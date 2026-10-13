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Conclusiones Clave Para México, esta transformación abre una oportunidad para competir con tecnología, talento especializado y mejores resultados.

Los operadores mexicanos tendrán que desarrollar nuevas capacidades para automatizar procesos, supervisar agentes de IA y asumir la responsabilidad por sus resultados si quieren mantener su competitividad.

Durante años, una parte importante de la industria mexicana de la tercerización de procesos de negocio (BPO) creció alrededor de una ecuación relativamente sencilla: talento disponible, cercanía con Estados Unidos, compatibilidad de horarios y un costo competitivo por hora. Funcionó lo suficientemente bien como para construir una industria que hoy genera más de 850,000 empleos directos en México, de acuerdo con el Estudio Nacional de Centros de Contacto BPO 2025 del Instituto Mexicano de Teleservicios (IMT).

Pero hay algo incómodo en esa fórmula: buena parte del trabajo que permitió escalarla es precisamente el que la inteligencia artificial (IA) está aprendiendo a ejecutar mejor. No necesariamente porque pueda sustituir toda una operación, sino porque cada vez necesita menos intervención humana para resolver aquello que antes requería seguir un guion.

Durante los primeros años de automatización nos acostumbramos a pensar en la tecnología como una herramienta para hacer más eficiente al agente: reducir tiempos, sugerir respuestas, clasificar conversaciones o automatizar tareas administrativas. La IA agéntica cambia esa lógica porque ya no solamente asiste; puede interpretar una solicitud, consultar información, ejecutar acciones dentro de otros sistemas y completar procesos. Cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser cuántos agentes necesito para atender determinado volumen y empieza a ser cuántas interacciones puedo resolver correctamente con una combinación de personas y tecnología.

Parece una diferencia semántica, pero modifica el modelo económico del BPO. Si una empresa vende horas-hombre, cualquier tecnología capaz de reducir las horas necesarias amenaza directamente su ingreso. Si vende resoluciones, sucede lo contrario: automatizar una parte del proceso puede mejorar su margen. Esto ya comienza a reflejarse en los modelos comerciales de la industria tecnológica. En junio de 2026, Zoom presentó para su Virtual Agent un esquema opcional de outcome-based pricing que vincula el costo de la automatización con interacciones resueltas o correctamente canalizadas, en lugar de hacerlo únicamente con licencias o capacidad instalada. La tecnología no solamente está cambiando cómo se opera un contact center; empieza a cambiar aquello por lo que el cliente está dispuesto a pagar.

Esto tampoco significa que el futuro del BPO sea una operación sin personas, ya que probablemente ocurra algo más interesante: el trabajo humano se moverá hacia donde realmente genera valor. Las interacciones repetitivas, predecibles y basadas en procesos definidos serán las primeras candidatas para automatizarse, mientras que los casos ambiguos, sensibles o de mayor riesgo seguirán necesitando criterio.

El agente que antes ejecutaba un proceso empieza entonces a supervisarlo, corregir excepciones, intervenir cuando la tecnología encuentra sus límites y asegurarse de que una resolución no solamente sea rápida, sino correcta. La misma evolución tecnológica ya está creando herramientas para diseñar, supervisar y evaluar agentes de IA en producción; Zoom, por ejemplo, denomina Agent Architect a una de estas nuevas capas de construcción y gobierno. El nuevo perfil profesional en el BPO podría parecerse cada vez menos al operador que sigue un proceso y más al especialista que gobierna cómo se resuelve.

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El smartshoring y las oportunidades para los operadores mexicanos

Para México, esto abre una oportunidad particularmente relevante. El estudio del IMT señala que una de cada cinco operaciones de los BPO mexicanos está destinada a servicios offshore o nearshore y, dentro de ellas, 90% atiende a Estados Unidos y Canadá. Nuestra siguiente ventaja competitiva podría no estar en ofrecer otra hora de trabajo a menor precio, sino en combinar talento, inteligencia artificial y conocimiento operativo para entregar mejores resultados. Una evolución del nearshoring hacia un modelo más especializado y tecnológico, que podríamos llamar smartshoring.

Aquí hay un punto que no podemos perder de vista: darle más autonomía a la tecnología también implica asumir más responsabilidad sobre lo que hace. En sectores como banca, fintech, seguros o cobranza no alcanza con decir que un agente de IA resolvió correctamente una interacción; también necesitamos entender cómo llegó a esa respuesta y tener la capacidad de intervenir cuando algo sale de los límites establecidos.

Pensemos en la cobranza. CONDUSEF establece reglas muy claras sobre cómo y cuándo puede contactarse a una persona, desde la identificación del despacho hasta los horarios permitidos, que van de las 7:00 a las 22:00 horas. El REDECO, además, permite consultar los despachos registrados y presentar quejas sobre sus prácticas. La IA puede encargarse de una parte cada vez mayor de estas interacciones, pero la responsabilidad no se automatiza. Y quizá ahí esté uno de los mayores retos: no solamente lograr que la tecnología resuelva, sino poder responder por la forma en que lo hace.

Por eso creo que la conversación para los operadores mexicanos debería empezar a moverse en cinco direcciones:

Primero, identificar qué parte de su operación sigue dependiendo de tareas repetitivas y guionizadas, porque ahí está la exposición más inmediata.

Segundo, comenzar a medir resolución, reincidencia, precisión y satisfacción además de métricas tradicionales como duración de llamada u ocupación.

Tercero, desarrollar talento capaz de supervisar agentes de IA, gestionar excepciones y rediseñar procesos.

Cuarto, construir desde el inicio mecanismos de trazabilidad, auditoría y escalamiento humano, particularmente en industrias reguladas.

Y quinto, profundizar la especialización vertical: conocer profundamente una operación financiera, de cobranza, seguros o salud puede terminar siendo mucho más valioso que simplemente disponer de miles de posiciones.

Durante décadas, el outsourcing encontró eficiencia dividiendo procesos y trasladándolos hacia donde podían ejecutarse a menor costo. La IA está introduciendo otra posibilidad: que una parte de esos procesos deje de medirse por el tiempo que alguien pasa ejecutándolos y empiece a medirse por el resultado que producen. El movimiento hacia modelos basados en resultados ya comienza a observarse en el mercado de tecnología para contact centers, donde la llegada de agentes capaces de resolver solicitudes sin intervención humana está obligando a replantear modelos tradicionalmente basados en asientos, licencias o consumo.

México tiene talento, escala, experiencia operativa y una posición privilegiada frente al mercado norteamericano. La oportunidad está ahí, pero aprovecharla exige cambiar la unidad con la que entendemos el negocio. Porque si una interacción puede resolverse en dos minutos en lugar de diez, cobrar cinco veces menos tiempo difícilmente será una buena estrategia. Quizá el negocio ya no esté en vender la hora… quizá esté en hacer que esa hora deje de ser necesaria.