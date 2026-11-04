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Conclusiones Clave No tienes que responder todas las preguntas, pero sí conocer bien tu área de especialidad y comunicar tus conocimientos con claridad.

Prepara tres mensajes clave, comienza por tu idea principal y evita la jerga innecesaria.

Los periodistas buscan información y perspectivas útiles, no discursos de venta. La credibilidad y la preparación son fundamentales.

Ser un CEO exitoso no te convierte automáticamente en un buen vocero ante los medios de comunicación. He asesorado a directivos de empresas de servicios financieros y otros sectores profesionales que saben dirigir organizaciones, afrontar desafíos complejos y desenvolverse en una sala de juntas, pero tienen dificultades para comunicarse eficazmente con los periodistas.

Incluso los ejecutivos más experimentados pueden poner en riesgo su credibilidad por hablar de más, hacer afirmaciones sin sustento o convertir las entrevistas en discursos de venta. Por fortuna, estos errores se pueden evitar. Estos son siete de los que encuentro con mayor frecuencia y cómo prevenirlos.

1. Creer que tienes que ser experto en todo

Uno de los errores de percepción más comunes entre los directivos es pensar que deben responder todas las preguntas que les hace un periodista. No es así. Incluso si una pregunta está relacionada con su sector, puede quedar fuera de su área específica de conocimiento.

En lugar de aventurarte a dar una respuesta sin estar seguro, puedes decir: “No soy la persona más indicada para responder eso, pero puedo ponerte en contacto con alguien que sí lo sea”, o “Ese tema está fuera de mi área de especialidad, pero lo que sí puedo decirte es…” Los periodistas no esperan que lo sepas todo. Lo que sí esperan es que sepas de qué estás hablando. Por supuesto, evitar especulaciones no es lo mismo que evadir una pregunta legítima y difícil sobre tu empresa.

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2. Hablar demasiado antes de llegar al punto

Un periodista hace una pregunta concreta y el directivo responde con una explicación de cinco minutos llena de antecedentes, salvedades y detalles innecesarios. Para cuando llega a la idea central, el reportero quizá ya perdió el interés o se quedó sin tiempo.

¿Mi consejo? Empieza por lo más importante. Responde directamente la pregunta en una o dos frases y detente. Si el periodista quiere saber más, puedes compartir una anécdota o un ejemplo convincente que ilustre tu punto. A los periodistas les encantan las historias, pero no entierres tu mensaje principal bajo capas de explicaciones. Si el reportero solo recuerda una frase de toda la entrevista, asegúrate de que sea la que realmente importa.

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3. No preparar tres mensajes clave

Antes de cada entrevista con los medios, recomiendo a mis clientes que identifiquen tres mensajes clave que quieran comunicar. No diez ni 15. Tres. Pueden estar relacionados con su empresa, su experiencia, su producto o el tema que se abordará.

Pregúntate: Si solo tres de las cosas que digo aparecen en el artículo, ¿cuáles deberían ser? Incluso si un periodista te llama sin avisar porque tiene que cerrar una nota, es perfectamente válido preguntarle: ¿Puedo devolverte la llamada en cinco minutos? Aprovecha ese tiempo para ordenar tus ideas, siempre que el plazo de entrega del reportero lo permita.

No temas retomar los mensajes importantes de manera natural a lo largo de la conversación. La preparación no consiste en memorizar un guion, sino en tener claro qué es lo importante antes de que comience la entrevista.

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4. Usar tecnicismos y subestimar al periodista

Los servicios financieros, la atención médica, la biotecnología y otros sectores especializados están llenos de siglas, credenciales y términos técnicos. Pero que una expresión te resulte familiar no significa que el periodista la entienda.

Recomiendo a los directivos que expliquen los conceptos complejos como si estuvieran conversando con un familiar durante la cena. ¿Tu madre, tu abuela o un niño de diez años entenderían lo que quieres decir? Si la respuesta es no, busca una manera más sencilla de explicarlo.

Tampoco confundas el desconocimiento de la terminología de tu sector con falta de inteligencia por parte del periodista. Los reporteros cubren distintos temas y muchas veces trabajan con plazos muy ajustados. Una pregunta que a ti te parece obvia puede ser precisamente la que los lectores necesitan que alguien responda. Tú eres quien conoce el tema a fondo. Ayúdale a entenderlo.

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5. Convertir la entrevista en un anuncio publicitario

Una entrevista con los medios no es una presentación de ventas. Los periodistas no te entrevistan para escuchar lo maravillosa que es tu empresa. Buscan información, puntos de vista y conocimientos que les ayuden a construir una historia interesante.

Afirmaciones como “Nuestra empresa es la mejor del sector” u “Ofrecemos un servicio sin igual” no aportan demasiado. La autopromoción excesiva puede dañar de inmediato tu credibilidad.

En cambio, comparte un dato sorprendente, explica una tendencia emergente, ofrece una perspectiva que cuestione las ideas convencionales o presenta un ejemplo de la vida real. Está bien dar contexto sobre tu empresa, pero no secuestres la conversación para convertirla en un anuncio publicitario.

Las mejores fuentes para los medios ayudan a enriquecer las historias de los periodistas, no a hacer que sus propias empresas parezcan más grandes.

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6. Hacer afirmaciones que no puedes respaldar

Las estadísticas sin sustento, las afirmaciones exageradas y las predicciones demasiado categóricas pueden dañar rápidamente tu credibilidad, sobre todo cuando hablas de los mercados financieros, las condiciones económicas u otros temas complejos en los que los pronósticos son, por naturaleza, inciertos.

Si mencionas una estadística, asegúrate de saber de dónde proviene y prepárate para proporcionar la fuente. Si haces una predicción, deja claro cuándo se trata de tu opinión y no de un hecho comprobado. Y si desconoces la respuesta a una pregunta, dilo. No tiene nada de malo decirle a un reportero: “No tengo esa cifra a la mano, pero puedo verificarla y hacértela llegar después”.

Los periodistas recuerdan a las fuentes en las que pueden confiar. No les des motivos para poner en duda tu credibilidad.

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7. Olvidar que todo lo que dices puede terminar publicado

Cuando hables con un periodista, asume que todo lo que digas puede utilizarse en la publicación. Esto incluye comentarios casuales, observaciones espontáneas y declaraciones que hagas antes o después de la entrevista formal.

Recomiendo encarecidamente a los directivos que tengan mucho cuidado al intentar hablar off the record (es decir, fuera de registro). Muchos no entienden bien qué significa o suponen que pueden declarar algo fuera de registro después de haberlo dicho. No es así. Este tipo de acuerdos requiere el consentimiento de ambas partes antes de compartir la información, y por lo general aconsejo a mis clientes evitarlos, salvo que exista una razón de peso y las condiciones estén claramente establecidas.

La regla más segura es sencilla: no le digas a un periodista nada que no estarías dispuesto a ver publicado o a escuchar repetido públicamente.

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Las mejores entrevistas son conversaciones, no actuaciones

Una entrevista exitosa con los medios no consiste en demostrar lo inteligente que eres, responder perfectamente todas las preguntas o encontrar oportunidades para promocionar tu empresa. Se trata de ser una fuente confiable, conocedora del tema y capaz de aportar información útil.

Los mejores voceros se preparan sin sonar ensayados, ofrecen ideas y perspectivas en lugar de discursos publicitarios y saben cuándo dejar de hablar. Al final, ser alguien a quien los periodistas quieran citar no depende de decir más, sino de tener algo valioso que decir y saber cómo expresarlo con claridad.