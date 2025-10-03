Apple retira de la App Store una app que alertaba sobre ICE

ICEBlock permitía a usuarios reportar presencia de agentes de ICE en su zona; Apple la retiró de su tienda tras una petición del Departamento de Justicia.

Conclusiones Clave La decisión de Apple de retirar ICEBlock refleja cómo las grandes tecnológicas enfrentan presiones políticas y legales cuando sus plataformas son usadas para desafiar a las autoridades, poniendo en debate el límite entre privacidad, seguridad y libertad de expresión.

Apple eliminó la aplicación ICEBlock de su App Store, después de que la administración de Donald Trump solicitara medidas contra la plataforma, informó The Verge. La app permitía que los usuarios compartieran alertas sobre la presencia de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sus zonas, ya sea para monitorearlos o informar sobre ellos.

Joshua Aaron, creador de la aplicación, publicó en redes sociales: “Acabamos de recibir un mensaje de App Review de Apple informando que #ICEBlock ha sido eliminada de la App Store debido a ‘contenido objetable’. Lo único que podemos imaginar es que esto se debe a la presión de la administración Trump”. Agregó que planea pelear contra la eliminación.

Fox Business reportó que la fiscal general de Florida, Pam Bondi, pidió al Departamento de Justicia que solicitara la eliminación de la aplicación, petición que Apple aceptó.

“ICEBlock está diseñado para poner en riesgo a los agentes de ICE solo por hacer su trabajo, y la violencia contra las fuerzas del orden es una línea roja intolerable que no se puede cruzar”, sostuvo.

¿Cómo funciona ICEBlock?

Según su sitio web, ICEBlock es una “plataforma de colaboración colectiva completamente anónima” que permitía reportar la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con solo dos toques en el teléfono.

Los reportes luego alertaban a otros usuarios dentro de un radio de ocho kilómetros. La app estaba basada en Waze, la aplicación de navegación de Google que ofrece tiempos de viaje y datos de tráfico gracias a las contribuciones de los usuarios.

Aaron explicó que ICEBlock cuidaba la privacidad de sus usuarios al “no almacenar datos personales, lo que hace imposible rastrear los informes hasta usuarios individuales”.

A finales de junio, CNN informó que la app tenía más de 20,000 usuarios, mientras que el jueves, Aaron dijo a Fox Business que la base había crecido a 1.1 millones de usuarios. Además, según Sensor Tower, ICEBlock se descargó 90,000 veces en la App Store durante los últimos 30 días.