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Aprendí el peligro de la desinformación mucho antes de poner un pie en una sala de juntas.

Al crecer, mantenerse a salvo significaba leer el entorno rápidamente. ¿Quién estaba observando? ¿Qué rumores circulaban? ¿Qué historias eran parcialmente ciertas, pero lo suficientemente peligrosas como para lastimar a alguien? Interpretar mal la narrativa no solo te hace perder credibilidad; te hace perder seguridad.

Años después, asesorando a CEOs durante crisis reputacionales, entendí que las mismas dinámicas se replicaban dentro de las organizaciones. La única diferencia era la escala y la velocidad.

Ya no estamos en la era del impacto, cuando las empresas eran aplaudidas por participar en conversaciones sociales. Estamos en la era de los temas sensibles. Cada decisión es cuestionada. Cada declaración es analizada. Cada silencio es interpretado.

La desinformación se propaga porque “parece verdadera” para alguien que ya sospecha algo sobre ti. La desinformación rara vez trata de hechos. Trata de confianza. En un mundo más rápido, más caótico y más exigente, la preparación importa más que la respuesta.

Así es como puedes prepararte antes de que la desinformación te alcance.

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Aprende a detectar las primeras señales de alerta

La mayoría de los líderes cree que la desinformación comienza cuando un periodista llama. Ese es el final del proceso.

Las narrativas falsas se incuban en espacios periféricos como canales de Telegram, hilos anónimos en Reddit o podcasts altamente partidistas. Se refinan, se repiten y se amplifican antes de llegar a los medios tradicionales. Para cuando un periodista se pone en contacto, la historia ya ha sido optimizada para buscadores e integrada en sistemas de inteligencia artificial (IA) que la reciclarán sin fin. Las primeras señales las vas a intuir.

Se manifiesta cuando los empleados dejan de plantear inquietudes de forma directa o cuando los gerentes evitan conversaciones difíciles. También aparece cuando el engagement cae y las quejas migran a foros anónimos en lugar de discutirse en reuniones con liderazgo.

Lo que importa es qué estás haciendo, tanto de forma proactiva como reactiva, para protegerte de estas narrativas falsas. Si no te involucras rápidamente y las confrontas de frente, pueden socavar tu credibilidad.

Para detectar a tiempo estas narrativas, necesitas monitorear plataformas periféricas, no solo los grandes medios, en busca de las primeras señales de desinformación. Capacita a tus equipos para identificar patrones narrativos inusuales desde el inicio. Trata la desconexión como una señal de riesgo reputacional. Crea canales visibles para el desacuerdo antes de que las quejas se hagan públicas.

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Pon a prueba tus vulnerabilidades antes de que otros las conviertan en armas

Toda organización tiene líneas de falla. El riesgo está en fingir que no existen.

En el entorno actual, los grupos malintencionados buscan momentos donde la verdad y la incomodidad se cruzan. Un aumento de precios. Un incidente de seguridad. Un recorte de personal. Una donación política. Una iniciativa de diversidad. Algo real, despojado de contexto, se convierte en un arma narrativa.

Considera cómo se propagó la conspiración de Wayfair en 2020. Usuarios en línea notaron que ciertos gabinetes industriales tenían precios inusualmente altos y nombres similares a los de niños desaparecidos, lo que desató afirmaciones virales de que la empresa estaba involucrada en trata de personas. Los datos de precios eran reales. Los nombres de los productos eran reales. La interpretación era falsa. Pero activó la desconfianza preexistente hacia grandes corporaciones e instituciones. Eso fue suficiente.

O mira cómo una sola publicación falsa sobre una posible pausa arancelaria movió brevemente billones de dólares en valor de mercado. Un reporte falso circuló en línea sugiriendo que el gobierno de Estados Unidos estaba considerando pausar aranceles, lo que detonó un aumento rápido en los precios de las acciones antes de que las autoridades desmintieran la información. Los inversionistas querían alivio. El rumor confirmó lo que esperaban. Esa alineación emocional hizo que la verificación pasara a segundo plano.

La desinformación funciona cuando se adhiere a algo que la gente ya cree o teme.

La pregunta más importante es si la afirmación “se siente” plausible.

Pregunta a tu equipo directivo: ¿Qué cosas verdaderas sobre nosotros podrían ser distorsionadas? ¿Qué grupos de interés ya son escépticos? ¿Quién se beneficiaría de amplificar ese escepticismo?

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Construye un plan de respuesta que priorice la confianza sobre la perfección

En la mayoría de las organizaciones, la reacción por defecto durante una crisis es esperar hasta que todos los hechos estén confirmados y cada frase haya sido revisada legalmente antes de decir algo en público. Ese enfoque tenía sentido cuando los ciclos de noticias se movían en días.

Hoy se mueven en minutos.

Si guardas silencio mientras una historia se propaga, los grupos de interés llenan los vacíos por su cuenta. Y cuando tu primer mensaje es excesivamente técnico, lleno de matices legales y difícil de interpretar, transmite defensiva en lugar de liderazgo.

Tu objetivo en la primera respuesta es demostrar conciencia, responsabilidad y rumbo. Una comunicación oportuna, anclada en valores, construye credibilidad. Un mensaje tardío y demasiado elaborado la erosiona.

Crea mensajes iniciales basados en tus valores que expresen con claridad lo que representas.

Una respuesta temprana sólida debe reconocer lo que se sabe, mostrar acciones y comprometerse a dar actualizaciones.

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Corrige las narrativas sin amplificar las mentiras

Existe una diferencia entre corregir la desinformación y difundirla.

Repetir afirmaciones falsas para negarlas suele darles nueva vida. El lenguaje corporativo defensivo hace que las correcciones parezcan evasivas.

La respuesta más efectiva es la acción visible.

Cuando una publicación falsa en redes sociales afirmó que la insulina era gratuita, Eli Lilly respondió eventualmente con un tope real de precios. La narrativa falsa se convirtió en un catalizador de cambio sustantivo. La acción reconfigura la historia.

Asegúrate de partir de lo que es cierto; utiliza un lenguaje específico y concreto, y respalda las palabras con acciones visibles.

Construye confianza antes de necesitarla

En la era de los temas sensibles, los grupos de interés empiezan preguntándose si algo “suena” a ti. Ese juicio se basa en la confianza acumulada.

Con frecuencia le hago a los ejecutivos una pregunta simple: ¿Quiénes son las quince personas cuyo cambio de opinión podría afectar materialmente tu negocio en 90 días?

Si creen en un rumor viral antes de llamarte, tienes una brecha de confianza. La confianza se construye lentamente y se pone a prueba de forma de golpe.

Si aún no lo has hecho, necesitas identificar a tus stakeholders clave y tener conversaciones directas sobre percepción y confianza. Diseña un plan de 90 días para fortalecer relaciones débiles y comunica de forma consistente antes de que llegue una crisis.

Los líderes que reconocen sus puntos ciegos y se involucran con respeto construyen lo que llamo capital de perdón. Esa buena voluntad es lo que determina si los stakeholders te dan el beneficio de la duda cuando las narrativas se vuelven hostiles.

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Audita tu nivel de confianza antes de que sea puesto a prueba

La desinformación es, en esencia, un problema de confianza que se manifiesta a través de la comunicación. En un entorno de medias verdades donde la identidad moldea las creencias y la velocidad supera a la verificación, los hechos por sí solos no te protegerán.

Mapea tus vulnerabilidades. Fortalece tus relaciones. Define con claridad tus valores. Deja preparada tu primera respuesta. Cuando la desinformación golpee, el resultado dependerá menos de qué tan fuerte argumentes y más de cuánta confianza hayas construido previamente.