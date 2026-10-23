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Conclusiones Clave Emprender no significa tener todas las respuestas.

El verdadero networking consiste en conocer personas con las que puedas compartir experiencias, aprender y encontrar oportunidades para crecer juntas.

Cuando hablamos de networking, muchas veces pensamos en conocer personas, intercambiar contactos y llenar una agenda de nombres. Para mí, una red de verdad tiene que ver con algo mucho más grande y útil a la vez: las relaciones que construyes y lo que esas relaciones pueden generar para ambas partes.

Ser emprendedora puede ser un camino que en ocasiones se siente solitario. Hay decisiones que tomas tú sola, problemas que tienes que resolver y momentos en los que parece que nadie más puede entender lo que estás viviendo. Pero ninguna empresa crece aislada. Necesitas proveedores, equipo, clientes, aliados y personas que puedan acercarte a una oportunidad.

Ahí es donde una buena red hace una diferencia. Puedes encontrar por tu cuenta un proveedor, aprender a prueba y error o pasar semanas buscando una solución. También puedes acercarte a alguien que ya recorrió ese camino y aprovechar lo que aprendió.

Para mí, eso es apalancamiento. Recibir el conocimiento y la experiencia de alguien más puede ahorrarte tiempo, dinero y tropiezos. Y el tiempo es el activo más valioso que tenemos. Cada hora que recuperas es tiempo que puedes dedicar a hacer crecer tu empresa.

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Una conversación clave

En una ocasión, al terminar mi participación en una conferencia, me quedé platicando con el speaker que seguía. Hablamos sobre mi negocio y, a partir de ahí, me compartió una idea que me ayudó a definir el siguiente paso para escalarlo. Yo no estaba buscando esa respuesta. Apareció porque tuve la oportunidad de hablar con alguien que ya había recorrido un camino que yo estaba empezando.

Ahí entendí, una vez más, la diferencia entre tener contactos y construir una red. Puedes conocer a muchas personas y que la relación se quede ahí. Una red se construye cuando hay confianza, credibilidad y un intercambio de valor que va en ambas direcciones.

Eso puede traducirse en algo muy concreto: alguien te presenta a un posible aliado, comparte contigo un aprendizaje o te hace una pregunta que cambia la forma en que estás viendo un problema.

Esto último me parece especialmente valioso. Cuando estás todos los días dentro de tu empresa, puedes acostumbrarte a mirar las cosas desde el mismo lugar. Rodearte de personas que están viviendo otras etapas te ayuda a ampliar esa visión.

Alguien que está unos pasos adelante puede mostrarte una posibilidad que todavía no habías contemplado. Otra emprendedora puede contarte cómo resolvió algo que tú apenas estás enfrentando. Quizá una pregunta sea suficiente para hacerte pensar de otra manera. Eso también es networking.

Por eso, salir de nuestra burbuja es parte de crecer. Si siempre estamos en los mismos espacios y con las mismas personas, también reducimos las posibilidades de encontrar nuevas ideas, aprendizajes y oportunidades.

Pero construir una red también implica preguntarnos qué podemos aportar. Compartir lo que sabemos, presentar a dos personas que podrían ayudarse o abrir una puerta cuando tenemos la posibilidad de hacerlo también forma parte de una relación de valor.

No siempre vamos a saber qué va a surgir de cada encuentro. Lo que sí podemos hacer es mantenernos abiertas a conocer personas distintas, escuchar otras experiencias y crear relaciones que tengan un sentido más allá del momento en que se conocen.

Porque nunca sabemos dónde vamos a escuchar esa idea que necesitábamos, quién puede hacernos una pregunta que cambie nuestra forma de ver las cosas o qué persona puede aparecer justo cuando estamos buscando el siguiente paso. Quizá por eso el networking importa tanto, porque una sola conexión puede cambiar el rumbo de un negocio. A veces, incluso, el de una vida.