Los dueños de Myspace dicen que lo traerán de vuelta de entre los muertos. Ya han perdido más $150 millones de dólares en el intento

Antes de que empieces a preparar tus playlists: los actuales dueños de Myspace, los hermanos Chris y Tim Vanderhook, aseguran que volverán a darle vida a la plataforma. Aún no han anunciado una fecha de lanzamiento ni cómo será esta nueva versión, pero confirmaron sus planes en un documental titulado simplemente Myspace.

No es la primera vez que intentan resucitar la plataforma. Myspace se lanzó en 2003 y, para julio de 2006, ya era el sitio web más visitado de Estados Unidos, por encima de Google y eBay, según Mashable. En 2005, News Corp adquirió la empresa matriz por alrededor de $580 millones de dólares, pero en 2011 la vendió por apenas $35 millones de dólares a Specific Media —propiedad de los hermanos Vanderhook— y al cantante Justin Timberlake.

Ese grupo de propietarios intentó relanzar Myspace en 2013 con un enfoque centrado en la música. El proyecto fracasó. Los Vanderhook afirman que los anunciantes abandonaron la plataforma y que perdieron más de $150 millones de dólares en el intento por reconstruirla.

Aun así, nada de eso ha mermado su entusiasmo por volver a intentarlo. Tim Vanderhook asegura que, si este nuevo relanzamiento también fracasa, simplemente lo volverán a intentar. Esa clase de terquedad parece estar en el ADN de una plataforma que alguna vez impulsó las carreras de Adele y Arctic Monkeys.