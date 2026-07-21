La elección universitaria de esta adolescente me enseñó una poderosa lección sobre el riesgo
¿La decisión correcta es aquella que puedes imaginarte con claridad?
Tienes que tomar una decisión. Una opción se siente clara y familiar. La otra parece más arriesgada y difícil de imaginar.
Si eres como la mayoría de las personas, te sientes tentado a elegir la opción segura. Pero antes de hacerlo, considera este consejo que le dieron recientemente a una adolescente que enfrentaba una decisión enorme, porque podría llevarte a una vida más grande.
Lucía, una joven amiga de la familia, estaba decidiendo recientemente a qué universidad asistiría este otoño. Redujo sus opciones a dos. La primera era cómoda y familiar, en una ciudad que conoce bien. La segunda era emocionante, pero lejos de casa, en una ciudad desconocida, y distinta a todo lo que ha vivido antes.
Lucía le dijo a un adulto que se inclinaba por la primera escuela. Esta fue la razón: “Puedo imaginarme en la primera escuela, pero realmente no puedo imaginarme en la segunda”, dijo.
El adulto respondió: “Si puedes verte ahí con tanta facilidad, tal vez no sea una aventura lo suficientemente grande”.
Esa frase cambió su forma de pensar. Eligió la segunda escuela. Creo que todos deberíamos decirnos lo mismo.
Nos gusta reducir el riesgo. Eso es natural. Y con frecuencia es así como tomamos decisiones: elegimos la opción conocida porque limita nuestras posibles pérdidas.
Pero considera qué más podrías estar limitando.
Si solo eliges las cosas que ya puedes imaginar, entonces casi siempre vives dentro de los límites de tu experiencia actual. Vuelves a lo que ya conoces, o a lo que está a un solo paso de distancia. Tu vida se expande lentamente, o no se expande en absoluto.
Cuando pienso en los giros más significativos de mi propia vida, me doy cuenta de que no pude haberlos imaginado de antemano.
Por ejemplo, cuando comencé mi carrera, nunca había escuchado hablar de la revista Entrepreneur. Incluso cuando solicité por primera vez un empleo aquí, no me lo tomé especialmente en serio, pues no me consideraba una persona emprendedora.
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Pero conseguí el empleo, di el salto, y pasé años absorbiendo la manera en que piensan los emprendedores. Eso me cambió. La versión de mí mismo de hace diez años jamás habría podido imaginar la versión de mí mismo de hoy. Mi vida es más grande, más rica y más plena. Esto solo existe porque perseguí lo desconocido.
Veo este mismo patrón en mis propios hijos, de siete y once años. Mi esposa y yo frecuentemente los animamos a probar una nueva actividad, como una clase o un deporte, y dicen que no.
“Eso no me gusta”, dicen.
“Nunca lo has probado”, decimos nosotros.
“Es justo por eso que no me gusta”, responden.
Es una lógica circular terrible, y sin embargo los adultos se atrapan a sí mismos en una versión de esto todo el tiempo. Descartamos opciones porque no se parecen a lo que ya conocemos. Confundimos lo desconocido con lo incorrecto.
Como padres, podemos sacar a nuestros hijos de su zona de confort a la fuerza. Pero como emprendedores, tenemos que hacerlo nosotros mismos.
a próxima vez que estés decidiendo entre dos caminos, hazte esta pregunta:
¿Puedo imaginarme esto?
Si la respuesta es sí, detente y pregúntate por qué. Tal vez sea porque la opción realmente es la correcta para ti. Pero tal vez sea simplemente porque se parece a lo que ya conoces.
Luego pregúntate lo contrario:
Si no puedo imaginarme esto, ¿es esa una razón para no elegirlo?
A veces la respuesta es sí. Lo desconocido no siempre es la opción adecuada. No estoy sugiriendo que siempre elijas el camino más difícil, o el que está más diseñado para hacerte sentir incómodo.
Simplemente estoy diciendo: no confundas la familiaridad con lo correcto.
A veces, aquello que todavía no puedes imaginar es lo que expande tu vida. A veces, “no puedo verme ahí” no es una señal de advertencia, sino una invitación. Y a veces la mejor manera de vivir una vida más grande es dejar de elegir lo que se siente más seguro, y comenzar a elegir lo que se siente como una aventura.
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Tienes que tomar una decisión. Una opción se siente clara y familiar. La otra parece más arriesgada y difícil de imaginar.
Si eres como la mayoría de las personas, te sientes tentado a elegir la opción segura. Pero antes de hacerlo, considera este consejo que le dieron recientemente a una adolescente que enfrentaba una decisión enorme, porque podría llevarte a una vida más grande.
Lucía, una joven amiga de la familia, estaba decidiendo recientemente a qué universidad asistiría este otoño. Redujo sus opciones a dos. La primera era cómoda y familiar, en una ciudad que conoce bien. La segunda era emocionante, pero lejos de casa, en una ciudad desconocida, y distinta a todo lo que ha vivido antes.
Lucía le dijo a un adulto que se inclinaba por la primera escuela. Esta fue la razón: “Puedo imaginarme en la primera escuela, pero realmente no puedo imaginarme en la segunda”, dijo.
El adulto respondió: “Si puedes verte ahí con tanta facilidad, tal vez no sea una aventura lo suficientemente grande”.
Esa frase cambió su forma de pensar. Eligió la segunda escuela. Creo que todos deberíamos decirnos lo mismo.
Nos gusta reducir el riesgo. Eso es natural. Y con frecuencia es así como tomamos decisiones: elegimos la opción conocida porque limita nuestras posibles pérdidas.
Pero considera qué más podrías estar limitando.
Si solo eliges las cosas que ya puedes imaginar, entonces casi siempre vives dentro de los límites de tu experiencia actual. Vuelves a lo que ya conoces, o a lo que está a un solo paso de distancia. Tu vida se expande lentamente, o no se expande en absoluto.
Cuando pienso en los giros más significativos de mi propia vida, me doy cuenta de que no pude haberlos imaginado de antemano.
Por ejemplo, cuando comencé mi carrera, nunca había escuchado hablar de la revista Entrepreneur. Incluso cuando solicité por primera vez un empleo aquí, no me lo tomé especialmente en serio, pues no me consideraba una persona emprendedora.
Relacionado: El viaje emprendedor, la duda y los aullidos en tu cabeza
Pero conseguí el empleo, di el salto, y pasé años absorbiendo la manera en que piensan los emprendedores. Eso me cambió. La versión de mí mismo de hace diez años jamás habría podido imaginar la versión de mí mismo de hoy. Mi vida es más grande, más rica y más plena. Esto solo existe porque perseguí lo desconocido.
Veo este mismo patrón en mis propios hijos, de siete y once años. Mi esposa y yo frecuentemente los animamos a probar una nueva actividad, como una clase o un deporte, y dicen que no.
“Eso no me gusta”, dicen.
“Nunca lo has probado”, decimos nosotros.
“Es justo por eso que no me gusta”, responden.
Es una lógica circular terrible, y sin embargo los adultos se atrapan a sí mismos en una versión de esto todo el tiempo. Descartamos opciones porque no se parecen a lo que ya conocemos. Confundimos lo desconocido con lo incorrecto.
Como padres, podemos sacar a nuestros hijos de su zona de confort a la fuerza. Pero como emprendedores, tenemos que hacerlo nosotros mismos.
a próxima vez que estés decidiendo entre dos caminos, hazte esta pregunta:
¿Puedo imaginarme esto?
Si la respuesta es sí, detente y pregúntate por qué. Tal vez sea porque la opción realmente es la correcta para ti. Pero tal vez sea simplemente porque se parece a lo que ya conoces.
Luego pregúntate lo contrario:
Si no puedo imaginarme esto, ¿es esa una razón para no elegirlo?
A veces la respuesta es sí. Lo desconocido no siempre es la opción adecuada. No estoy sugiriendo que siempre elijas el camino más difícil, o el que está más diseñado para hacerte sentir incómodo.
Simplemente estoy diciendo: no confundas la familiaridad con lo correcto.
A veces, aquello que todavía no puedes imaginar es lo que expande tu vida. A veces, “no puedo verme ahí” no es una señal de advertencia, sino una invitación. Y a veces la mejor manera de vivir una vida más grande es dejar de elegir lo que se siente más seguro, y comenzar a elegir lo que se siente como una aventura.
Relacionado:Si quieres ser emprendedor, tienes que aceptar esta dura verdad