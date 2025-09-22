Trump revela el nombre de los millonarios que podrían tomar el control de TikTok en Estados Unidos

El futuro de TikTok no es solo un asunto tecnológico, sino también geopolítico y empresarial.

Conclusiones Clave La negociación para TikTok sigue en desarrollo, con participación de millonarios estadounidenses y un plazo hasta el 16 de diciembre.

La participación de magnates de los negocios refleja cómo el control de la plataforma se ha convertido en una cuestión de poder económico, influencia mediática y seguridad nacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que varios millonarios de renombre podrían participar en un acuerdo mediante el cual Estados Unidos asumiría control sobre la plataforma TikTok en territorio norteamericano, según informes de BBC.

Entre los nombres mencionados por Trump se encuentran Rupert Murdoch, de 94 años, su hijo Lachlan Murdoch, director de Fox News y News Corp, así como Michael Dell, fundador de Dell Technologies.

“Creo que van a estar en el grupo. Algunos otros. Realmente grandes personas, personas muy importantes. También son patriotas estadounidenses, ya sabes, aman a este país. Creo que van a hacer un muy buen trabajo”, dijo Donald Trump.

El presidente también mencionó la participación de Larry Ellison, fundador y CEO de Oracle, cuya inclusión ya había sido informada. El enfoque de la empresa tecnológica sería garantizar la seguridad de los datos dentro de la plataforma.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el sábado que Oracle tendría la responsabilidad de los datos y la seguridad de TikTok, y que seis de los siete miembros de la eventual junta directiva serían estadounidenses.

¿En qué estado se encuentra el acuerdo para que TikTok pueda seguir operando en Estados Unidos?

El acuerdo aún se encuentra en desarrollo y los detalles permanecen por definirse. Donald Trump señaló que abordó el tema durante una conversación telefónica con el presidente chino Xi Jinping el viernes de la semana pasada.

Funcionarios de ambos países cuentan con un plazo hasta el 16 de diciembre para cerrar los términos, luego de que el gobierno federal extendiera el tiempo disponible para concretar la transacción.

TikTok, actualmente propiedad de la empresa china ByteDance, es una de las plataformas más populares del país. Autoridades estadounidenses han advertido sobre la vulnerabilidad del algoritmo de la red social, que podría ser manipulado por el gobierno chino para influir en el contenido mostrado a los usuarios de manera discreta.

En enero el Congreso estadounidense aprobó una iniciativa para prohibir las operaciones de TikTok en el país, aunque Trump ha firmado varias órdenes que mantienen la plataforma activa mientras se negocia la venta de sus operaciones en Estados Unidos.

El mandatario admitió que tenía “algunos prejuicios” respecto a TikTok, hasta que la plataforma le ayudó a conectar con los votantes jóvenes durante el proceso electoral de 2024. Además, el presidente recordó que el activista conservador Charlie Kirk, asesinado hace dos semanas, fue quien lo incentivó a usar la plataforma.

