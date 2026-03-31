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Conclusiones Clave El sistema opera todavía a escala piloto y su viabilidad a largo plazo dependerá de factores como costos y mantenimiento.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el mundo se encuentra en una era de “bancarrota hídrica” global. Solo en América Latina, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que 17 millones de personas siguen sin tener acceso a agua potable. Entre los afectados se encuentran los habitantes de Tierra Bomba, una pequeña isla caribeña situada frente a la costa de Colombia que se enfrenta a dificultades constantes para obtener agua potable.

La isla, donde viven unas 9,000 personas, carece de acceso a agua limpia, por lo que los residentes dependen casi por completo de los suministros que llegan en barco desde el continente.

Sin embargo, la startup de filtración de agua Vital Lyfe y Amigos del Mar, una ONG local, implantaron recientemente un sistema para el abastecimiento de agua de la isla. En noviembre del año pasado, probaron un sistema de agua descentralizado, capaz de convertir el agua de mar en agua tratada y filtrada. Hasta ahora, 40 familias de la zona se han beneficiado del proyecto con acceso a la producción de agua estable con un mantenimiento mínimo.

“Todo el mundo sabe que el agua es extremadamente cara aquí”, declaró Marta Maldonado, vecina de Tierra Bomba, a The Bogotá Post. “Un galón cuesta $3,000 pesos. Como familia, tenemos que comprar cuatro galones de agua cada día solo para empezar la jornada. Muchas veces, el agua llega con un poco de sal, y eso incluso nos ha hecho enfermar”.

Para Maldonado, el trabajo de Vital Lyfe y Amigos del Mar ha hecho que el agua potable sea más accesible. “Beber el agua filtrada con esta tecnología es algo especial. Me hace darme cuenta de que por fin ha llegado aquí el agua de calidad. Tenemos el mar justo delante de nosotros y ahora, con estas máquinas, el agua limpia es posible. Para nosotros, es algo esencial”, afirmó.

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Hacer potable el agua de mar

Al ser una isla, Tierra Bomba se enfrenta a importantes retos. Por ejemplo, hay falta de agua corriente y de sistemas de alcantarillado, problemas con el acceso al gas y una recogida de basura ineficaz que puede dificultar la vida de los residentes.

“Uno de los mayores problemas que vemos en Tierra Bomba es el acceso al agua limpia. El agua llega en barco, y puede ser cara, irregular y, a veces, de calidad cuestionable. El agua llega a la isla y la gente tiene que ir a comprarla a un solo lugar, lo que hace que a algunas personas les resulte muy difícil llevarla a sus hogares”, explica Pedro Salazar, presidente y fundador de Amigos del Mar.

Fundada en 2015, Amigos del Mar decidió colaborar con Vital Lyfe para ver si había alguna forma de crear un acceso al agua más fiable para la isla. “El agua es vida. Aporta salud cuando gran parte del agua insalubre de la zona, que la gente ha estado consumiendo, es portadora de enfermedades. La calidad de vida de los habitantes de Tierra Bomba puede mejorar mucho, como ya hemos visto con este proyecto piloto, cuando tienen acceso a agua de buena calidad para todo en sus vidas, desde beber hasta limpiar y cocinar”, afirmó Salazar.

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Una solución en desarrollo

El proyecto utiliza un sistema de filtración portátil que ofrece un motor de purificación de alta eficiencia que combina innovaciones mecánicas, como membranas de ósmosis inversa de bajo coste, y una gestión inteligente de la energía para suministrar agua limpia sin la huella industrial que suele asociarse a la purificación.

El dispositivo puede adaptarse al agua disponible, utilizando la menor cantidad de energía e implementando la vía de tratamiento más eficiente para esa fuente específica.

Este enfoque permite al sistema procesar fuentes de agua naturales, incluyendo agua salobre, agua de mar y agua dulce, para eliminar sales y contaminantes biológicos, de modo que el agua pueda convertirse en agua potable.

“La tecnología funcionó desde el primer momento y proporcionó agua filtrada a unas 40 familias de la zona. Muchas más personas se enteraron del sistema y también mostraron interés, lo que puso de manifiesto la necesidad de contar con más tecnología de este tipo”, asegura Jon Criss, CEO y cofundador de Vital Lyfe.

Según el emprendedor, la comunidad local colaboró en la puesta en marcha, descargando y colocando el equipo antes de que comenzara la instalación. Esto significa que, en lugar de tener que depender de una frágil cadena de suministro vulnerable a las condiciones climáticas cambiantes, los miembros de la comunidad pueden disfrutar de un acceso sostenible al agua limpia que es local y escalable. Aunque el proyecto piloto parece prometedor, está por verse si el equipo puede soportar un uso prolongado. Además, es necesario realizar más investigaciones para demostrar que una solución de filtración de este tipo podría proporcionar agua potable filtrada a zonas más pobladas.