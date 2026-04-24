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Conclusiones Clave Descubre el pasatiempo inesperado que me ayuda a restablecer mi mente y a impulsar la creatividad en mi negocio.



Aprende cómo salir de mi rutina de trabajo me llevó a tener una mayor concentración, menos estrés y un sorprendente crecimiento personal.

Cuando se trata de emprendimiento, probablemente aprender un nuevo pasatiempo no sea lo primero que venga a la mente. Ya estás lidiando con una agenda llena y quizá ya tengas hobbies que disfrutas. Aun así, no debería sorprender: los pasatiempos son buenos para ti.

De hecho, un estudio de 2023 publicado en Nature Medicine encontró que los adultos mayores de 65 años que practicaban algún pasatiempo reportaron mejor salud, mayor satisfacción con la vida y más felicidad. En mi propia experiencia, adoptar un hobby musical ha sido una de las formas más efectivas de mejorar mi salud mental, reducir el estrés y mantener un sentido de equilibrio como dueña de un negocio.

No necesitas ser músico de toda la vida para beneficiarte. La música ofrece una vía creativa y un respiro mental — algo que todos los emprendedores necesitamos. Ya sea que aprendas a tocar un instrumento, cantes o simplemente escuches música de manera más consciente, los hobbies musicales pueden transformar la forma en que te presentas tanto en los negocios como en la vida.

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Desglosemos tres maneras clave en que la música puede impactar positivamente a los emprendedores.

1. La música alivia el estrés — y rápido

El emprendimiento viene acompañado de una presión constante: plazos, decisiones, responsabilidades. El estrés se acumula con el tiempo y, si no se controla, puede derivar en agotamiento, ansiedad, problemas de concentración o incluso depresión.

Un hobby musical puede ser un poderoso liberador de estrés. Los estudios muestran que tocar un instrumento o cantar puede reducir los niveles de cortisol y disminuir la ansiedad. Incluso escuchar música de manera intencional —sin hacer multitarea— puede enfocar la mente y generar una sensación de calma.

Por supuesto, no todos tienen tiempo para aprender a tocar un instrumento. Y está bien. En mi caso, simplemente poner un disco y escucharlo de verdad me ayuda. Ya sea practicando piano, tocando con amigos o disfrutando de una lista de reproducción favorita, la música se convierte en algo que esperar con entusiasmo: una vía de escape confiable y restauradora.

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2. Desarrolla habilidades transferibles

Los hobbies musicales no solo alivian el estrés: también agudizan la mente. Involucrarse activamente con la música puede mejorar la memoria, la concentración y la flexibilidad cognitiva. Para los emprendedores, eso representa una ventaja poderosa.

Aprender a tocar un instrumento, por ejemplo, requiere autodisciplina, gestión del tiempo y resiliencia — todas habilidades que reflejan el camino emprendedor. Te reta a sentirte cómodo siendo principiante de nuevo, a practicar la paciencia y a generar impulso con el tiempo.

La práctica musical potencia:

Creatividad

Resolución de problemas

Enfoque

Coordinación

Confianza

Disciplina

Capacidad de aprendizaje ágil

Y quizá lo más importante: te recuerda que el crecimiento proviene de la constancia, un principio que aplica tanto en los negocios como en la música.

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3. Fortalece tu cerebro

Interactuar con la música activa múltiples regiones del cerebro — las mismas responsables de la memoria, el movimiento, la regulación emocional y el pensamiento complejo.

Un estudio de 2023 encontró que el entrenamiento musical mejora el procesamiento auditivo y la memoria de trabajo. Según la AARP, tocar un instrumento enciende tu cerebro, mejorando funciones como la escucha, la lectura y la capacidad de recordar — incluso podría ayudar a generar nuevas conexiones neuronales. Eso se traduce en una mejor salud cognitiva, mayor adaptabilidad y un incremento en el pensamiento creativo.

Para los emprendedores que dependen de una toma de decisiones clara, de la resolución creativa de problemas y de un aprendizaje rápido, ese tipo de ejercicio cognitivo es invaluable.

Trata la música como una práctica de autocuidado, no como un proyecto secundario



Los hobbies musicales ofrecen a los emprendedores mucho más que alivio del estrés. Brindan un espacio creativo para desconectarse de la rutina diaria, al mismo tiempo que fortalecen los músculos mentales y emocionales que te ayudan a liderar, construir y crecer.

Incluso si no puedes comprometerte a tomar clases o aprender un instrumento, busca maneras de involucrarte con la música que se adapten a tu agenda. Escuchar con atención, tomar clases grupales o incluso noches de karaoke pueden reavivar la alegría y encender la inspiración.

El emprendimiento exige todo de ti — pero eso no significa que no puedas recuperar algo a cambio. Un pasatiempo musical podría ser exactamente lo que necesitas para recargarte, crecer y presentarte con más energía en cada área de tu vida.

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