportar que todo va en tiempo y forma, lo más probable es que se te esté escapando algo importante. Piénsalo: ¿qué te dice un estatus en verde sobre lo que realmente está pasando? Mejor haz preguntas que muestren lo que ocurre de verdad.

¿De qué riesgo no estamos hablando?

¿Qué supuesto podría resultar falso?

¿Qué decisiones hay que tomar hoy?

¿En qué necesitas mi apoyo?

Esas preguntas llevan la conversación más allá del reporte y la encaminan hacia la resolución de problemas.

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Paso 2: Aclara el riesgo

Detectar un riesgo es solo el comienzo. Cuando alguien plantee una preocupación, no pases al siguiente punto de la agenda: pídele que te explique a detalle de qué se trata.

¿Qué evidencia respalda tu preocupación? ¿Qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué opciones tenemos?

Eso fue justo lo que ocurrió en aquella revisión del proyecto. Cuando repasamos el trabajo pendiente, todos vimos con claridad que el proyecto no estaba ni de lejos en verde. Todavía teníamos margen para reaccionar, porque identificamos el problema antes de que llegara la fecha límite.

Los líderes no generan valor por descubrir problemas, sino por descubrirlos cuando todavía hay opciones. El tiempo es un recurso valioso: si llegas al fondo de los problemas a tiempo, tendrás más margen para encontrar una solución o, al menos, para controlar los daños.

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Paso 3: Convierte las preocupaciones en responsabilidad compartida

Uno de los errores más grandes que cometen los líderes es permitir que alguien identifique un problema sin pedirle que ayude a resolverlo. Cada vez que alguien plantea un tema, hago otra pregunta:

“¿Tú cómo lo abordarías?”.

Eso cambia la conversación de inmediato. En lugar de limitarse a señalar lo que está mal, la gente empieza a pensar en prioridades, concesiones, recursos y ejecución. Se involucran en el resultado porque contribuyeron a la solución. El compromiso crece cuando las personas articulan su forma de pensar y ayudan a trazar el camino a seguir. Es también una manera de recompensar a quienes tuvieron la franqueza de poner todo sobre la mesa.

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Paso 4: Cierra con acción

Toda inquietud que se plantee en una junta debe terminar en una decisión o en un responsable. Si se necesitan recursos adicionales, define quién los va a conseguir. Si hay que cambiar prioridades, toma la decisión de qué se sacrifica antes de la siguiente junta. Si un asunto debe escalarse, asigna a alguien para que lo haga.

Una junta nunca debe terminar con todos de acuerdo en que hay un problema. Debe terminar con claridad sobre quién hará qué a continuación. Esa disciplina convierte la conversación en ejecución.

La transparencia genera confianza

Este proceso solo funciona si la gente cree que es seguro hablar con franqueza. Muchas organizaciones premian las buenas noticias sin darse cuenta, y eso puede tener consecuencias negativas. La gente aprende a protegerse reportando en verde hasta que la evidencia ya es imposible de ignorar.

Yo premio algo distinto: la transparencia. El silencio puede ser letal, y ni se diga lo caro que sale.

Cuando alguien saca a la luz un riesgo a tiempo, mi primera pregunta no es “¿Quién lo provocó?”, sino “¿Qué decisión tenemos que tomar ahora?”. Esa respuesta le enseña a la organización que identificar los problemas temprano se valora, porque nos da tiempo de resolverlos. Con el tiempo, la gente deja de esconder los problemas y empieza a plantearlos mientras todavía hay opciones. Así es como la confianza acelera la ejecución.

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Mejores preguntas crean mejores líderes

El liderazgo de hoy es muy distinto al de cuando comencé mi carrera. La tecnología evoluciona a gran velocidad, la inteligencia artificial está cambiando la manera en que operan las organizaciones, el ritmo de los negocios sigue acelerándose y ningún líder tiene todas las respuestas.

Los líderes que triunfan son los que descubren, una y otra vez, la información que no tienen. Al inicio de tu próxima junta, prueba este proceso sencillo. Pregunta: “¿Qué se me está escapando?”. Escucha con atención antes de ofrecer tus propias conclusiones. Convierte las preocupaciones en responsabilidad compartida preguntándole a la gente cómo resolvería el problema. Sal de la junta con decisiones claras, responsables claros y siguientes pasos claros.

Un buen liderazgo pocas veces empieza con tener la respuesta más brillante. Empieza con la pregunta que abre paso a la claridad, al mejor criterio y a decisiones más sólidas.