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Conclusiones Clave Envía un mensaje de agradecimiento sincero en las 24 horas siguientes a recibir un regalo, un favor profesional o una oportunidad laboral. Es una forma de demostrar gratitud y respeto.

Menciona detalles específicos de la experiencia o interacción para transmitir un agradecimiento genuino, atención a los detalles y buenas habilidades de comunicación.

Expresar agradecimiento de manera constante habla bien de tu carácter y profesionalismo, te ayuda a destacar y puede abrirte las puertas a nuevas oportunidades profesionales.

El mundo de los negocios ofrece innumerables oportunidades para causar una buena impresión y dar un impulso a tu trayectoria profesional. Ya sea que recibas un regalo significativo, alguien te haga un favor profesional o participes en una entrevista de trabajo, saber cuándo y cómo expresar agradecimiento es una habilidad profesional importante.

Por desgracia, no todo el mundo reconoce estos momentos como lo que son: oportunidades para demostrar carácter, inteligencia emocional y respeto por los demás.

Por mi experiencia como empresario, difícilmente te equivocarás si muestras gratitud. Un correo electrónico o mensaje de texto para dar las gracias, enviado en las siguientes 24 horas, puede hacer que destaques frente a colegas y competidores que pasan por alto esta sencilla muestra de cortesía.

Estas son tres situaciones en las que agradecer al día siguiente puede marcar una diferencia importante.

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El regalo: demuestra que valoras el gesto

Como empresario, suelo regalar a los miembros de mi equipo boletos para conciertos, obras de teatro o eventos deportivos. Siempre que es posible, procuro que estos regalos sean personales. Por ejemplo, si sé que alguien sigue a un equipo deportivo en particular, puedo ofrecerle boletos para ver jugar a ese equipo.

Por supuesto, agradezco que me den las gracias en un primer momento. Por lo general, ese mensaje llega a través de nuestra herramienta de comunicación interna poco después de que el empleado recibe mi ofrecimiento.

Pero espero algo más.

Cuando un empleado me envía un mensaje de texto o un correo electrónico después de asistir al evento, sobre todo si incluye una foto o algún detalle personal, me dice algo importante sobre su carácter.

Muchas veces, los empleados comparten lo emocionante que fue el cierre del partido o comentan que el concierto superó sus expectativas. Esos detalles demuestran que realmente valoraron el regalo.

Pero, más importante aún, el mensaje deja ver que el empleado no considera estas experiencias un beneficio que la empresa está obligada a ofrecerle. Por el contrario, reconoce que alguien se tomó la molestia de darle algo valioso.

Cuando no recibo ningún mensaje de agradecimiento después del evento, lo noto. Aunque a veces la gente simplemente se olvida o está demasiado ocupada, la falta constante de muestras de gratitud puede dar una impresión de sentirse merecedor de todo. Y esa no es precisamente una cualidad que motive a un empleador a invertir en el desarrollo profesional de alguien.

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El favor: reconoce las oportunidades cuando se presentan

Los favores profesionales pueden adoptar muchas formas. Tu jefe podría invitarte a ocupar un lugar en la mesa de la empresa durante un importante evento benéfico, presentarte a un contacto influyente del mundo de los negocios u ofrecerte la oportunidad de asistir a una conferencia de tu sector.

Estos gestos merecen algo más que un simple agradecimiento de cortesía.

Pensemos en la invitación a un evento benéfico. Tu primera responsabilidad es confirmar tu asistencia cuanto antes. RSVP proviene de la expresión francesa “Répondez, s’il vous plaît”, que significa “Por favor, responda”.

Sin embargo, no todo el mundo se toma el tiempo de responder a las invitaciones. Según los datos de Greenvelope sobre confirmaciones de asistencia, la tasa de respuesta a las invitaciones a conferencias y reuniones es de aproximadamente 66%.

No responder a tiempo puede dar la impresión de que eres una persona desorganizada o poco interesada.

Pero, sobre todo, debes reconocer lo que representa esa invitación: una oportunidad para construir relaciones profesionales, demostrar tus habilidades para relacionarte con los demás y, potencialmente, impulsar tu carrera.

Después de asistir, envía un mensaje de agradecimiento al día siguiente. Menciona algo específico que hayas valorado, como una conversación interesante o una presentación que te haya permitido conocer a alguien importante.

El mismo principio aplica cuando un gerente te recomienda para un proyecto especial, te ofrece orientación profesional o te presenta a alguien que amplía tu red de contactos.

Por supuesto, no necesitas escribir una nota formal cada vez que tu jefe te invita un café. Pero los favores importantes merecen muestras de agradecimiento a la altura.

Cuando agradeces a alguien en el momento y vuelves a hacerlo después, aprovechas dos oportunidades para demostrar tu gratitud.

Nuestra investigación de SalesFuel revela que 36% de los responsables de tomar decisiones en empresas B2B no haría negocios con un profesional de ventas que demuestre malos modales. Aunque no trabajes en ventas, este dato debería llamar tu atención. Tu comportamiento profesional influye en cómo los demás perciben tu credibilidad y tu carácter.

Algunos gerentes, en particular los de generaciones anteriores, probablemente conceden mucha importancia a las expresiones tradicionales de cortesía. No dejes pasar estas oportunidades para demostrar quién eres.

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La entrevista de trabajo: causa una última buena impresión

Quienes buscan empleo suelen tener tres grandes oportunidades para causar una buena impresión en sus posibles empleadores.

La primera llega a través del currículum, la solicitud de empleo y los resultados de las evaluaciones. Estos materiales permiten demostrar si los candidatos cuentan con las habilidades y capacidades que requiere el puesto.

La segunda oportunidad se presenta durante la entrevista de trabajo. Los candidatos pueden destacar al hablar de sus logros, responder las preguntas con atención y comunicar sus aspiraciones profesionales.

La tercera oportunidad llega cuando termina la entrevista. Un mensaje de agradecimiento bien redactado, enviado en las siguientes 24 horas, puede reforzar la buena impresión que tanto esfuerzo te costó construir. Eso sí, no debe ser un párrafo genérico, generado por inteligencia artificial (IA), que podría enviarse a cualquier responsable de contratación.

Mejor haz referencia a algún detalle específico de la conversación. Quizá te interesó conocer los planes de crecimiento de la empresa o hablar sobre algún desafío que el equipo busca resolver. Reitera brevemente tu interés en el puesto y explica por qué te entusiasma la oportunidad.

En una época en la que la IA puede producir currículums impecables y comunicaciones profesionales en cuestión de segundos, la personalización genuina tiene más valor que nunca. Un agradecimiento bien pensado demuestra habilidades de comunicación, atención a los detalles y conocimiento de las normas de cortesía profesional.

También transmite algo que los empleadores valoran: reconoces que otra persona dedicó tiempo a considerar tu futuro profesional.

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La gratitud es un hábito que impulsa tu carrera

Agradecer al día siguiente no requiere palabras rebuscadas, papel costoso ni un mensaje extenso. Muchas veces bastan tres o cuatro frases sinceras. Lo importante es hacer saber a la otra persona que valoras su gesto.

Cuando alguien te hace un regalo, te brinda un favor o te considera para una oportunidad, tómate el tiempo para reconocer su esfuerzo. Nunca sabes qué relación profesional podría influir en tu próximo ascenso, en una nueva responsabilidad o en el siguiente paso de tu carrera. La gratitud cuesta muy poco, pero no expresarla puede hacerte perder oportunidades. Convierte el agradecimiento al día siguiente en un hábito que te distinga de los demás.