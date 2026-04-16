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Conclusiones Clave El estrés que genera el traslado al trabajo en grandes urbes como la Ciudad de México impacta directamente la salud mental, el rendimiento y la estabilidad operativa de tu equipo.

Las empresas que integren datos y gestión sobre los traslados del personal pueden ayudarte a reducir costos, mejorar productividad y fortalecer la competitividad de tu negocio.

Un trabajador termina su turno a las seis de la tarde y sabe que llegará a casa después de las nueve de la noche. Tres horas de trayecto por delante. Al día siguiente deberá levantarse antes de las cinco de la mañana para repetir la rutina durante toda la semana. El desgaste no empieza en el vehículo; comienza cuando su vida se organiza alrededor de este traslado. El descanso se reduce, la convivencia con su familia es mínima y la mente está agotada, estresada y en alerta constante.

Cuando un colaborador duerme menos, aumenta la posibilidad de que cometa un error. Y si a ese cansancio se suma la incertidumbre diaria del traslado, la tensión deja de ser momentánea y se vuelve crónica. El resultado se traduce en ausentismo, rotación, accidentes, horas extra no previstas y nula productividad.

Miles de empresas en México comparten este problema: cuando sus trabajadores no pueden garantizar su movilidad al trabajo, la operación se detiene. Lo alarmante es que muchas cuentan con indicadores para ventas, logística, inventarios o desempeño financiero, pero pocas cuentan con datos sobre el desplazamiento de su propio personal.

El impacto no solo es externo, también ocurre al interior. El director de operaciones observa ausentismo en ciertos turnos, pero no relaciona el patrón con rutas ineficientes; Recursos Humanos detecta alta rotación, pero ignora que puede ser el resultado de los largos tiempos de llegada. Si los trabajadores de una empresa llegan bien y a tiempo, esto impacta en la rentabilidad, aunque todavía no figure como variable estratégica.

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El costo emocional que termina en operativo

Está el tema de la salud mental y, aunque sabemos que muchos son los factores que inciden en ella, en esta columna nos ocupa, por ejemplo, la ineficiencia en el transporte y las condiciones de seguridad durante los traslados al trabajo. Para muchas personas, el trayecto comienza incluso antes de abordar el transporte: caminar hacia la parada, esperar en la calle o recorrer zonas donde los asaltos forman parte del día a día. Esa tensión acumulada, sumada al desgaste propio de los traslados, influye en el estrés y en una menor tolerancia a la frustración. Son factores que rara vez se miden, pero que terminan impactando en la calidad del trabajo.

Cuando una persona atraviesa la ciudad y dedica hasta tres horas solo para llegar a su jornada, la empresa no recibe únicamente a un colaborador, recibe a alguien que ya pasó por saturación, ruido y desgaste mental. Si ese trayecto se repite todos los días, durante meses, el impacto deja de ser anecdótico y empieza a reflejarse en el rendimiento.

Muchas organizaciones lo leen como falta de compromiso. Pero la explicación es más profunda. La pregunta es: ¿cuánto cuesta operar cuando una variable tan crítica como la movilidad se mantiene fuera del radar y sin datos para gestionarla?

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Infraestructura estratégica

Por eso, el tema requiere el mismo nivel de gestión que cualquier otro proceso. Y en este punto, la tecnología y los datos replantean la conversación. Monitorear los recorridos de los camiones que trasladan a nuestros empleados puede ofrecernos una perspectiva más amplia sobre la puntualidad y el cumplimiento; analizar históricos de asistencia, a su vez, nos permite detectar patrones por zona, horario o ruta y diseñar esquemas con base en demanda; de esta manera reducimos tiempos muertos y costos innecesarios.

Al integrar tecnología para entender, la puntualidad deja de depender de suposiciones. El control presupuestal se fortalece y las decisiones dejan de basarse en intuición para apoyarse en evidencia.

Esta evolución también impacta la salud mental del equipo. Se traduce en estabilidad operativa con turnos cubiertos, procesos que no se frenan por fallas logísticas o ausencias inesperadas y talento que cuenta con condiciones oportunas para cumplir sus metas.

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La decisión es directiva

Un director general puede presumir indicadores financieros impecables y, al mismo tiempo, operar sobre una base frágil si la llegada de su equipo depende de variables que no gestiona.

Cuando las personas descansan mejor —no me refiero a más horas de sueño, hablo de reposo efectivo— y reducen la incertidumbre del traslado, la organización recibe mayor concentración, menor rotación y un clima laboral más estable.

Desde mi perspectiva, la competitividad corporativa se definirá a través de decisiones que parecen secundarias. Integrar datos y análisis predictivo sobre los traslados puede definir el crecimiento. La salud mental del equipo y la eficiencia financiera comparten un origen más cercano de lo que muchos suponen: el tiempo que toma llegar al trabajo. Hoy el transporte puede verse como un gasto; mañana será una inversión con retorno medible. La movilidad laboral ya impacta cada indicador, la diferencia está en si la empresa decide gestionarla con la misma disciplina que aplica en sus finanzas.