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Conclusiones Clave Prepárate emocionalmente, no solo en lo estratégico. Mantén la calma y ten claro tu límite antes de entrar, para que la presión no te lleve a hacer concesiones de las que luego te arrepientas.

Comunícate con claridad y mesura: expón los hechos, el impacto, tus necesidades y las consecuencias, y luego haz una pausa para que se asiente el mensaje. El objetivo es cerrar un trato que deje intacta la relación.

La negociación nunca se trata solo de los términos que están sobre la mesa. Debajo de cada intercambio hay una capa psicológica moldeada por el estrés, las emociones, los límites y nuestra necesidad de sentirnos seguros y en control. Esa capa atraviesa toda conversación de negocios difícil, e ignorarla puede salir caro.

He dedicado buena parte de mi carrera a dirigir empresas y a manejar negociaciones de alto riesgo dentro de ellas. En todas esas experiencias, una lección se ha mantenido constante: primero, sé humano. Las negociaciones más efectivas en las que he participado fueron aquellas en las que ambas partes salieron con la relación intacta, porque ninguna se obsesionó tanto con controlar el resultado como para dejar de prestar atención a lo que estaba pasando en la mesa.

Estos son los cinco principios a los que vuelvo una y otra vez.

1. Regúlate antes de negociar

Nuestros sistemas nerviosos se influyen entre sí de maneras que no alcanzamos a ver. En el trabajo clínico, a esto le llamamos corregulación: la capacidad de una persona para mantenerse tranquila y centrada puede convertirse en un punto de referencia que estabiliza a la otra.

Por eso considero la regulación emocional como parte de la preparación. Antes de una negociación importante, me fijo si ando con prisa, tenso, enojado o cargando el estrés de algo que no tiene nada que ver. A veces, la mejor preparación no es dedicarle otros diez minutos a pulir un argumento, sino caminar, respirar, moverme y tomar conciencia de lo que está pasando por dentro. Aterrizarse reduce las reacciones impulsivas y las espirales emocionales, porque devuelve la atención a la conversación que tenemos enfrente y la aleja de la amenaza que creemos enfrentar.

Como líderes, nuestro trabajo es mantenernos lo suficientemente regulados como para conservar el criterio. Si no puedes estabilizarte tú, ¿cómo vas a darle estabilidad a tu equipo?

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2. Conoce tu límite antes de entrar

Mucha gente llega a una negociación sabiendo lo que le gustaría lograr. Muchos menos saben cuál es el mínimo que de verdad están dispuestos a aceptar, y no es lo mismo. El resultado que esperas es tu escenario ideal. El mínimo que puedes aceptar es tu límite.

Necesitas conocer tus límites antes de entrar, porque bajo presión es mucho más difícil identificarlos. Si no has decidido de antemano qué estás protegiendo, es fácil hacer concesiones que nunca pensaste hacer o aceptar algo simplemente por el miedo a perder la oportunidad.

Esa claridad cambia la forma en que te comunicas. Debemos seguir siendo los dueños de nuestra participación. Cuando sentimos que perdemos autonomía, ya sea como líderes o como empleados, se acumula el resentimiento. Saber lo que necesitamos antes de negociar preserva nuestro respeto por nosotros mismos.

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3. Primero los hechos, después el impacto, la necesidad y la consecuencia

Muchas conversaciones de alto riesgo se complican innecesariamente porque la gente habla desde sus reacciones emocionales. Se mezclan hechos, interpretaciones, necesidades, expectativas y presión, y la otra persona termina respondiendo a la carga emocional en lugar de al asunto en sí. Yo vuelvo siempre a una secuencia sencilla: describir los hechos, explicar el impacto, nombrar la necesidad y, cuando haga falta, plantear la consecuencia.

Empieza por lo observable. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué se acordó en realidad? Los hechos crean un punto de referencia compartido y dejan menos margen para discutir sobre motivos o intenciones. Esto es especialmente importante cuando las expectativas nunca se comunicaron con claridad desde el principio. Una persona puede aceptar ciertas condiciones mientras en privado espera que evolucionen, y meses después sentirse traicionada, aunque, objetivamente, nada haya cambiado. Volver a los hechos separa lo que se acordó de lo que se dio por sentado.

Después, describe el impacto que tuvo en ti. Eso no significa acusar a la otra persona de provocar lo que sientes, sino explicar tu propia experiencia y hacerte responsable de ella. A partir de ahí, nombra la necesidad que hay detrás de la reacción. Una necesidad no es una exigencia: es información sobre lo que te permitirá mantenerte alineado de aquí en adelante.

Aquí es donde las negociaciones suelen resultar psicológicamente más interesantes de lo que sugiere el tema de fondo. Un desacuerdo sobre la compensación puede no tratarse solo de dinero, sino de seguridad económica y de justicia. Un desacuerdo por un puesto o un título puede ser, en realidad, una cuestión de reconocimiento por lo que uno aporta.

La consecuencia va al final, y no es una amenaza. Es simplemente lo que pasa si la necesidad no puede satisfacerse. A veces significa modificar el alcance de un acuerdo; otras, levantarse de la mesa. Negociar bien no consiste en obligar a la otra parte a darte lo que quieres, sino en estar dispuesto a realinear tus decisiones con tus límites cuando un arreglo ya no funciona.

Mientras más clara se vuelva esta secuencia, menos probable es que la conversación degenere en acusaciones y actitudes defensivas.

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4. Di menos de lo que te pide el impulso

Solemos confundir la rapidez y el volumen con la seguridad. En realidad, una de las señales más claras de seguridad en una conversación difícil es la capacidad de hacer una pausa. El silencio incomoda porque nos quita la posibilidad de controlar la reacción del otro. Una vez que hemos dicho algo importante, sentimos de inmediato la urgencia de suavizarlo, explicarlo otra vez, añadir contexto, hacer un chiste o llenar el espacio antes de que la otra persona haya tenido tiempo de pensar.

En terapia, el silencio se usa muchas veces de forma deliberada, porque abre espacio para la reflexión en lugar del reflejo. Lo mismo ocurre en una negociación. Una pausa permite que lo dicho se asiente y da a ambas personas un momento para darse cuenta de lo que está pasando antes de reaccionar. Seguridad es poder decir algo con claridad sin tener que defender tu derecho a decirlo.

Lo mismo aplica para la escucha. Si estás todo el tiempo preparando tu siguiente respuesta, en realidad no estás escuchando. Leer el ambiente implica atender no solo a las palabras, sino también a los cambios de ritmo y de tono, al retraimiento, a la duda y a tus propias reacciones físicas. Hablar menos te da acceso a más información.

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5. Deja de tratar la conversación como un marcador

La mayoría de las negociaciones ocurren dentro de relaciones que tienen que continuar después de que termina la reunión, y eso cambia lo que significa ganar. Cuando una conversación se vuelve un juego de suma cero, en el que la ganancia de uno exige la pérdida del otro, la relación puede quedar como daño colateral. Si consigues todas las condiciones que querías, pero destruyes la confianza que necesitan para trabajar juntos después, ¿de verdad es una victoria?

Dos personas pueden estar en desacuerdo sin que la relación se venga abajo. Para mí, ganar una negociación implica mirar más allá del momento inmediato. No se trata de si te llevaste todo lo que querías, sino de si ambas personas salen con su dignidad y con su capacidad de trabajar juntas intactas.