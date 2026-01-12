Conclusiones Clave Google busca estandarizar el comercio electrónico impulsado por IA.

La adopción de IA en ventas será más accesible para startups y PyMEs.

Al simplificar la integración de agentes inteligentes y pasarelas de pago, el PUC baja las barreras técnicas y permite a los negocios competir con experiencias de compra más rápidas, personalizadas y conversacionales.

Lleva el nombre de Protocolo Universal de Comercio (PUC), es un desarrollo de Google y podría revolucionar la manera en que los comercios integran a la inteligencia artificial (IA) en su estrategia de comercio electrónico.

En un mundo dominado por la automatización y la IA generativa, la tecnología busca simplificarle la vida tanto a los minoristas como a los desarrolladores y las pasarelas de pago al ofrecer una herramienta que apunta hacia la rapidez, la automatización y la personalización.

Desde la aparición (y democratización) de herramientas de IA generativa, las empresas han buscado integrarlas a sus plataformas para ofrecer a sus clientes una experiencia de compra ágil y personalizada.

El problema es que, lejos de agilizar los procesos, el uso de múltiples herramientas, sistemas y agentes inteligentes ha complicado las cosas, obligando a los comercios a desarrollar soluciones propias en un intento por integrar y conectar diversas herramientas externas.

Ahora Google promete a sus usuarios un protocolo que unifica todas las etapas del customer journey: desde la búsqueda de productos, hasta el proceso de pago y la atención postventa.

Durante el evento anual de la Federación Nacional de Minoristas la empresa presentó el protocolo de comercio electrónico que compite frontalmente con las soluciones de otras tecnológicas como OpenAI y Perplexity.

¿Qué es el Protocolo Universal de Comercio (PUC) y qué busca Google con él?

Por medio de un comunicado, la empresa explicó que PUC “es un estándar de código abierto diseñado para impulsar la próxima generación del comercio agéntico. Al establecer un lenguaje común y primitivas funcionales, UPC permite recorridos de comercio fluidos entre interfaces de consumo, empresas y proveedores de pago”.

Según la empresa, el protocolo beneficia a todo el ecosistema de comercio electrónico: desde los negocios que buscan cerrar una venta hasta los clientes, pasando por las plataformas de IA, los desarrolladores y las pasarelas de pago.

En el documento la empresa explica que PUC fue desarrollado en colaboración con empresas líderes en el ramo del e-commerce como Shopify, Target, Etsy y Walmart.

La integración es sencilla y contempla los siguientes pasos:

La configuración de un servidor de negocio que permite agregar productos a una tienda.

La preparación para que el servidor de negocio pueda aceptar solicitudes de agentes de IA capaces de descubrir las capacidades de tu negocio, ofrecer descuentos personalizados e invocar pasarelas de pago para que el cliente pueda realizar el checkout.

Aplica descuentos a la solicitud de pago con tu agente

Con el Protocolo Universal de Comercio (PUC), Google pretende ayudar a los negocios a integrar de manera sencilla herramientas que se adaptan a los nuevos hábitos de consumo y al comercio impulsado por la IA y los agentes conversacionales, una tendencia que sin duda dominará el escenario del comercio electrónico en 2026.

Si en tu startup o PyME vendes en línea, ¿ya estás considerando este tipo de desarrollos? ¿Qué impacto crees que pueden tener para tus ventas y estrategia comercial?

