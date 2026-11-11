Conclusiones Clave La inteligencia artificial no solo agiliza el servicio en los restaurantes de comida rápida: también puede aumentar el ticket promedio, mejorar su satisfacción y reducir los tiempos de espera.

Si recientemente has pasado por un Taco Bell, es muy probable que una inteligencia artificial (IA) haya tomado tu pedido. Incluso podría ser mejor que un empleado a la hora de convencerte para que le sumes a tu orden una bebida.

Según Restaurant Business, la IA de voz ya recibe pedidos en más de 900 restaurantes de Taco Bell, y esos establecimientos han registrado un aumento de aproximadamente 1.5% en sus ventas, pues los clientes gastan más en cada compra.

Yum! Brands, la empresa matriz de la cadena, también reporta un incremento de 6% en la satisfacción de los clientes con el servicio desde el automóvil, así como una mayor retención de empleados. TheStreet señalaque una delas razones es que un sistema de IA nunca olvida ofrecer un complemento, ni siquiera durante una noche de viernes con una demanda desbordada. La cadena planea implementar esta tecnología en más de 1,500 restaurantes antes de que termine el año.

KFC también está modernizando sus operaciones. Un nuevo sistema de pantallas para gestionar los pedidos en las cocinas de sus restaurantes en Estados Unidos ha permitido agilizar 8% el servicio en el área de autoservicio y reducir 12% los reembolsos. Además, los repartidores ahora esperan 20 segundos menos para recibir los pedidos.

“Esperamos que la IA transforme radicalmente el negocio”, declaró Ranjith Roy, director financiero de Yum!, la semana pasada, durante una conferencia telefónica sobre los resultados financieros de la empresa. Sin embargo, la implementación no ha estado libre de retos y tropiezos. El año pasado, el sistema se volvió viral después de que un cliente intentara pedir 18,000 vasos de agua.