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Conclusiones Clave Antes de tomar una decisión, prospectos, posibles contrataciones, socios de referidos, prestamistas y proveedores suelen buscar a la empresa en internet para encontrar señales de credibilidad, estabilidad, experiencia y pruebas de que el negocio realmente cumple.

Una buena estrategia de relaciones públicas ayuda a los emprendedores a definir qué es lo que encuentra la gente cuando investiga el negocio. Apariciones en medios, artículos firmados, casos de éxito y perfiles ejecutivos construyen un historial público que respalda con hechos lo que la empresa dice de sí misma.

Todo emprendedor necesita hacer una auditoría de su reputación. Revisa los resultados que aparecen al buscar la empresa y evalúa si el sitio web, las biografías de los directivos, los perfiles en redes sociales, las reseñas, las menciones en medios y los listados de terceros cuentan una historia consistente.

Muchos líderes empresariales piensan que la reputación empieza cuando hacen una propuesta, lanzan una campaña, conocen a un socio de referidos o se sientan a platicar con un posible inversionista. En realidad, el mercado empieza a formarse una opinión mucho antes de esa primera conversación. Hoy, la reputación de una empresa vive en los resultados de búsqueda, la cobertura en medios, las reseñas de clientes, los perfiles ejecutivos, los listados de negocios, las redes sociales y otras fuentes de datos de terceros que ayudan a la gente a decidir si un negocio se ve creíble, estable y si vale la pena dedicarles tiempo.

Para fundadores y dueños de pequeñas empresas, las relaciones públicas ya no pueden funcionar solo como una herramienta de visibilidad. Necesitan construir un historial público más sólido, uno que le dé a clientes, socios, prestamistas, proveedores y futuros empleados suficiente evidencia para confiar en el negocio incluso antes de hablar con sus directivos.

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La reputación empieza antes de la primera conversación

La mayoría de los dueños de negocio entiende el valor de una buena primera impresión, pero pocos se dan cuenta de que esa impresión muchas veces se forma antes de que la conversación siquiera comience. Prospectos, posibles empleados, socios de referidos, prestamistas y proveedores suelen indagar en torno a una empresa antes de acercarse a ella, porque la información pública les ayuda a reducir el riesgo.

Buscan señales de credibilidad, estabilidad, experiencia y pruebas de que el negocio puede cumplir. Cuando una empresa tiene poca presencia pública, mensajes inconsistentes o información desactualizada, los involucrados tienen que llenar esos vacíos por su cuenta, y ahí es donde la competencia, con mejores pruebas a su favor, suele adelantarse.

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La confianza requiere algo más que visibilidad

Muchos emprendedores tratan las relaciones públicas como una forma de llamar la atención, pero esta por sí sola no genera confianza. En algunos casos, la visibilidad puede exponer debilidades. Una mención en medios, una publicación viral o una oportunidad de hablar en público pueden llevar a la gente a buscar la empresa, pero esas búsquedas necesitan llevar a algo creíble. Si lo que encuentran son perfiles de liderazgo débiles, un posicionamiento confuso, reseñas débiles, contenido del sitio web desactualizado o ninguna validación de terceros, esa atención puede no traducirse en ventas, referidos, conversaciones de inversión o mejores contrataciones.

El entorno general de confianza eleva todavía más lo que está en juego. El Barómetro de Confianza 2025 de Edelman encuestó a 33,000 personas en 28 países y encontró que solo el 36% cree que la próxima generación tendrá un futuro mejor. Retomando esa misma investigación de Edelman, Reuters señaló que el 60% de los encuestados tiene quejas económicas y cree que acciones hostiles, incluyendo ataques en línea o desinformación, podrían generar un cambio. Los emprendedores no operan fuera de ese entorno. Venden, contratan y construyen alianzas en un mercado donde la gente cuestiona a las instituciones, examina con lupa lo que se dice y busca evidencia creíble antes de otorgar su confianza.

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La estrategia de relaciones públicas debe construir el historial público

Una estrategia de relaciones públicas bien pensada ayuda a los emprendedores a definir qué encuentra la gente cuando investiga el negocio. Ese trabajo incluye apariciones en medios, artículos firmados, comentarios como experto, entrevistas en podcasts, premios, casos de éxito, participación comunitaria y contenido propio sólido. Estos elementos hacen más que generar visibilidad: construyen un historial público que refuerza la experiencia del negocio, explica su punto de vista y le da a los involucrados pruebas externas de que la empresa tiene sustancia detrás de lo que dice.

Para las pequeñas empresas, este trabajo suele generar una ventaja que va más allá de la publicidad tradicional. Un fundador que publica artículos bien pensados puede demostrar su experiencia en la industria antes de siquiera tener una llamada de ventas. Una empresa con menciones constantes en medios puede verse más consolidada ante socios y candidatos a contratar. Un negocio con casos de éxito claros y una presencia ejecutiva creíble les da a sus fuentes de referidos algo que compartir. Las relaciones públicas convierten la reputación en un proceso que construye evidencia, en lugar de un ejercicio abstracto de marca, y esa evidencia sigue respaldando las conversaciones de crecimiento mucho después de que salió la primera publicación.

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Las reseñas son solo una pieza del rompecabezas de la reputación

Las reseñas de clientes tienen una influencia importante, pero no operan de forma aislada. La Encuesta de Reseñas de Consumidores Locales 2026 de BrightLocal encontró que el 85% de los consumidores dice que las reseñas positivas los hacen más propensos a usar un negocio, mientras que el 77% dice que las reseñas negativas los hacen menos propensos a elegirlo. La misma investigación encontró que el 66% de los consumidores investigan más después de leer una reseña positiva, y el 54% visitan el sitio web del negocio. Esto debería demostrarle algo importante a los emprendedores: incluso los comentarios positivos suelen llevar a la gente a buscar confirmación adicional.

Esa segunda búsqueda puede llevar al sitio web de la empresa, a las biografías de sus directivos, a su cobertura en prensa, a sus redes sociales, a listados de directorios o a perfiles de negocio. Si esas fuentes cuentan una historia consistente, la empresa gana credibilidad. Si se contradicen, se ven descuidadas o no respaldan la promesa hecha en las reseñas, la confianza se debilita. Las relaciones públicas deben conectar todas estas piezas para que la reputación de una empresa no dependa de un solo canal cargando con todo el peso.

La credibilidad va más allá del marketing

Los emprendedores también deben reconocer que la reputación incluye señales que van más allá del marketing tradicional. Quienes evalúan a la empresa pueden basarse en referencias de proveedores, información de licencias, registros públicos, historial financiero y datos de crédito comercial. Los reportes de crédito para pequeñas empresas de Experian, por ejemplo, incluyen información que ayuda a otras compañías a evaluar el riesgo de crédito, revisar perfiles de negocio y entender mejor con quién están trabajando. Esto no convierte al crédito comercial en una táctica de relaciones públicas, pero sí lo hace parte del panorama más amplio de credibilidad.

Esta distinción ayuda a los fundadores a evitar una visión limitada de la reputación. Una empresa no puede presumir solidez en sus mensajes mientras ignora la información que otros usan para evaluarla. Los equipos de relaciones públicas no controlan cada señal operativa, pero sí deben ayudar a los líderes a entender que la reputación crece cuando todo está alineado. Lo que dice la empresa, lo que reportan los clientes, lo que validan los medios y lo que revelan otras fuentes externas deben apuntar a la misma conclusión: este negocio sabe lo que hace, cumple con consistencia y se toma en serio su credibilidad.

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Todo emprendedor necesita una auditoría de reputación

Una auditoría de reputación práctica debe empezar con lo mismo que hace cualquier persona todos los días: buscar el negocio en internet. Los emprendedores deben revisar los resultados de la empresa, del fundador y de los ejecutivos clave, y luego evaluar si el sitio web, las biografías de los directivos, los perfiles en redes sociales, las reseñas, las menciones en medios y los listados de terceros cuentan una historia clara y consistente.

El objetivo es encontrar los vacíos entre el valor real de la empresa y la evidencia que el mercado puede ver, porque incluso un negocio sólido puede parecer poco confiable si su presencia pública no tiene pruebas que lo respalden. Las relaciones públicas ayudan a cerrar esos vacíos construyendo activos creíbles que apoyan los objetivos del negocio.

Construye confianza antes de que llegue la oportunidad

Los dueños y líderes empresariales suelen esperar hasta que necesitan credibilidad para empezar a invertir en su reputación. Para entonces, ya perdieron tiempo. La reputación se construye con señales repetidas, no con un anuncio aislado o una campaña de última hora. Las empresas que generan confianza antes de necesitarla tienen una ventaja. Sus líderes tienen un punto de vista claro, su información pública respalda la historia de su negocio, y su credibilidad no depende de una sola conversación de ventas. Ese es el verdadero valor de las relaciones públicas para los emprendedores: ayudan a que el mercado entienda quién eres antes de que pidas la venta, el referido, la alianza, la inversión o la contratación.