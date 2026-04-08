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Conclusiones Clave Amazon busca entrar con fuerza al internet satelital directo al celular al adquirir la empresa norteamericana.



De concretarse el trato, se intensificaría la competencia con Starlink y aceleraría el acceso de los usuarios a conectividad global sin necesidad de infraestructura terrestre.

Estar en medio de la nada sin wifi ni cobertura móvil es un escenario ambiguo. Una opción interesante para quienes quieren desconectar, pero temida cuando lo que se necesita es estar conectados.

Te guste o no la idea, cada vez más empresas buscan sumarse como proveedores de internet móvil satelital, un servicio en creciente demanda que permite a los usuarios conectar un smartphone a internet directamente desde un satélite para poder seguir navegando o llamar.

Eso es lo que ya ofrece Starlink, y ahora Amazon quiere entrar con fuerza en ese juego.

Según reportes recientes, Amazon está en conversaciones avanzadas para comprar Globalstar, una compañía de telecomunicaciones satelitales, en una operación que rondaría los $9,000 millones de dólares. Si se concreta, sería uno de los movimientos más importantes de Amazon en los últimos años y marcaría el inicio de una competencia directa con SpaceX (compañía que provee los servicios de Starlink).

¿Qué es y dónde opera Globalstar?

Globalstar ya opera una red de satélites en órbita baja y tiene acuerdos importantes, como el que mantiene con Apple para conectar los iPhone a satélites en caso de emergencia. De hecho, Apple posee alrededor del 20% de la compañía, lo que complica un poco las negociaciones, pero no las detiene.

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¿Por qué le interesa esto a Amazon?

El gigante del comercio electrónico quiere ofrecer conectividad satelital directa desde el celular sin necesidad de antenas externas. Esto le permitiría expandir sus servicios de AWS, mejorar la logística de entregas en zonas remotas y competir en mercados donde la cobertura terrestre es escasa o costosa de instalar.

De concretar esta adquisición, Amazon podría tener su propia red satelital para no depender de terceros, además de desafiar el dominio que Starlink está ganando rápidamente (con miles de satélites en órbita).

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¿Cómo te beneficia esto a ti?

Para el usuario promedio, esto podría significar, en el futuro, cobertura casi universal desde cualquier lugar del planeta, precios más competitivos y nuevas funciones integradas en los servicios de Amazon, que incluyen streaming, compras en línea, entre otros. También podría llevar a otro nivel el trabajo remoto, gracias a una menor probabilidad de quedarse sin internet.

Todavía no hay confirmación oficial del acuerdo, pero las acciones de Globalstar subieron con fuerza tras los rumores. Si Amazon cierra la compra, estaríamos ante una nueva “guerra espacial” entre Jeff Bezos y Elon Musk. Una batalla que, al final, podría traducirse en mejor conectividad en cualquier rincón del mundo.