México y el mundo viven la otra cara del crecimiento de los centros de datos para impulsar a la inteligencia artificial

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave El rápido crecimiento de los centros de datos para IA plantea un desafío crítico: equilibrar la innovación tecnológica con la sostenibilidad de recursos y la calidad de vida de las comunidades locales.

El auge global de la inteligencia artificial (IA) está impulsando una expansión sin precedentes de centros de datos, instalaciones que requieren enormes cantidades de energía y agua para funcionar.

Según un reportaje publicado por The New York Times, Estados Unidos encabeza esta tendencia, con gigantes tecnológicos como OpenAI, Amazon, Google y Microsoft invirtiendo cientos de miles de millones de dólares para construir nuevos complejos de cómputo. Sin embargo, el fenómeno ya se extendió a otros países con menor supervisión y regulaciones más flexibles.

De acuerdo con el análisis de Synergy Research Group, citado por el medio, cerca del 60% de los 1,244 centros de datos más grandes del mundo estaban fuera de Estados Unidos a mediados de 2025. Además, más de 575 proyectos se encuentran en desarrollo en distintas regiones, impulsados por empresas como Tencent, Meta y Alibaba.

Relacionado: OpenAI apuesta por México para estudiar impacto de la inteligencia artificial

En Irlanda, por ejemplo, los centros de datos consumen más del 20% de la electricidad nacional. En Chile, los acuíferos enfrentan un alto riesgo de agotamiento, mientras que en Sudáfrica los apagones frecuentes se agravan por la demanda energética de estos complejos. Problemas similares se han reportado en Brasil, Gran Bretaña, India, Malasia, Países Bajos, Singapur y España.

The New York Times señala que las empresas tecnológicas suelen operar mediante filiales o contratistas para mantener en reserva la magnitud del consumo de sus centros.

Paralelamente, varios gobiernos compiten por atraer inversiones ofreciendo terrenos, beneficios fiscales y acceso a recursos.

“Una parte muy importante de nuestra estrategia industrial es estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y los datos”, explicó Darragh O’Brien, ministro irlandés de clima, energía y medio ambiente.

En México Microsoft opera un complejo que, según la compañía, utiliza hasta 12.6 megavatios de electricidad, lo equivalente a lo que consumirían unas 50,000 viviendas mexicanas.

“Analizamos a fondo y no encontramos indicios de que nuestros centros de datos hayan contribuido a apagones o escasez de agua en la región”, dijo Bowen Wallace, vicepresidente corporativo de Microsoft para centros de datos en las Américas.

“Siempre daremos prioridad a las necesidades básicas de la comunidad”, agregó.

Aun así, habitantes de comunidades cercanas, como La Esperanza, aseguran haber enfrentado escasez de agua y cortes eléctricos. En esa zona, un brote de hepatitis afectó a unas 50 personas.

Relacionado: Copilotos inteligentes: la siguiente frontera en la productividad corporativa

“Culpo a los gobiernos estatales por no negociar apoyo para la comunidad”, comentó el doctor Víctor Bárcenas, responsable de una clínica local.

Querétaro se ha convertido en el epicentro mexicano de este crecimiento, con 110 centros de datos operando o en construcción. Alejandro Sterling, director de desarrollo industrial del estado, reconoce los retos que implica la expansión, pero considera que son parte del progreso: “Esos son problemas felices. No para quienes los padecen, pero sí para el desarrollo del lugar”.

El plan estatal prevé que, en los próximos cinco años, el consumo eléctrico del sector se cuadruplicará hasta 1.5 gigavatios, lo que equivale a la energía utilizada por 1.25 millones de hogares en Estados Unidos. Mientras tanto, en países como Irlanda, Chile y España, grupos ambientalistas intensifican las protestas contra nuevos proyectos ligados a la IA.

Relacionado: La adopción de IA en América Latina: entre el potencial y los desafíos prácticos