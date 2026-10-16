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Conclusiones Clave Los emprendedores Samu Najar y Lucy Del Pozo impulsan una comunidad para emprendedores que prioriza el bienestar integral del fundador, la ventaja colaborativa, y la eficiencia operativa antes que el capital levantado o las métricas tradicionales de éxito.

En el mundo de las startups, el éxito suele asociarse con las rondas de inversión, las altas valuaciones y la tracción para escalar. No obstante, detrás de estos indicadores existe una realidad poco visible: la presión operativa y emocional que enfrentan los fundadores cuando sus proyectos entran en la etapa crítica de escalar su crecimiento.

Una radiografía del ecosistema emprendedor es que seis de cada diez emprendedores de alto impacto presentan síntomas de agotamiento, mientras que tres de cada diez reportan agotamiento extremo, según el estudio Salud mental de los fundadores: por qué los emprendedores sufren depresión.

Con este contexto nació Maatfia, una comunidad que busca transformar la forma en que los emprendedores construyen relaciones, superan los desafíos de expansión y articulan los recursos del entorno en su beneficio.

El cofundador y director de Maatfia, Samuel Najar, menciona que la iniciativa ya cuenta con 48 emprendedores afiliados, y todos ellos exclusivamente fundadores y directores de empresas en fase de escalamiento que han demostrado tracción comercial con ingresos recurrentes superiores a los $10,000 dólares mensuales y más de dos años en operación continua y de tiempo completo. Un punto que, de acuerdo con Najar, marca el inicio de un proceso en el que escalar el producto y estructurar un negocio próspero suele ser un trayecto solitario.

“Con este nivel de escala aparecen nuevas responsabilidades, ampliación de equipos de trabajo, obligaciones fiscales, y clientes que esperan los resultados prometidos. En esta fase, el fundador arriesga su balance y se expone al burnout”, señala el fundador.

Ese cambio modifica el tipo de apoyo que reciben los emprendedores. En las primeras etapas abundan las incubadoras, aceleradoras, programas universitarios e inversionistas que ayudan a desarrollar productos mínimos viables o conseguir las primeras ventas. Sin embargo, cuando las empresas comienzan a operar con estabilidad, sus fundadores suelen perder esas redes de acompañamiento justo cuando aumenta la presión para mantener el negocio.

La iniciativa busca llenar precisamente ese vacío. La comunidad no pretende convertirse en una plataforma tecnológica, un directorio empresarial o una red para conseguir inversión, sino en el espacio seguro donde ocurren las conversaciones que rara vez se tocan entre emprendedores, las cuales están relacionadas con el desgaste emocional, la incertidumbre y la soledad que suele acompañar el liderazgo de un gran proyecto.

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Salud mental, clave para los emprendedores

La salud mental es una parte fundamental en el día a día de los fundadores de startups, ya que se ven envueltos en diferentes retos que pueden afectar sus niveles de concentración.

El 64% de los emprendedores latinoamericanos invierte más de 50 horas a la semana en el negocio y, cuando tienen una mayor carga laboral, se incrementa el estrés, revela el estudioSalud y rendimiento del emprendedor de alto impacto, realizado por Endeavor Brasil, BID Lab y Flourish Ventures.

Ante este escenario, Maatfia ofrece un espacio seguro para emprendedores que viven con una presión constante y carecen de lugares para conversar sobre sus problemáticas con pares que entiendan su realidad. Por ello, la comunidad incorpora sesiones psicológicas de alta dirección y encuentros grupales mensuales donde los participantes encuentran comprensión, respaldo y claridad estratégica.

El proyecto no pretende sustituir las redes de mentoría existentes, debido a que su propósito no es educar, sino ser el punto de encuentro donde ocurren las conversaciones reales que sostienen al ecosistema emprendedor y usar el potencial de la colaboración para fortalecer a quienes construyen empresas todos los días.

“Tradicionalmente, los nodos del ecosistema como inversionistas, corporativos, aliados y proveedores operan de forma fragmentada. Nuestra misión es articular y poner todos esos nodos al servicio directo del founder, combinando una red de apoyo emocional con el poder de la experiencia compartida entre pares para escalar su crecimiento”, menciona Najar.

La ventaja colaborativa representa otro de los pilares de la comunidad. Los miembros intercambian conocimientos, recomendaciones prácticas, soluciones operativas e incluso estrategias de comercialización conjunta.

Para el fundador de la comunidad, el aprendizaje y acompañamiento horizontal entre emprendedores genera mayor valor que cualquier relación basada únicamente en asesorías externas o vínculos comerciales.

“En cuatro meses hemos acercado más de 250 oportunidades de ventas cruzadas, convocatorias, nuevas líneas de negocio y modelos de innovación corporativa que se pueden ejecutar en un plazo menor a 30 días”, detalla Lucy Del Pozo, cofundadora de Maatfia.

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El éxito no se mide en rondas

El éxito del emprendedor no depende del monto de inversión que consigue, sino del impacto positivo que genera en su entorno.

Najar señala que esa influencia alcanza a la familia, colaboradores, clientes y comunidad en general, por lo que, bajo esa lógica, una startup es exitosa cuando se convierte en un negocio rentable que crea valor, mejora la vida de las personas y fortalece el tejido económico y social que la rodea.

Esta iniciativa busca dar mayor visibilidad a los emprendimientos que resuelven problemas reales, crean empleos, impulsan programas de innovación y producen beneficios tangibles para la sociedad, mientras que las historias que allí surgen reflejan mejor la contribución del emprendimiento que los usuales anuncios sobre nuevas rondas de inversión.