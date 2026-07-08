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Conclusiones Clave La pasión se convierte en negocio cuando resuelve problemas del mundo real.

Empieza en pequeño con una comunidad para validar y escalar la demanda.

Mantén la alegría para evitar el desgaste al monetizar un pasatiempo.

Desde la infancia he sido un amante de los libros. Mis títulos favoritos siempre han sido una mezcla de no ficción y finanzas. Sin embargo, eso no me impidió transformar mi mayor pasatiempo en My Passion, la segunda plataforma de e-books más grande del mundo.

La plataforma cuenta con más de 1,000 libros, y cada dos semanas lanzamos entre dos y tres bestsellers. Para los emprendedores que se preguntan si su pasión podría convertirse en su próxima startup, aquí explico exactamente cómo lo logré — y el método que podrías utilizar.

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Define tu “por qué”

El 86% de las personas que inician un negocio basado en un hobby reportan mayor satisfacción laboral. Lo que casi nunca se dice es que la satisfacción no equivale a éxito, y la mayoría de esos negocios no pasan de ser emprendimientos paralelos.

No dejes tu trabajo solo porque leíste que Zuckerberg inició Facebook como un proyecto universitario, o que Boeing convirtió su amor por los aviones en una compañía multimillonaria. Primero, pregúntate: ¿por qué quieres realmente lanzar tu startup?

Así fue como descubrí mi propósito.

Para mí, leer era mucho más que entretenimiento. Era lo que moldeaba mi manera de ver el mundo.

Los libros me mostraron un universo más allá de la supervivencia: leí sobre Van Gogh, artistas y creadores que trascendieron su entorno. Eso encendió en mí la convicción de que mi origen no me define —un mantra que conservo hasta hoy.

No quería simplemente abrir una librería, lanzar una app o escribir un libro por dinero. Mi objetivo era empoderar a escritores en todo el mundo. Con el tiempo, la narrativa se convirtió en el ADN de mi startup, Holywater, que desbloquea el potencial creativo al combinar la imaginación con las capacidades de la inteligencia artificial (IA), desde libros hasta series en streaming impulsadas por esta tecnología.

Hoy, escritores de todo el mundo comparten sus historias y ganan reconocimiento a través de My Passion. Además, los libros se transforman en series verticales dentro de My Drama, con alcance global. También estamos desarrollando el concurso PYSHY (WRITE) junto con Vivat Publishing, que abre verdaderas oportunidades de ingresos para escritores.

Recibimos 444 postulaciones, tres fueron seleccionadas para publicación y una se adaptó a una serie vertical de alto rendimiento.

Tú también puedes monetizar tu pasatiempo, por ejemplo, vendiendo tus libros, pinturas o piezas de cerámica. O puedes transformarlo en una startup global. La diferencia está en tu por qué y en tu capacidad de escalarlo.

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Conecta tu pasión con una solución real

Tu pasión debe traducirse en valor para otros, no solo en satisfacción personal. La razón por la que el 42% de las startups fracasan es por leer mal la demanda del mercado. En pocas palabras: los fundadores invirtieron tiempo y dinero en lanzar un producto que nadie necesitaba.

Identifica qué problemas o necesidades de otras personas puedes resolver al convertir tu hobby en una startup. Observa cómo lo hicieron emprendedores exitosos: Etsy transformó el amor por las artesanías en un marketplace global de productos únicos. AeroPress convirtió la búsqueda personal de un entusiasta del café por la taza perfecta en una solución portátil para amantes del café en todo el mundo. Estos fundadores conectaron su pasión con necesidades insatisfechas del mercado, creando productos que resolvieron problemas reales y lograron resonar con millones.

En mi propio recorrido como lector descubrí una brecha fundamental: la gente ama las historias, pero carece de herramientas y apoyo para contarlas bien. El bloqueo del escritor, los problemas de ritmo y las fallas estructurales limitan la creatividad, y trabajar solo en un libro puede ser agotador. Al fin y al cabo, los narradores profesionales cuentan con equipos completos de editores, consultores de trama y artistas visuales.

Al lanzar My Passion junto con Anatolii Kasianov, aplicamos la IA para democratizar el apoyo narrativo, brindando a cada escritor acceso a desarrollo de tramas, elementos visuales, recomendaciones de estructura y consejos de ritmo. Un soporte que antes solo estaba al alcance de autores reconocidos ahora está disponible para todos los creadores.

Empieza con una comunidad pequeña

Pregúntate: ¿este hobby es lo suficientemente grande como para involucrar a otras personas? Tu pasión necesita una comunidad para convertirse en un negocio sostenible.

Muchos grandes negocios comenzaron como pequeñas comunidades que luego escalaron. Por ejemplo, Reddit nació como una plataforma para intereses de nicho y terminó convirtiéndose en un foro de discusión global. Duolingo empezó como una versión beta con una comunidad reducida de estudiantes de idiomas que probaban las primeras lecciones. Hoy en día, es fácil crear comunidad en redes sociales y obtener retroalimentación. Es una excelente manera de reunir a personas con intereses afines y poner a prueba tu idea.

La belleza de empezar en pequeño es que te permite validar la demanda sin una inversión enorme. Así puedes descubrir rápidamente si otros comparten tu pasión y enfrentan desafíos similares.

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No dejes que tu pasión se convierta en una pesadilla

Comprende los riesgos y la presión que conlleva monetizar tu hobby. Cuando tu sustento depende de aquello que alguna vez te dio pura alegría, la dinámica cambia por completo. Los plazos sustituyen a la espontaneidad. Las demandas del mercado pueden imponerse sobre los instintos creativos. La presión financiera puede drenar la magia original. El resultado: burnout, que afecta a más de la mitad de los fundadores.

¿Qué me mantiene en pie? Una vez más, los libros. No para investigación de mercado, sino para mí mismo. Además, tengo otras pasiones. Por ejemplo, medito todos los días y comparto reflexiones en LinkedIn. Es sumamente importante que los fundadores de startups no se encierren únicamente en el trabajo, especialmente cuando su hobby y su negocio ahora son lo mismo.

La línea entre hobby y negocio desaparece cuando tu trabajo ayuda a otros a vivir la misma transformación que una vez te cambió a ti. Cuando los escritores nos dicen que nuestra plataforma los ayudó a superar bloqueos creativos con los que habían luchado durante años, sé que hemos ido más allá de monetizar un hobby: estamos escalando una transformación. Tu mayor obsesión podría convertirse en tu mejor oportunidad de negocio, pero solo si logras preservar aquello que te hizo enamorarte de ella en primer lugar.