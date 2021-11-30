Soy un músico independiente cuya música ha aparecido en televisión, películas y videojuegos. Así es como lo hice.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Soy un rapero y compositor independiente. Esto significa que no tengo un sello discográfico gigante o un agente de alto poder que empuje mi música a millones de oídos. Y, sin embargo, mi música ha aparecido en videojuegos como Tony Hawk’s Pro Skater y Call of Duty , el tráiler de una de las películas Fast & Furious , los programas de televisión Power and Empire , y en proyectos dentro de Netflix, MTV, BET, HBO, y muchos más.

Como lo hice Conectando implacablemente con las personas adecuadas, y a continuación explicaré quiénes son.

Pero primero, algo de contexto.

Me llamo Black Prez y he estado rapeando desde la secundaria. Comencé haciendo pequeños shows de talentos y desde entonces he actuado frente a miles de personas en lugares con entradas agotadas en Europa. Pero desde el principio, me di cuenta de que si realmente quería convertir esto en una carrera, no podía simplemente hacer música para mí y para los fans, necesitaba buscar lo que se llama “licencias de sincronización”.

Licencia de sincronización, o “sincronización” para abreviar, es el término para cuando una canción se coloca o se usa en una película, programa de televisión, comercial, videojuego, etc. El trato se suele llegar a un acuerdo entre el propietario de la canción (en mi caso, ese soy yo) y una productora. Estas ofertas pueden pagar bien, aunque no siempre tan bien como podría pensar. Aún así, cuantas más ofertas y ubicaciones obtenga, más exposición recibirá, lo que potencialmente puede generar más ofertas.

Entonces, ¿cómo lo haces? Aquí hay tres formas en que he puntuado acuerdos corporativos:

1. Red sin descanso

Nunca puedes ir a suficientes eventos. Saca tu rostro y haz nuevos contactos. Salga a almorzar, reúnase para tomar una copa o realice una llamada de Zoom para hablar sobre posibles oportunidades comerciales. Tampoco siempre tienen que ser eventos de networking oficiales. Nunca se sabe dónde establecerá una conexión impactante.

También es importante realizar un seguimiento de su red. No te sirve de nada si sales a conocer gente pero no tienes constancia de ello más tarde. Yo personalmente uso una hoja de cálculo, donde registro la mayor cantidad de información posible. Siempre que conozca a alguien que pueda ser valioso para mi carrera, escribiré el nombre de la persona, su información de contacto, dónde trabaja, cómo los conocí y tal vez algo personal de lo que hablamos. Por ejemplo, hay una persona que conozco a la que le gusta el mismo equipo de fútbol que yo, así que agrego un poco de “Go Broncos” al final de mis correos electrónicos. También es importante recordar que se supone que la creación de redes es beneficiosa para ambas partes, así que asegúrese de informarles lo que puede ofrecer a cambio.

2. Trabajar con un editor

Si desea obtener acuerdos de sincronización, a menudo debe trabajar con una empresa editorial. Estas empresas se dedican a otorgar licencias para su trabajo: ofrecen su música a los supervisores de música relevantes con la esperanza de obtener ubicaciones.

Primero me conecté con uno a través de una red buena y antigua, tal como escribí anteriormente. Estaba en un evento y comencé a hablar con alguien de una editorial. Mencioné que hago música y la persona me dijo que les enviara un correo electrónico con mi material porque estaban buscando nuevos artistas. Hice exactamente eso y comencé a trabajar con ellos poco después.

Los editores pueden ser excelentes porque tienen todas las conexiones que tú, como artista, quizás no tengas. Pero antes de comenzar a trabajar con uno, asegúrese de llegar a un acuerdo con el que se sienta cómodo. ¡Lee esa letra pequeña! Y mejor aún, consiga un abogado para que lo haga también. No todos los acuerdos son iguales, solo porque firmó un buen acuerdo con un editor, eso no significa que los términos serán los mismos con otro editor con el que trabaja. Algunas de estas ofertas también son a largo plazo, por lo que debe asegurarse de no estar encerrándose en una mala situación durante los próximos cinco a diez años.

3. Directo a la fuente

Aunque las empresas editoriales pueden ser útiles, no debe confiar exclusivamente en ellas. A veces, la mejor manera de obtener una licencia para su música es ir directamente a la fuente y conectarse con personas llamadas supervisores musicales, que son las personas que buscan música para sus producciones.

Aunque esta podría ser una de las mejores formas de sincronizar tu música, también puede ser la más difícil. Los nombres de los supervisores de música no siempre son públicos, por lo que es posible que deba investigar un poco. Busque en LinkedIn, consulte Twitter, vea quién está etiquetado en las publicaciones de Instagram y es posible que pueda encontrar algunos supervisores de música.

Cuando se comunique con un supervisor musical, ¡debe estar preparado! Preséntese, hágales saber quién es usted y, lo más importante, tenga la música que quieren escuchar. Asegúrate de que la música se ajuste a lo que han estado trabajando, asegúrate de tener grabaciones profesionales sólidas y demuéstrales que eres una buena persona con quien trabajar.

Aunque trabajar directamente con supervisores de música tiene muchos beneficios, también existen desventajas. Significa que probablemente esté negociando por su cuenta, y puede ser mucho trabajo y llevar mucho tiempo. También puede ser bastante desalentador, porque no todo el mundo aceptará tu música. De hecho, probablemente será rechazado mucho más de lo que no, pero una vez que establezca una buena conexión, realmente vale la pena a largo plazo.

Estas son las tres formas en las que he tenido éxito, y todo se reduce a conectarme con las personas adecuadas. Pero no olvide esto: incluso mientras hace todo lo posible para conseguir lucrativas ofertas de sincronización, recuerde ser fiel a sí mismo y crear el contenido que desee crear. De lo contrario, no estarás contento y nadie otorgará licencias de música que no te guste.