Donald Trump confirma que el acuerdo de TikTok está ‘aprobado’, pero aún no cerrado

Conclusiones Clave El presidente Trump anunció que se han logrado “avances” en un acuerdo de TikTok tras la llamada con el líder chino el viernes.



Estados Unidos y China habían definido un “marco” para un acuerdo de TikTok a inicios de la semana.



En 2024, el Congreso aprobó en una ley que obliga a ByteDance, con sede en China, a vender TikTok o enfrentarse a una prohibición en Estados Unidos.

Este viernes el presidente Donald Trump anunció en Truth Social que tuvo una llamada “muy productiva” con el líder chino Xi Jinping, y que “se ha logrado ‘progreso’ en la aprobación del acuerdo de TikTok”.

Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a CNBC que la llamada comenzó a las 8 a.m. hora del este. Aunque el asunto no parece haberse finalizado, Trump escribió que puede “apreciar la aprobación de TikTok” y que los dos líderes se reunirán nuevamente en noviembre en la Cumbre APEC en Corea del Sur.

“Acabo de completar una llamada muy productiva con el Presidente Xi de China. Logramos progreso en muchos temas muy importantes, incluyendo el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y la aprobación del acuerdo de TikTok”, escribió Trump. “La llamada fue muy buena. Volveremos a hablar por teléfono, aprecio la aprobación de TikTok, ¡y ambos esperamos con interés reunirnos en APEC!”

Relacionado: Acuerdo entre Estados Unidos y China garantizaría continuidad de TikTok

A principios de esta semana, el Secretario del Tesoro Scott Bessent anunció que se había alcanzado el “marco” para un acuerdo de TikTok con China. Luego, por medio de una Orden Ejecutiva, Trump extendió la fecha límite para un acuerdo de TikTok por otros 90 días, hasta el 16 de diciembre. Es la cuarta extensión emitida desde que el Congreso aprobó una ley el año pasado que requiere que la empresa matriz de TikTok, ByteDance con sede en Beijing, venda la aplicación popular o enfrente una prohibición en Estados Unidos.

A principios de esta semana David Faber de CNBC reportó que los propietarios estadounidenses de TikTok consistirán en inversionistas nuevos y existentes. Oracle, que ha sido el proveedor de nube estadounidense de TikTok desde 2022, mantendrá su acuerdo con la empresa, dijeron fuentes a Faber. CBS reporta que la firma de capital privado Silver Lake también está involucrada. Los reportes señalaron que ByteDance mantendría una participación accionaria.

Las ofertas para comprar la aplicación han sido presentadas por una serie de líderes empresariales notables que incluyen al equipo de Kevin O’Leary, el multimillonario y ex propietario de los Dodgers Frank McCourt, y Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, participa con una iniciativa llamada “The People’s Bid”. Además, Amazon y las startups de IA Perplexity y Applovin presentaron ofertas por separado.

Relacionado: Esto es lo que sabemos sobre el supuesto comprador de TikTok, según nuevos informes