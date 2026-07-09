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Conclusiones Clave Los emprendedores exitosos no predicen el futuro; se adaptan a la incertidumbre, avanzan con la información que tienen, aprenden de los resultados y hacen ajustes en el camino.

La experiencia es lo que realmente impulsa el éxito. Convierte la información en patrones reconocibles, por eso algunos fundadores parecen detectar oportunidades antes que nadie.

La experiencia también cambia la forma en que los emprendedores piensan sobre el riesgo. Aunque los estereotipos populares retratan a los emprendedores como tomadores de riesgo por naturaleza, en realidad se describen mejor como gestores de riesgo.

Los emprendedores experimentados entienden que el fracaso solo es valioso cuando se aprende de él, y también aprenden por igual tanto de los éxitos como de los reveses.

El emprendimiento siempre ha celebrado la visión. La cultura popular está llena de historias de fundadores que detectaron oportunidades antes que nadie, construyeron productos que el mercado aún no sabía que necesitaba y alcanzaron el éxito al anticipar lo que venía. La implicación es que los grandes emprendedores poseen una habilidad poco común para predecir el futuro.

La investigación cuenta una historia distinta. Los estudios sobre la experiencia emprendedora sugieren que los fundadores exitosos no se distinguen por tener mejores capacidades de pronóstico. Más bien, desarrollan formas de pensar que les permiten operar de manera efectiva cuando el futuro no está claro. A través de la experiencia, se vuelven mejores para reconocer patrones, aprender de los reveses, evaluar el riesgo y adaptarse a condiciones cambiantes.

Esta distinción importa porque la incertidumbre sigue siendo una de las pocas constantes en los negocios. Los mercados cambian, las tecnologías evolucionan y las expectativas de los clientes se transforman rápidamente. En ese entorno, la experiencia se convierte en algo más que una credencial en el currículum. Se convierte en un activo estratégico.

Estas son cinco ideas que todo emprendedor debería entender sobre por qué importa la experiencia.

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1. Los grandes emprendedores no predicen el futuro

Una de las contribuciones más influyentes a la investigación sobre emprendimiento proviene del trabajo de la profesora Saras Sarasvathy sobre la experiencia emprendedora. Después de estudiar a emprendedores experimentados, encontró que los fundadores expertos abordaban la toma de decisiones de manera distinta a los principiantes. En lugar de enfocarse principalmente en predecir resultados futuros, se concentraban en lo que podían influir y controlar.

Este hallazgo desafía uno de los mitos más persistentes en el emprendimiento: que el éxito depende de pronosticar con precisión lo que viene. En realidad, muchos negocios exitosos surgen en entornos donde las predicciones confiables son imposibles. Las preferencias de los clientes evolucionan, los competidores reaccionan de manera inesperada y los desarrollos tecnológicos transforman las industrias más rápido de lo que los planes de negocio pueden anticipar.

Una de las mayores diferencias entre los emprendedores experimentados y los inexpertos es su relación con la incertidumbre. Los fundadores menos experimentados suelen esperar más datos, más validación o mayor confianza antes de tomar decisiones importantes. Los fundadores experimentados entienden que esas condiciones tal vez nunca lleguen. Avanzan con la información que tienen, aprenden de los resultados y hacen ajustes en el camino. En mercados que se mueven rápido, la capacidad de adaptarse con rapidez suele ser más valiosa que la capacidad de planear a la perfección.

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2. La experiencia convierte la información en patrones reconocibles

¿Por qué parece que algunos fundadores detectan oportunidades antes que los demás?

La investigación sobre la experiencia ofrece una pista importante. En disciplinas que van desde la medicina y la estrategia militar hasta el ajedrez y el emprendimiento, los expertos consistentemente superan a los principiantes porque reconocen patrones significativos con mayor rapidez.

Los emprendedores experimentados construyen una biblioteca interna de observaciones acumuladas a través de interacciones con clientes, decisiones de contratación, negociaciones, lanzamientos de productos y ciclos de mercado. Con el tiempo, comienzan a ver relaciones que los fundadores menos experimentados pasan por alto.

Lo que a los ojos de un observador externo parece intuición es, en realidad, reconocimiento de patrones en acción. Un emprendedor serial puede detectar debilidades en un modelo de negocio en cuestión de minutos porque fallas similares contribuyeron a problemas en negocios anteriores. Un fundador experimentado puede identificar un cambio en el comportamiento del cliente mucho antes de que aparezca en los reportes de mercado, porque ya ha visto señales comparables con anterioridad.

La investigación publicada en el campo de la cognición emprendedora sugiere que estos marcos mentales juegan un papel fundamental en la identificación de oportunidades. Los fundadores no simplemente descubren oportunidades; las interpretan a través de lentes moldeados por la experiencia.

Esto ayuda a explicar por qué la experiencia emprendedora se acumula con el tiempo. Cada negocio, sea exitoso o no, amplía la capacidad del emprendedor para reconocer patrones futuros.

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3. El fracaso solo es valioso cuando se aprende de él

La cultura empresarial suele celebrar el fracaso como si automáticamente llevara al crecimiento. Sin embargo, la realidad es más compleja.

El fracaso, por sí solo, no tiene valor educativo. Lo que importa es cómo responden los emprendedores ante él.

La investigación sobre el aprendizaje emprendedor indica que la reflexión juega un papel central en convertir la experiencia en pericia. Los fundadores que examinan sistemáticamente los reveses, cuestionan sus supuestos e identifican errores en la toma de decisiones tienen más probabilidades de mejorar su desempeño futuro que quienes simplemente siguen adelante.

Dos emprendedores pueden vivir fracasos empresariales casi idénticos y salir de ellos con lecciones completamente distintas. Uno puede culpar a las condiciones del mercado o a la mala suerte. El otro puede descubrir debilidades en la estrategia, la ejecución o la comprensión del cliente que se convierten en aprendizajes valiosos para negocios futuros.

Esta distinción es particularmente importante porque el emprendimiento rara vez ofrece retroalimentación clara. El éxito a veces puede reforzar decisiones equivocadas, mientras que el fracaso puede ocurrir a pesar de un buen juicio. Los emprendedores experimentados aprenden a mirar más allá de los resultados y a enfocarse en el proceso.

Los fundadores más efectivos tratan cada decisión importante como una oportunidad para aprender, sin importar el resultado.

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4. La experiencia cambia la forma en que los emprendedores piensan sobre el riesgo

Los estereotipos populares retratan a los emprendedores como tomadores de riesgo por naturaleza. La investigación sugiere que a los fundadores experimentados se les describe mejor como gestores de riesgo.

A medida que los emprendedores ganan experiencia, su relación con la incertidumbre evoluciona. En lugar de ver las decisiones a través de una simple lente de éxito o fracaso, se vuelven más sofisticados al evaluar probabilidades, disyuntivas y el riesgo de pérdidas.

Esto coincide con los hallazgos de la investigación sobre toma de decisiones conductual, que muestran que la experiencia suele mejorar la capacidad de una persona para distinguir entre riesgos manejables y riesgos innecesarios.

Los emprendedores experimentados rara vez eliminan la incertidumbre. En cambio, estructuran sus decisiones de manera que la incertidumbre se vuelva más manejable. Realizan experimentos antes de asumir grandes compromisos. Buscan evidencia antes de escalar inversiones. Crean opcionalidad al preservar la flexibilidad.

El resultado no es cautela, sino acción informada. Muchos de los fundadores más exitosos parecen audaces desde afuera. Sin embargo, tras bambalinas, sus decisiones suelen estar moldeadas por años de experiencia entendiendo dónde reside realmente el riesgo.

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5. Los mejores emprendedores aprenden por igual tanto de los éxitos como de los reveses

Los emprendedores suelen hablar de aprender del fracaso, pero el éxito puede ser igual de instructivo. El lanzamiento exitoso de un producto, una adquisición rentable o un periodo de crecimiento acelerado pueden revelar tanto sobre la toma de decisiones, el comportamiento del cliente y la ejecución como un revés. El problema es que el éxito rara vez se cuestiona, mientras que el fracaso invita al escrutinio.

La investigación sobre el aprendizaje emprendedor sugiere que los fundadores experimentados desarrollan el hábito de examinar tanto los resultados positivos como los negativos. Miran más allá de los resultados y se preguntan qué suposiciones resultaron correctas, qué factores contribuyeron al éxito y qué lecciones pueden aplicarse en otros contextos. Al tratar cada resultado como una fuente de información, construyen una comprensión más profunda de cómo funcionan sus negocios.

Con el tiempo, este enfoque crea una ventaja poderosa. La experiencia se convierte en algo más que una colección de eventos; se convierte en un marco para tomar mejores decisiones en el futuro.

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La verdadera ventaja del emprendedor

La cultura popular sigue celebrando a los emprendedores como visionarios capaces de ver lo que otros no ven. Sin embargo, décadas de investigación sugieren que el éxito emprendedor tiene menos que ver con predecir el futuro y más con responder a él de manera inteligente.

La experiencia no les da certeza a los fundadores. Lo que sí les da es una capacidad más profunda para interpretar información, adaptarse a circunstancias cambiantes y tomar decisiones en condiciones que siguen siendo inciertas.

Eso quizás no sea tan glamoroso como la mitología del emprendimiento. Sin embargo, está considerablemente más cerca de cómo se construyen realmente los negocios exitosos.