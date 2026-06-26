Conclusiones Clave Google controla alrededor del 90% de las búsquedas a nivel mundial y registra su crecimiento de ingresos más rápido desde 2022.

Aun así, las herramientas de búsqueda alternativas y los chatbots de IA están comenzando a restarle usuarios.

Plataformas como DuckDuckGo y Bing están registrando un aumento notable en descargas y usuarios, mientras la gente recurre a ChatGPT y otros chatbots de IA como herramientas principales para encontrar información.

La era de la inteligencia artificial (IA) está desafiando el control que Google ha mantenido durante mucho tiempo sobre la web.

A casi cuatro años del auge de la IA generativa, Google ha demostrado que se equivocaron quienes predijeron que ChatGPT reemplazaría a su motor de búsqueda. Pero ahora comienzan a aparecer señales tempranas de debilidad en su negocio.

CNBC informó recientemente que las plataformas de búsqueda alternativas están ganando terreno. Por ejemplo, las descargas de DuckDuckGo están creciendo hasta un 40% semanal, y Bing, de Microsoft, superó los 1,000 millones de usuarios el trimestre pasado. Mientras tanto, el tráfico de búsqueda de Google ha caído ligeramente en las últimas semanas, y el uso de ChatGPT sigue en aumento.

Google todavía domina las búsquedas con alrededor del 90% de participación de mercado, según StatCounter. Las acciones de la empresa se han disparado durante el último año, y sus resultados del último trimestre mostraron el crecimiento de ingresos más rápido desde 2022.

Aun así, la preocupación crece a medida que más usuarios recurren a los chatbots de IA para informarse. ChatGPT sigue siendo la aplicación gratuita más descargada en el iOS de Apple, mientras que Claude, de Anthropic, también está subiendo en las clasificaciones.

Al mismo tiempo, algunos usuarios se están alejando de las búsquedas impulsadas por IA y optan por opciones más simples, sin inteligencia artificial. Un estudio de Pew Research de marzo encontró que cerca de la mitad de los estadounidenses se sienten “más preocupados que entusiasmados” por la IA en su vida diaria. En respuesta, este mes DuckDuckGo lanzó una opción de búsqueda “sin IA” que permite a los usuarios cambiar a una versión sin funciones de inteligencia artificial.

“Mucha gente usa Google porque Google es como la portada de internet, pero quieren emprender estos recorridos, hacer clic, buscar por su cuenta y tomar sus propias decisiones”, dijo a CNBC Lily Ray, vicepresidenta de optimización para motores de búsqueda y búsqueda con IA en la firma de marketing Amsive.

Ray agregó que Google debe “encontrar un equilibrio”, porque “si se va demasiado lejos con la IA, va a perder a sus usuarios”.

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Google enfrenta el desafío de ChatGPT

Desde que ChatGPT debutó a finales de 2022, Google ha enfrentado un serio desafío a largo plazo en forma de IA generativa, especialmente ahora que el chatbot ha superado los 1,000 millones de usuarios mensuales. El riesgo no es solo perder su liderazgo en búsquedas, sino también desestabilizar su propio negocio a medida que avanza hacia herramientas de IA que todavía no tienen un modelo publicitario claro.

La publicidad sigue generando alrededor de tres cuartas partes de los ingresos de Google, lo que financia desde grandes inversiones en IA hasta proyectos como los autos autónomos.

Incluso el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, ha reconocido la incertidumbre que rodea a la IA. En una entrevista reciente en el podcast Hard Fork, Pichai dijo que la gente tiene razones válidas para sentirse inquieta. Describió la magnitud del cambio que podría traer la IA como algo sin precedentes.

Dijo que la industria todavía tiene que hacer más para demostrar los beneficios reales de la IA. Sin embargo, señaló que la preocupación pública va más allá y refleja un malestar más amplio frente a la escala de esta transformación tecnológica.

“La gente, con justa razón, está ansiosa por el futuro que traerá esta tecnología”, dijo Pichai en el podcast. “Lo entiendo; se siente natural ante un cambio tecnológico tan profundo”.

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