Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Aunque los esfuerzos motivacionales pueden generar impulso, suelen quedarse cortos en entornos de baja confianza. Convertir el cambio en rutina es tres veces más efectivo que depender únicamente de la inspiración.



Incorpora pequeños cambios constantes en la jornada laboral, haz del crecimiento parte de la cultura, replantea el cambio como una oportunidad, fomenta la innovación, normaliza la retroalimentación y crea rutinas saludables basadas en lo que las personas pueden controlar.



Convertir el cambio en rutina es la clave, pero funciona mejor cuando se combina con la construcción de confianza, una comunicación sólida y una conexión genuina: elementos que ayudan a las personas a mantenerse centradas en medio de la incertidumbre.

Muchos líderes han sido llevados a creer que la motivación y la inspiración son las claves para generar alto rendimiento en medio del cambio. Como líder, podrías pensar que entusiasmar a tu equipo ante un cambio próximo es la respuesta. Frente a transformaciones organizacionales importantes, incluso podrías haber considerado traer a un conferencista motivacional para empezar, creyendo que esa podría ser la pieza que falta para lograr que tu equipo se sume.

Como conferencista que habla sobre cómo prosperar en medio del cambio, lo que voy a decirte podría sorprenderte.

La inspiración por sí sola no es la respuesta.

Entonces, ¿qué sí lo es? Cuando buscas crear un éxito sostenible frente a cambios constantes a largo plazo, volverlo parte de la rutina puede marcar toda la diferencia. Hacer que el cambio sea parte del día a día laboral puede transformar algo que normalmente asusta en algo natural y cotidiano.

Relacionado: 5 lecciones para líderes en la era del cambio constante

Por qué la inspiración puede quedarse corta en entornos de cambio con baja confianza

Como líder, te enfrentas a cambios constantes. La tecnología y la inteligencia artificial (IA) evolucionan sin pausa. Los roles se transforman. Los mercados cambian. En medio de esta disrupción continua, los líderes ponen el ejemplo sobre cómo afrontar dinámicas laborales en permanente movimiento.

Según Gartner, solo el 32% de los líderes a nivel global logra que sus equipos adopten el cambio de forma saludable. En entornos donde la confianza ante el cambio es baja, la inspiración por sí sola suele quedarse corta. Entonces, ¿qué funciona? Gartner encontró que convertir el cambio en una rutina es tres veces más efectivo que usar la inspiración como herramienta principal.

Este cambio de enfoque es lo que distingue a los líderes de alto rendimiento.

Relacionado: Cómo construir una cultura empresarial impulsada por la IA sin abrumar a tus empleados

La neurociencia detrás de la resistencia al cambio

Esto tiene sentido cuando observamos cómo funciona nuestro cerebro. Como seres humanos, tendemos naturalmente a resistir el cambio. Se siente incómodo, nos saca de nuestras rutinas y obliga a nuestro cerebro a trabajar más.

Nuestro cerebro busca conservar energía y, cuando un cambio inesperado irrumpe, puede percibirse como una amenaza. El cambio puede activar nuestra respuesta de lucha o huida y generar resistencia.

Una forma de contrarrestarlo es normalizar el cambio dentro del entorno laboral. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo?

Guía de alto rendimiento para un cambio sostenible

Aquí tienes estrategias prácticas que los líderes de alto rendimiento pueden aplicar para ayudar a sus equipos a prosperar en medio del cambio:

Establece pequeños cambios en la jornada laboral: Incorporar pequeños cambios de forma regular hace que el cambio sea más accesible y menos abrumador. Haz del crecimiento parte de la cultura organizacional: Cuando el aprendizaje y la mejora continua se fomentan, se adoptan y hasta se recompensan, el cambio deja de ser algo intimidante y se convierte en algo que los colaboradores buscan. Replantea el cambio como una oportunidad: Cambia la narrativa. Convierte el cambio en algo que despierte curiosidad y entusiasmo. Fomenta la innovación: Crea un entorno seguro donde las personas puedan compartir nuevas ideas. Promueve espacios para generar enfoques más eficientes frente a tareas tradicionales. Normaliza la retroalimentación en tiempo real: Diseña ciclos de feedback que impulsen una comunicación activa, con actualizaciones, soluciones y ajustes constantes. Crea rutinas saludables basadas en lo que las personas pueden controlar: Incorpora micro pausas y momentos de bienestar a lo largo del día. Estas rutinas ayudan a regular el sistema nervioso y ofrecen estabilidad en medio del estrés y la incomodidad que puede generar el cambio.

El éxito a largo plazo en medio del cambio requiere más que solo inspiración

La inspiración sigue siendo valiosa para generar impulso, detonar ideas y fomentar cambios positivos, pero por sí sola no basta para que tu equipo se mantenga en su mejor nivel frente a un entorno de cambio constante. Para equipos que no están acostumbrados a cambiar, las nuevas iniciativas pueden sentirse como un shock para el sistema.

En el contexto actual, los líderes necesitan ser proactivos frente al cambio.

Cuando comienzas con cambios pequeños y los integras como parte habitual de la cultura, el cambio en general deja de ser intimidante y se vuelve más manejable. Así, el cambio deja de ser algo ocasional para convertirse en algo normalizado y esperado.

Aunque convertir el cambio en rutina es una parte clave del rompecabezas para lograr un éxito sostenible, no es el único componente. Los grandes líderes se aseguran de priorizar otros elementos fundamentales, como construir y mantener la confianza, optimizar la comunicación y generar una conexión real. Estos son los factores que ayudan a las personas a sentirse más seguras y centradas en medio de la incertidumbre.

Entonces, como conferencista enfocada en ayudar a las organizaciones a prosperar en el cambio, ¿creo que tiene valor traer a un gran orador durante iniciativas de transformación para motivar e inspirar a los equipos? Absolutamente. Pero debe hacerse de manera intencional. La inspiración funciona mejor cuando se integra como parte de una estrategia más amplia. Un ponente debe actuar como una chispa dentro de un proceso de cambio más grande, no como una solución aislada. En un mundo de disrupción constante, para ser un líder de alto rendimiento con un equipo de alto desempeño, el cambio necesita convertirse en parte de la rutina diaria. Los líderes que entienden esto se están preparando —junto con sus equipos— para un éxito sostenible.