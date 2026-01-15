Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave El liderazgo efectivo no se basa en controlarlo todo, sino en saber cuándo escuchar y colaborar.



Responder con intención —y no desde la reacción emocional— fortalece la confianza y la cultura del equipo.



Romper el ciclo de la autocrítica permite tomar mejores decisiones y construir equipos más resilientes.

Como líderes empresariales, podemos sentirnos abrumados por la constante presión de sobresalir contra todo pronóstico, desde recesiones económicas hasta problemas de personal. Sin embargo, en cualquier punto del camino, podemos descubrir que nuestra propia perspectiva puede interferir con la visión que teníamos para nuestra empresa desde el principio.

Aquí hay tres maneras de dejar de sabotear tu éxito y el crecimiento de tu empresa, además de consejos sobre cómo liberarte de esta improductiva forma de pensar.

1. Controla tu ego y deja de establecer expectativas poco realistas

Ser CEO trae consigo ilusiones que debes romper antes de poder avanzar. La gente te buscará para obtener respuestas correctas, esperando que sepas qué hacer en todo momento. Enfrentarás demandas competitivas, creyendo que debes cumplirlas todas. Otra suposición común es que debes alcanzar el número uno en ventas, likes, vistas, ingresos, y mantenerte en esa posición. Quizás creas que tu equipo nunca debería tener un mal rendimiento semanal o mensual.

Pero la verdad es que tener expectativas tan altas tiene más que ver con el ego que con la fijación de metas. Espero que mi personal me busque para obtener respuestas, pero estoy perfectamente dispuesto a decirles: “No lo sé. Dame un día para investigar y encontraré algunas posibles soluciones “. Como jefe legalmente ciego, mis empleados son mis ojos, mis manos y mis pies, pero me corresponde a mí guiar el barco a través de las aguas turbias. A veces, traigo expertos o delego estas pequeñas investigaciones a algunos miembros del personal que puedan tener información sobre el tema. Esto permite un esfuerzo más colaborativo en lugar de que Nancy, la CEO mandona, exija y dé un ultimátum por teléfono o en una junta.

Si tenemos una mala semana o mi personal está luchando bajo el peso de metas no alcanzadas o problemas que aparentemente no tienen solución, platicamos. Busco las opiniones de los miembros de mi equipo y decidimos el curso a seguir desde allí. Realmente estamos en este barco juntos y, aunque yo soy la capitana, cuento con mis empleados para ayudarme a navegar por los momentos difíciles.

2. Piensa antes de reaccionar

En el trajín de cualquier día, se deben tomar decisiones. Es un hecho que las mejores decisiones se toman con la cabeza fría y una cuidadosa deliberación. Pero esto no siempre sucede. Las personas son propensas a la desesperación, el drama, múltiples factores de estrés e incluso una mentalidad de víctima. Algunos empleados prosperan en este caos y tú, como líder empresarial, puedes sentir la tentación de reaccionar ante emociones exageradas. Lo peor que podemos hacer como CEOs es reaccionar de forma exagerada y complicar una situación ya inestable.

Es importante no permitir que las personalidades determinen tus respuestas. Tienes la opción de esperar antes de responder un correo electrónico. No tienes que soportar a personas tóxicas. No tienes que responder a esa pregunta incisiva lanzada a mitad de una junta de presupuesto. No debes aceptar la caracterización de un empleado por parte de otro sin darle la oportunidad al difamado de responder a las acusaciones sin la presencia del acusador. Esperar y realmente pensar en la respuesta adecuada es mejor que permitir que un empleado emocional determine el lugar y el momento de la batalla. Y si no eres una persona que reacciona de manera impulsiva, es probable que tus empleados también se sientan más tranquilos en el lugar de trabajo.

Incluso como agente inmobiliaria de alto nivel en Los Ángeles, por mucho que quisiera y a menudo necesitara su negocio, no comprometí mis principios reteniendo a clientes tóxicos, personas que traían una agenda distinta a la compra de una casa. He mantenido esa actitud de no compromiso en todos los negocios que he gestionado, y aprendo rápidamente quién, y quién no, es mi “gente”.

3. Detén el ciclo de la autocrítica

La mayoría de nosotros pasa demasiado tiempo mirando atrás, viendo fracasos, oportunidades perdidas, asociaciones fallidas y las pérdidas que hemos sufrido en general. Es fácil repasar eventos desastrosos en lugar de examinar por qué sucedieron y determinar qué podemos hacer como empresa, trabajando juntos, para cambiar y mejorar las cosas. Muchos empleados y CEOs luchan con la autocrítica. Este problema suele venir acompañado del miedo a cometer errores, lo que puede manifestarse como comportamientos de evasión: jugar a lo seguro, seguir tradiciones, continuar prácticas ineficaces e incluso crear límites poco saludables.

Para evitar la autocrítica y sus consecuencias, es importante dejar atrás la suposición de que “yo, solo, estoy resolviendo todos los problemas de la empresa”. Una de las características de la autocrítica es guardar secretos. Aunque debemos ser cuidadosos de no divulgar información antes de estar listos para lanzar un nuevo concepto, es importante dar actualizaciones a tu equipo tan seguido como sea posible. Compartir tu opinión sobre eventos negativos, por ejemplo, puede ayudar mucho a construir la confianza que los empleados te tienen. Estar dispuesto a escuchar comentarios mientras presentas una nueva campaña o política también puede aumentar la confianza del personal en tu liderazgo. Repartir el trabajo mejorará la moral, lo que también incrementará tu sensación de importancia en la empresa. Sentirás que a la gente le gusta trabajar contigo porque les demuestras que valoras genuinamente a tus empleados como colaboradores y posibles líderes. No hay nada más inspirador que ver a otros prosperar y crecer en sus roles dentro de la empresa; nutrir a otros ayuda a eliminar tus propios sentimientos de insuficiencia.

Solo había presentado un programa de televisión cuando se me ocurrió el concepto de un reality show. Por cada paso que di, hubo al menos dos contratiempos. Cuando comienzas algo nuevo, esperas estar construyendo una base con un grupo dedicado. Como suele suceder con proyectos como este, perdimos miembros del equipo en el camino y tuve que asumir múltiples roles. Al final, terminé colaborando con las mejores personas posibles. Una cosa que aprendimos es que al compartirlo todo, tanto las buenas como las malas noticias, podíamos resolver casi cualquier problema y avanzar juntos. El éxito estaba en la expansión de los consejeros, colaboradores e inspiradores adecuados. Ya no estaba cargando yo sola con todo, y eso resultó liberador.

Pensamientos finales

Entre la economía, la escasez de personal y un mundo digital que cambia rápidamente, ya existe demasiada presión proveniente de factores externos como para arriesgarse a generar aún más presión a partir de ideas preconcebidas propias. Involucrar a los empleados para ayudar a encontrar soluciones inspirará a todos a apoyar la visión que se tuvo para la empresa desde el inicio y preparará tanto al líder como al equipo para construir juntos un gran futuro.