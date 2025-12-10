Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave La adaptabilidad es crucial para la longevidad de los negocios. Las empresas deben evolucionar con las necesidades cambiantes de los clientes y las exigencias del mercado para seguir siendo relevantes.

La innovación debe equilibrarse con la estabilidad. Las empresas exitosas gestionan el riesgo fomentando una innovación constante basada en datos.

La responsabilidad social debe estar integrada desde el principio. Esto indica que tu negocio llegó para quedarse y para servir a las personas que lo rodean, no solo a sus accionistas.

En todo el mundo, existe una tendencia preocupante a largo plazo: las empresas están teniendo dificultades para mantenerse a flote. Un análisis de Statista muestra que la longevidad de los negocios ha disminuido desde 1965. Las empresas del índice Standard & Poor’s 500 (S&P 500) fueron analizadas en 2020, revelando que la vida útil promedio de una empresa era de 21 años, en marcado contraste con los 32 años promedio de hace 55 años. La plataforma de estadísticas concluyó que es probable que esta cifra continúe disminuyendo durante la década de 2020.

Un informe de EY en 2023 refuerza esta tendencia: la vida útil promedio de una empresa estadounidense del S&P 500 solía ser de 67 años; ahora es de solo 15 años. El informe sugiere que incluso algunas de las empresas mejor preparadas no tienen garantizada su supervivencia, lo cual resulta preocupante. Estas cifras me hicieron reflexionar sobre cómo se puede construir un negocio que dure más de un siglo.

Lecciones de una empresa centenaria

Como parte de una compañía con más de 100 años de historia, que llegó a mí como heredero de cuarta generación en 1993, la Kowloon Motor Bus Company (KMB), fundada por mi abuelo en 1921, cumplirá oficialmente 104 años en 2025. En el contexto actual, y después de haber sobrevivido a la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, la crisis financiera global y, más recientemente, la pandemia de COVID-19 que sacudió al mundo, me enorgullece que hayamos alcanzado este hito.

A partir de mi experiencia personal y una investigación adicional, he identificado las cualidades clave necesarias para ayudar a los negocios a durar un siglo o más.

1. “Adaptarse o morir”

Las célebres palabras de Charles Darwin, escritas en El origen de las especies en 1859, resuenan incluso en el mundo empresarial. Para mantenerse relevante en un mundo en constante cambio, las empresas deben adaptarse a las necesidades de los clientes y a las exigencias del mercado a través de análisis minuciosos, trabajo en equipo y pensamiento racional. Encuentro muy inspirador el ejemplo de cómo LEGO logró mantenerse relevante, y muchos estarán de acuerdo en que es una empresa que alcanzará el estatus centenario en menos de una década.

Fundada por un carpintero danés en 1932, LEGO comenzó fabricando bloques de construcción con madera y luego con plástico, lo que ayudó a convertirla en una marca sinónimo de juguetes infantiles. Sin embargo, LEGO estuvo cerca de la bancarrota por innovar en exceso al inicio del milenio, ya que los avances tecnológicos crearon una multitud de llamativos competidores. Fue entonces cuando la icónica empresa analizó sus propios errores. En lugar de crear ideas nuevas, comenzó a adaptarse. Modificó prototipos existentes con la ayuda de nuevas colaboraciones, como las de Harry Potter y Star Wars.

Con el tiempo, también incursionó en la industria cinematográfica con estas marcas. La capacidad de adaptación de LEGO me recuerda cómo KMB superó crisis en el pasado. Apenas unos años después de su fundación, la Segunda Guerra Mundial golpeó, dejando la mayoría de la flota de autobuses inutilizable. Mientras se adquirían autobuses de reemplazo, las rutas existentes se complementaron con camiones, que se usaron como autobuses temporales. Durante más de una década, KMB ha aplicado consistentemente esta regla de adaptación para evolucionar con los tiempos.

2. Equilibrar la innovación con la estabilidad

En los negocios, la innovación generalmente implica tomar riesgos y, a veces, requiere aventurarse en lo desconocido. Sin innovación, pierdes tu ventaja competitiva en el mercado. Pero si innovas en exceso, corres el riesgo de expandirte demasiado y potencialmente perder frente a tus competidores. Entonces, ¿cómo puede la innovación ser parte de tu plan a 100 años? El truco está en equilibrar las ideas innovadoras con el buen funcionamiento del negocio en cuestión.

Se debe aplicar un análisis de riesgos basado en datos como estrategia central cuando se consideran medidas innovadoras. La cultura de la empresa debe estar orientada a la innovación, pero de manera constante, de modo que las buenas ideas estén siempre disponibles y sean utilizadas cuando sea posible. Una buena estrategia de liderazgo dentro de la empresa también debe incluir un enfoque colaborativo cuando se trata de ideas innovadoras. Debes trabajar internamente con tu equipo, así como utilizar recursos externos y perspectivas de los clientes para asegurarte de que estás mejorando de manera continua y consistente. Y con propósito: nunca innoves solo por innovar.

3. Ser socialmente responsable

El negocio se trata de personas, ya sea tus propios miembros del equipo, tus clientes o la comunidad más amplia con la que la empresa interactúa. Tener objetivos sociales claros dentro de una empresa conforma su razón de ser, señalando claramente que la organización está aquí para quedarse y servir a las personas a su alrededor, no solo a sus accionistas.

También tiene lógica abrazar la responsabilidad social dentro de una empresa, de modo que los clientes estén dispuestos a pagar una prima por los bienes y servicios de una empresa que se percibe como benéfica para la sociedad. Aparte de este punto, los clientes también buscan empresas que estén acreditadas por ser socialmente responsables.

Una encuesta realizada por Sezzle muestra que, entre sus encuestados, más de la mitad siendo millennials, el 81% dijo que era importante para ellos comprar en marcas que estén alineadas con sus valores sociales. No todas las empresas B-Corp son nuevas tampoco: Gibsons Games es una empresa de rompecabezas de 104 años que ha sobrevivido y prosperado utilizando su compromiso con servir a las familias de todo el mundo desde su fundación.

Esto me recuerda el ethos de mi propia empresa. Desde el principio, KMB se distinguió por mantenerse como una empresa de propiedad privada que ofrece transporte público sin recibir subsidios del gobierno. Personalmente, estoy orgulloso de decir que ayudamos a 2.8 millones de personas a desplazarse por Hong Kong, al continuar haciendo que el transporte sea asequible, accesible y disponible para todos. Como parte de nuestro compromiso con la sociedad, también ayudé a establecer Friends of KMB, el primer grupo de voluntarios de Hong Kong organizado por una empresa de transporte público para fomentar el compromiso cívico.

Pero en el fondo, la responsabilidad social es una característica innata que debe integrarse en tu empresa desde el principio y debe tener un impacto sincero, duradero y de largo alcance.

