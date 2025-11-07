Accionistas de Tesla aprueban compensación de $1 billón de dólares para Elon Musk

Conclusiones Clave El histórico paquete salarial refuerza la permanencia de Elon Musk al frente de Tesla y vincula su fortuna directamente al desempeño financiero, tecnológico y de innovación de la compañía.

El fundador de Tesla, Elon Musk, obtuvo el respaldo de los accionistas para recibir un paquete de compensación sin precedentes: $1 billón de dólares en acciones del fabricante de autos eléctricos. La aprobación se dio durante la asamblea anual de la empresa, informó Bloomberg.

El plan permite a Musk ampliar su participación accionaria en Tesla hasta 25% en los próximos años. Este esquema de incentivos dependerá del cumplimiento de metas financieras y de crecimiento que abarcan el aumento del valor de la empresa, la recuperación del negocio automotriz y el impulso de proyectos vinculados con robotaxis y robótica.

Respaldo total del consejo hacia Musk

Durante la presentación del acuerdo, la presidenta del consejo de administración, Robyn Denholm, subrayó que el plan busca asegurar la permanencia de Musk al frente de Tesla.

En un mensaje dirigido a los inversores, explicó que su liderazgo ha sido clave para la expansión global de la compañía y que una eventual salida podría afectar directamente su valor en los mercados: “La pérdida de Musk supondría la pérdida de miles de millones de dólares en capitalización bursátil”.

El paquete, aprobado tras semanas de conversaciones y mensajes públicos, fue respaldado por el consejo de administración y por pequeños accionistas que consideran a Musk una figura indispensable para el futuro de Tesla. La propuesta establece que el pago se realizará por etapas, conforme el empresario cumpla con los objetivos fijados por la compañía.

Con la votación favorable, Elon Musk continuará al mando de una empresa que busca fortalecer su presencia en el desarrollo de vehículos autónomos e inteligencia artificial. Durante la reunión anual, el empresario afirmó que Tesla está “en la antesala de una nueva etapa para la movilidad y la automatización”.

El consejo encabezado por Denholm insistió en que la magnitud del bono no es un gasto inmediato, sino un incentivo condicionado a resultados. Según el documento aprobado, Elon Musk solo accederá al monto completo si logra los objetivos de crecimiento fijados por la compañía.