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La inteligencia artificial (IA) pasó rápidamente de ser una herramienta experimental en la educación superior a convertirse en una pieza esencial del funcionamiento diario de las universidades. Si bien las primeras conversaciones giraban sobre todo en torno a los chatbots de IA, su uso ya se ha extendido a áreas críticas como las inscripciones, la asesoría estudiantil, la retención, la enseñanza y la administración. Este cambio refleja una transformación más amplia en la forma en que las universidades piensan la eficiencia, la personalización y la toma de decisiones: ya no como iniciativas aisladas, sino como parte del funcionamiento general de la institución.

Las universidades utilizan ahora herramientas de IA y automatización en muchas etapas del proceso de inscripción. Estos sistemas ayudan en tareas como la canalización de solicitudes, la revisión de historiales académicos, el seguimiento de prospectos, el apoyo a los asesores y la gestión de campañas de comunicación personalizadas. Muchas instituciones están incorporando funciones de IA a sus sistemas de CRM e información estudiantil para construir procesos de inscripción más integrados.

Las investigaciones muestran que la automatización está teniendo un impacto directo en los resultados de inscripción. Un estudio de 2025 de Brandon Hall Group, citado en una investigación estadounidense sobre automatización en inscripciones, encontró que los sistemas automatizados redujeron los tiempos de procesamiento de solicitudes en un 40% y lograron recuperar hasta el 60% de las solicitudes que podrían haberse perdido por demoras o problemas administrativos.

Conforme crece el uso de la IA, las universidades empiezan a verla como algo más que una herramienta de apoyo estudiantil. Ahora la están integrando como parte central de sus operaciones.

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El auge de la inscripción predictiva en las universidades

Una de las áreas de adopción más importantes es la gestión predictiva de la inscripción, un terreno clave donde la IA está marcando una diferencia. Las universidades recopilan grandes cantidades de datos provenientes de sitios web, sistemas CRM, eventos virtuales y plataformas de admisión. Ahora la IA ayuda a analizar esos datos para predecir qué aspirantes tienen mayor probabilidad de inscribirse y para mejorar las proyecciones. Las instituciones también pueden personalizar su comunicación según los intereses del estudiante, su nivel de interacción, su ubicación y su probabilidad de inscribirse. Esto permite que los equipos de inscripción usen sus recursos de forma más eficiente y compitan mejor por los estudiantes.

La IA se está utilizando para automatizar tareas administrativas repetitivas, como identificar solicitudes incompletas, verificar documentos, clasificar aspirantes y señalar información faltante. Esto reduce la carga operativa y acorta los tiempos de procesamiento de las solicitudes. De acuerdo con datos más amplios sobre la adopción de IA en la educación superior, las instituciones están priorizando cada vez más la eficiencia operativa, en un contexto de presiones administrativas crecientes.

La IA también está contribuyendo a la retención y al éxito estudiantil. En el pasado, a las universidades les costaba detectar a tiempo a los estudiantes que iban perdiendo interés para poder ayudarlos. Ahora, los sistemas de IA pueden monitorear factores como la asistencia, la participación en clase, la actividad en línea, las calificaciones y las reuniones con asesores para identificar a los estudiantes en riesgo de abandonar. Esto permite que los asesores intervengan a tiempo con apoyo. A medida que las instituciones buscan mejorar sus tasas de retención y graduación, estos sistemas predictivos cobran cada vez más importancia.

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El papel creciente de la IA en la planeación académica y la enseñanza

La IA está cambiando la forma en que funcionan la asesoría académica y la planeación de carrera. Muchas universidades ya utilizan sistemas de recomendación basados en IA para ayudar a los estudiantes a elegir materias, carreras, optativas y trayectorias profesionales acordes con sus fortalezas e intereses. Estas herramientas también ayudan a evitar choques de horario, dar seguimiento a los requisitos de graduación y encontrar otras opciones académicas. El objetivo es hacer más eficiente la asesoría y ayudar a los estudiantes a tomar mejores decisiones.

La enseñanza y el aprendizaje también están cambiando. Cada vez más profesores usan herramientas de IA para elaborar cuestionarios, crear materiales, resumir investigaciones, dar retroalimentación sobre textos escritos y personalizar las lecciones. El informe de EY-Parthenon y FICCI señala que el 53% de las universidades indias utiliza IA generativa para crear materiales de aprendizaje, el 39% usa sistemas de aprendizaje adaptativo y el 38% emplea IA para calificar.

Los estudiantes están adoptando la IA todavía más rápido. Estudios del Middlebury College y de la Universidad de Yale encontraron que más del 80% de los estudiantes ya usaba IA generativa para fines escolares apenas dos años después del lanzamiento de ChatGPT. La mayoría de los estudiantes recurre a la IA para explicar conceptos, resumir artículos, generar ideas y mejorar su escritura, no tanto para elaborar tareas completas. La encuesta de HEPI-Kortext también indica que el 58% de los estudiantes usa IA para explicar conceptos, y muchos la utilizan además para investigación y apoyo académico.

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La automatización administrativa, un terreno fértil

La automatización administrativa es otro gran campo de aplicación para la IA. Muchos departamentos universitarios —como admisiones, control escolar, ayuda financiera, programación de horarios y archivo de registros— todavía dependen en gran medida del trabajo manual. La automatización con IA está ayudando a reducir las tareas repetitivas y a aumentar la eficiencia. Esto resulta especialmente relevante en un contexto de escasez de personal, costos más altos y la necesidad de mejorar los servicios sin contratar más gente.

Toma de decisiones estratégicas

Las universidades recopilan grandes volúmenes de datos relacionados con tendencias de inscripción, retención, desempeño académico, finanzas, uso de las instalaciones y resultados laborales de sus egresados. Los sistemas de IA pueden analizar estos conjuntos de datos para identificar patrones y apoyar la toma de decisiones de los directivos. Las instituciones están utilizando análisis impulsados por IA para proyectar la demanda de inscripción, optimizar la oferta de programas, mejorar las estrategias presupuestales y comprender mejor las tendencias de comportamiento estudiantil. Este cambio más amplio refleja cómo la IA está dejando de ser una herramienta departamental para convertirse en una capacidad de planeación institucional.

Aunque la IA se está expandiendo con rapidez, las normas y políticas no avanzan al mismo ritmo. Distintos estudios muestran que las universidades están adoptando la IA más rápido de lo que pueden establecer lineamientos claros sobre ética, privacidad, evaluación y uso responsable. Un informe global de 2026 sobre IA en la educación superior señaló que la brecha entre el uso de la IA y una gobernanza adecuada sigue siendo un reto importante.

Por eso, la conversación en torno a la inteligencia artificial en la educación superior está cambiando de manera significativa. Las universidades ya no se preguntan si la IA tiene cabida en la educación superior. La discusión ahora gira en torno a cómo está cambiando su uso. Ya no se debate si debe usarse la IA, sino cómo usarla de forma responsable para impulsar la eficiencia, los resultados académicos y el éxito de los estudiantes. Si bien los chatbots fueron la puerta de entrada de la IA a los campus, su impacto hoy va mucho más allá de simplemente responder preguntas.